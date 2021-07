Les meilleures émissions de télévision originales Paramount + à ce jour

Le stand

Stephen King est l’un de ces noms que vous venez de connaître. Il a créé des histoires brillantes comme It, The Shining et bien d’autres. Cependant, l’une de ses adaptations les plus récentes était The Stand, publiée par l’auteur en 1978. Ce drame post-apocalyptique, avec James Marsden, est centré sur une pandémie qui a commencé à partir d’un incident dans une station de recherche biologique militaire, laissant échapper une souche de grippe mortelle. Après que presque tout le monde ait été anéanti, la population restante est attirée par une figure de légèreté ou une figure de l’obscurité.

Pour moi, c’est l’une des meilleures mini-séries que vous pouvez regarder si les histoires post-apocalypse sont votre truc. La narration de Stephen King est fantastique, avec une confrontation classique du bien contre le mal qui anime The Stand. De plus, avec les événements de 2020, certains d’entre nous pourraient en fait se sentir un peu plus connectés à cette histoire que d’habitude. Outre l’intrigue, le casting est fantastique, avec des stars comme Whoopi Goldberg, Nat Wolff, Odessa Young et bien d’autres qui brillent.

Diffusez The Stand sur Paramount+.