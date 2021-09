Les meilleures émissions de télévision dramatiques à diffuser sur Netflix

Maître de Aucun

Master of None, au cours des deux premières saisons, raconte l’histoire de Dev, un acteur vivant à New York, et son évolution pour devenir une personne plus engagée avec ses parents, ses relations, ses amis et autres. La saison 3 met en vedette Lena Waithe et Naomi Ackie, suivant leur relation à travers une série de cinq épisodes.

Bien que je ne sois pas le plus grand fan du changement pour la série de la saison 3, je peux toujours apprécier Master of None pour avoir pris un risque et raconté une nouvelle histoire à laquelle les fans n’étaient pas habitués. J’ai l’impression que Master of None est plus une tranche de vie dramatique, se concentrant sur des problèmes de la vie réelle auxquels les gens ordinaires peuvent être confrontés tous les jours, plutôt que sur la folie que certaines de ces autres dramatiques traversent. C’est définitivement un bijou, surtout les deux premières saisons.

Diffusez Master of None sur Netflix.