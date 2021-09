Les meilleures émissions de télévision comiques à diffuser sur Netflix dès maintenant

Communauté (2009 – 2015)

Community raconte l’histoire de Jeff Winger, qui a été radié et suspendu de son cabinet d’avocats après avoir découvert que son baccalauréat était un faux. Pour revenir, il fréquente le Greendale Community College, où il rencontre un groupe intéressant de personnages, tous avec leurs propres caprices et personnalités étranges.

Community est, haut la main, l’une de mes émissions préférées. Créées par le créateur de Rick et Morty, Dan Harmon, les blagues atterrissent toujours et vous feront rire, peu importe comment vous vous sentez chaque jour. Et, ne commençons même pas avec l’incroyable distribution de la communauté. Il y a tellement de stars qui ont explosé une fois qu’elles sont apparues dans ce spectacle génial, comme Donald Glover, Alison Brie, Ken Jeong – la liste est longue. Sérieusement, si vous n’avez pas encore regardé Community, essayez-le maintenant. Espérons que ce film communautaire arrive le plus tôt possible.

Diffusez la communauté sur Netflix.