Les meilleures émissions AMC à diffuser en ce moment

Mieux appeler Saul (2015 – Présent)

En tant que spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul raconte l’histoire d’origine de l’un des personnages les plus remarquables de Breaking Bad, Saul Goodman, et comment il a commencé sa vie en tant que Jimmy McGill, un homme qui essayait de devenir avocat, et avait s’engager sur une voie dangereuse pour réussir.

Sans rien donner pour l’un ou l’autre spectacle, le spin-off est en fait assez bon. La plupart du temps, lorsque les séries ont des retombées, j’ai l’impression qu’elles n’atteignent jamais tout à fait la marque comme la série originale sur laquelle elles sont basées. Mais, Better Call Saul fait cela et bien plus encore. Non seulement cela ajoute des histoires incroyables à des personnages déjà bien connus comme Saul et Mike, mais nous pouvons également voir les interactions de Saul avec différentes personnes et comment elles l’ont affecté, comme Kim Wexler ou son frère, Chuck.

Avec la sortie de la saison 6 de Better Call Saul en 2022, c’est le moment idéal pour se gaver.

Diffusez Better Call Saul sur Netflix.