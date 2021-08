Les meilleures émissions CW (qui ne sont pas des séries Arrowverse) à diffuser en ce moment

in

Filles Gilmore

Une comédie dramatique classique, Gilmore Girls est centrée sur les filles titulaires de Gilmore, Rory, une adolescente, et sa mère, Lorelai. Les deux vivent dans une petite ville du Connecticut appelée Stars Hollow, et nous suivons les hauts et les bas de leur vie.

Connue pour sa simplicité et ses histoires mère-fille, Gilmore Girls est une merveilleuse série de passage à l’âge adulte. Nous suivons l’histoire de Rory à mesure qu’elle grandit, va à l’université, fait des erreurs, tombe amoureux et tout le reste, tout en suivant l’histoire de Lorelai essayant de réussir dans sa carrière. De nombreuses carrières ont décollé après sa première. Une mini-série de retrouvailles a eu lieu sur Netflix il n’y a pas si longtemps parce que la série était si populaire. Si vous ne l’avez pas encore essayé, jetez-y un coup d’œil maintenant.

Diffusez Gilmore Girls sur Netflix.