Les meilleures émissions HBO Max à regarder en ce moment

Tendances maintenant sur HBO Max

En ce qui concerne les séries nouvelles et populaires, HBO Max est l’une des plateformes de streaming les meilleures et les plus discutées sur le marché à l’heure actuelle. Dans cet esprit, nous avons créé une liste de certaines des séries les plus à la mode sur la plate-forme en ce moment. Les voici:

Peu sûr

Source : HBO Max

Créé par et mettant en vedette Issa Rae, Insecure suit les meilleurs amis Issa et Molly alors qu’ils tentent de surmonter leurs défauts et leurs aspirations professionnelles dans le Los Angeles d’aujourd’hui. Nouveaux épisodes de la cinquième et dernière saison les dimanches.

Aimer la vie

Source : HBO Max

Love Life suit un seul millénaire vivant à New York tout en cherchant l’amour, chaque épisode se concentrant sur un nouveau prétendant. La saison 2 suit Marcus (William Jackson) dans sa quête de son bonheur pour toujours, et est maintenant en streaming.

Scènes d’un mariage

Source : HBO Max

Une nouvelle adaptation de la mini-série suédoise du même nom d’Ingmar Bergman de 1973, Scenes From a Marriage est une série limitée en cinq parties qui suit la relation de Jonathan (Oscar Isaac) et Mira (Jessica Chastain), qui commencent à faire face à des revers après avoir continué un double rendez-vous désastreux avec leurs amis.

Stanley Tucci : À la recherche de l’Italie

Source : CNN

Stanley Tucci: Searching for Italy suit l’acteur alors qu’il parcourt l’Italie pour découvrir et goûter les meilleures cuisines régionales du pays.

Succession

Source : HBO Max

Succession met en vedette Brian Cox dans le rôle de Logan Roy, un magnat des médias qui oppose par inadvertance ses quatre enfants adultes les uns aux autres lorsqu’il annonce son intention de prendre sa retraite. Les nouveaux épisodes de la saison 3 sont diffusés le dimanche.

Drame sur HBO Max

HBO Max est également un service de streaming solide pour les téléspectateurs à la recherche de séries dramatiques. Dans cet esprit, voici quelques-unes des séries les plus riches en action actuellement disponibles sur HBO Max.

L’invité américain

Source : HBO

The American Guest suit le parcours de l’ancien président américain Teddy Roosevelt (Aidan Quinn) et de l’officier de l’armée brésilienne Cândido Rondon dans leur exploration de régions inconnues de l’Amazonie brésilienne.

Une fille bavarde

Source : HBO Max

Un redémarrage de la série à succès CW, Gossip Girl de HBO Max présente une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York. Il les suit alors qu’ils naviguent à la fois sur la scène sociale de l’Upper East Side et sur le compte Instagram salace de Gossip Girl. La première moitié de la saison 1 est maintenant en streaming, tandis que la seconde moitié commence à être diffusée le 25 novembre.

Laetitia

Source : HBO Max

Basée sur une histoire vraie, Laetitia est une série limitée sur le cas d’une jeune fille de 18 ans (Sophie Breyer) portée disparue dans l’ouest de la France. L’histoire est racontée du point de vue de la sœur jumelle de Laetitia, Jessica, interprétée par Marie Colomb.

Les Sopranos

Source : HBO

Rattrapez-vous sur l’épopée légendaire de la mafia de HBO avant de regarder le nouveau film préquelle de HBO Max, The Many Saints of Newark. Les Sopranos suivent Tony Soprano (James Gandolfini) alors qu’il tente d’équilibrer sa vie de père et de mari avec son rôle de chef d’une famille mafieuse du New Jersey. Les six saisons sont disponibles en streaming.

Le lotus blanc

Source : HBO Max

Situé dans le complexe hôtelier titulaire, The White Lotus suit les exploits des clients et des employés d’un complexe tropical exclusif pendant une semaine. La série limitée met en vedette Connie Britton, Steve Zahn, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario et Sydney Sweeney.

Comédie sur HBO Max

Envie de rire ? Cherchez pas plus loin! HBO Max propose une variété de séries comiques qui vous feront rire jusqu’à pleurer. Voici une sélection de certaines des meilleures séries comiques diffusées aujourd’hui sur HBO Max.

Betty

Source : HBO Max

Basé sur le film Skate Kitchen de Crystal Moselle en 2018, Betty suit un groupe diversifié de jeunes femmes alors qu’elles naviguent dans le monde du skateboard, principalement masculin.

effiloché

Source : Sky One

Se déroulant en 1988, Frayed suit une riche femme au foyer londonienne nommée Sammy Cooper, qui est forcée de retourner dans sa ville natale de Newcastle, en Australie, et de revisiter son passé. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Des fantômes

Source : BBC One

Diffusé à l’origine sur BBC One, Ghosts raconte l’histoire d’un jeune couple qui hérite d’un manoir anglais délabré comme première maison. Alors qu’ils commencent à rénover, le couple apprend que la maison est pleine de fantômes nécessiteux. Une version américaine de l’émission, mettant en vedette Rose McIver et Utkarsh Ambudkar, a récemment fait ses débuts sur CBS.

Chef de classe

Source : MAX Original

Un redémarrage de la série à succès des années 80, le nouveau chef de classe suit l’enseignante de première année Alicia Gomez (Isabella Gomez) alors qu’elle s’occupe d’une classe pleine d’élèves très performants et les encourage à trouver de la joie dans des choses en dehors de la salle de classe.

Côté sud

Source : Comedy Central

Tourné dans le quartier d’Englewood à Chicago, South Side suit deux amis qui travaillent chez Rent-T-Own tout en rêvant de conquérir le monde. Les nouveaux épisodes de la saison 2 sont diffusés les jeudis.

Concours de réalité sur HBO Max

HBO Max propose également une tonne de séries de compétitions de réalité qui ont déjà été diffusées sur différents réseaux ou sont exclusives à la plate-forme. Voici un aperçu de certaines des meilleures séries de compétitions de téléréalité en streaming actuellement.

12 dates de Noël

Source : MAX Original

Raconté par Natasha Rothwell, 12 Dates of Christmas suit trois célibataires sexy alors qu’ils recherchent quelqu’un de spécial à ramener à la maison pour les vacances. La saison 2 commence à être diffusée le 25 novembre.

Hôtel First Dates (Royaume-Uni)

Source : Canal 4

First Dates Hotel suit maître d’ Fred Sirieix et son équipe de marieurs alors qu’ils invitent chaque saison un nouveau groupe de célibataires à séjourner dans un hôtel de luxe du sud de la France et à participer à une série de blind dates. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Selena + Chef

Source : HBO Max

Filmé pendant la pandémie de COVID-19 en cours, Selena + Chef trouve Selena Gomez en train d’apprendre à cuisiner dans sa propre cuisine – avec l’aide de certains maîtres chefs. Les saisons 1 à 3 sont en cours de diffusion maintenant.

Douce vie : Los Angeles

Source : HBO Max

Du producteur exécutif Issa Rae, Sweet Life: Los Angeles suit un groupe de sept jeunes noirs dans la vingtaine alors qu’ils poursuivent leurs rêves tout en vivant ensemble dans le sud de Los Angeles.

Nous sommes ici

Source : HBO Max

Nous sommes ici suit les drag queens Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara et Shangela Laquifa Wadley alors qu’ils se rendent dans des communautés rurales à travers l’Amérique dans l’espoir de montrer aux résidents le côté humain de la drague. Les saisons 1 et 2 sont maintenant en streaming.

Docu-séries sur HBO Max

Vous trouverez également une collection de docuseries passionnantes sur HBO Max. Que vous aimiez le vrai crime ou quelque chose d’un peu plus exaltant, voici nos meilleurs choix de docuseries actuellement disponibles sur HBO Max.

Dolores : La vérité sur l’affaire Wanninkhof

Source : MAX Original

Dolores: La vérité sur l’affaire Wanninkhof trouve Dolores Vázquez partageant sa version de l’histoire dans l’affaire Rocío Wanninkhof 20 ans après avoir été condamnée à tort pour le meurtre.

Coup dur en saison : les Colts d’Indianapolis

Source : HBO

Suite de la populaire série Hard Knocks, Hard Knocks In Season offre aux fans un aperçu complet des Colts d’Indianapolis pendant la saison de la NFL pour la toute première fois. La nouvelle émission commence à être diffusée le 17 novembre.

Comment c’est vraiment arrivé

Source : HLN

Animé par l’acteur Hill Harper, How It Really Happened revisite certains des crimes, mystères, procès et tragédies de célébrités les plus notoires des dernières décennies. Les saisons 1 à 5 sont en streaming maintenant.

Comment faire avec John Wilson

Source : HBO

How To With John Wilson suit le cinéaste titulaire et autoproclamé « New Yorker anxieux » alors qu’il filme ses compatriotes new-yorkais et tente de donner des conseils sur une variété de sujets pertinents. La saison 2 commence à être diffusée le 26 novembre.

L’histoire de tard dans la nuit

Source : CNN

Une docuserie en six parties de CNN, The Story of Late Night raconte l’histoire de la télévision de fin de soirée à travers des images archivées et des histoires sur les hôtes Johnny Carson, Jay Leno, David Letterman, Conan O’Brien, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Jon Stewart , et Stephen Colbert.

HBO au maximum

HBO Max a vraiment quelque chose pour tout le monde en ce qui concerne la série. Que vous cherchiez à revisiter un ancien favori comme Friends ou que vous souhaitiez plonger dans quelque chose de nouveau comme The White Lotus ou Gossip Girl, vous êtes sûr de trouver le contenu qui correspond à vos goûts.

Le service de streaming propose également une variété d’émissions qui vous garderont en haleine, que ce soit à travers des séries de comédie romantique comme Insecure et Love Life ou des séries dramatiques comme The Sopranos et Succession.

Si vous préférez vivre des histoires basées sur des événements réels, alors Dolores: La vérité sur l’affaire Waninkhof pourrait valoir le détour. Et si vous cherchez quelque chose d’un peu plus scandaleux, How It Really Happened vous gardera probablement en haleine.

En plus des séries déjà en streaming, ainsi que de la gamme impressionnante de films sur HBO Max, la plate-forme a un nouveau lot de séries à venir sur la plate-forme au cours des prochains mois. Cela inclut The Sex Lives of College Girls, qui sortira le 18 novembre, et la très attendue série préquelle de Game of Thrones House of the Dragon. Tiny Toons Looniversity devrait également arriver bientôt sur Cartoon Network et HBO Max.

Bien que HBO Max ne propose plus d’essai gratuit, il existe de nombreuses options pour obtenir le service via votre fournisseur de câble, AT&T TV et en tant que module complémentaire Hulu + Live TV. Vous pouvez également vous inscrire directement via le site Web de HBO Max.

