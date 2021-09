Les meilleures émissions dramatiques FX à diffuser en ce moment

Le Bouclier (2002 – 2008)

Dans ce drame FX populaire, The Shield suit les activités d’une division expérimentale du service de police de LA avec plusieurs membres corrompus, dans un quartier en proie à la violence liée aux gangs, au trafic de drogue, à la prostitution, etc.

The Shield était certainement l’une de ces émissions qui a vraiment fait exploser le genre dramatique policier, parce que c’était tellement bon. Les histoires étaient vraiment intrigantes et ont capté votre intérêt presque instantanément, et ne commençons même pas par le casting de The Shield. Alors qu’il y avait beaucoup d’habitués de la série, les grands noms d’Hollywood assumaient souvent des rôles étendus, tels que Glenn Close, Forest Whitaker, Laurie Holden, etc. C’était vraiment génial.

Diffusez Le Bouclier sur Hulu.