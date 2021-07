Les meilleures émissions HBO Max à regarder en ce moment

HBO Max a été lancé en 2020 en tant que hub numérique pour toutes vos séries HBO et contenus WarnerMedia préférés, des classiques comme Six Feet Under et The Wire aux derniers films sortis par Warner Bros. Pictures. Avec autant de médias déjà disponibles sur la plate-forme et des projets de création d’autres émissions à l’avenir, il peut être difficile de décider ce que vous devriez regarder ensuite. En tant que tel, nous avons dressé une liste des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.

Émissions HBO et plus

HBO Max

Retrouvez à la fois de nouvelles séries et un catalogue de classiques sur HBO Max

HBO Max fournit aux streamers un accès au contenu cinématographique et télévisuel de HBO, WarnerMedia et DC. Abonnez-vous maintenant pour découvrir vos originaux préférés de HBO et Max

Série originale HBO Max

HBO Max a été lancé en 2020 avec une poignée de séries originales exclusives à la plate-forme numérique. Voici un aperçu de certains des meilleurs originaux de HBO Max en streaming maintenant.

Hacks

Source : HBO Max

Hacks met en vedette Jean Smart dans le rôle d’une comédienne de Las Vegas échouée nommée Deborah Vance, qui est obligée de travailler avec un écrivain de télévision paria dans l’espoir de sauver sa carrière en déclin. La saison 1 est maintenant en streaming.

Précaire

Source : HBO Max

Créé par et mettant en vedette Issa Rae, Insecure suit les meilleurs amis Issa et Molly alors qu’ils tentent de surmonter leurs défauts et leurs aspirations professionnelles dans le Los Angeles d’aujourd’hui. Rattrapez votre retard sur la saison 1 à 4 maintenant, avant le début de la cinquième et dernière saison plus tard cette année. La série met également en vedette Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell et Amanda Seales.

Aimer la vie

Source : HBO

Love Life met en vedette Anna Kendrick dans le rôle de Darby Carter, un millénaire qui connaît des hauts et des bas tout en cherchant l’amour. Chaque épisode est centré sur les personnages que Darby rencontre en cours de route.

Starstruck

Source : BBC/HBO Max

Écrit par et interprété par la comédienne néo-zélandaise Rose Matafeo, Starstruck suit une millénaire nommée Jessie, dont la vie dans l’est de Londres est bouleversée lorsqu’elle tombe amoureuse d’une célèbre star de cinéma (Nikesh Patel).

Le lotus blanc

Source : HBO Max

Situé dans le complexe hôtelier titulaire, The White Lotus suit les exploits des clients et des employés d’un complexe tropical exclusif pendant une semaine. La série limitée met en vedette Connie Britton, Steve Zahn, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario et Sydney Sweeney.

Populaire sur HBO Max

Une caractéristique clé de la page d’accueil de HBO Max est un carrousel qui rassemble les séries les plus en vogue que les gens regardent en ce moment. Voici une poignée de séries actuellement diffusées sur HBO Max qui ont mérité le label “populaire” convoité.

Le grand coup avec Bethenny

Source : HBO Max

Dans The Big Shot with Bethenny, la magnat et star de télé-réalité Bethenny Frankel cherche son commandant en second : un vice-président des opérations qui l’aidera à faire passer sa marque au niveau supérieur.

Un spectacle de croquis de dame noire

Source : HBO Max

Créé par et mettant en vedette l’artiste Robin Thede, A Black Lady Sketch Show est la première série de sketchs comiques à présenter une chambre d’écrivain entièrement noire, le premier directeur de sketch de femme noire (Dime Davis) et le premier casting composé entièrement de femmes noires . Toute la première saison est maintenant diffusée en continu, tandis que de nouveaux épisodes de la saison 2 tombent chaque semaine.

Génération

Source : HBO Max

Generation suit un groupe de lycéens explorant la sexualité moderne et l’amour dans leur communauté conservatrice. Le spectacle met en vedette le juge Smith, Chase Sui Wonders et Chloe East.

Une fille bavarde

Source : HBO Max

Un redémarrage de la série à succès CW, Gossip Girl de HBO Max présente une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York et les suit alors qu’ils naviguent à la fois sur la scène sociale de l’Upper East Side et sur le compte Instagram salace de Gossip Girl.

Jument d’Easttown

Source : HBO Max

Mare of Easttown met en vedette Kate Winslet dans le rôle de Mare Sheehan, une détective d’une petite ville de Pennsylvanie qui enquête sur un meurtre local alors que sa propre vie commence à s’effondrer autour d’elle. La série met également en vedette Evan Peters, Guy Pearce, Sosie Bacon et Jean Smart.

Drame sur HBO Max

HBO Max est également un service de streaming solide pour les téléspectateurs à la recherche de séries dramatiques. Dans cet esprit, voici quelques-unes des séries les plus riches en action actuellement disponibles sur HBO Max.

Patrouille du destin

Source : DC

Un spin-off de Teen Titans, Doom Patrol suit une équipe inadaptée de super-héros traumatisés qui ont acquis des capacités surhumaines à la suite d’horribles accidents qui les ont également défigurés. La saison 3 débute en septembre.

En traitement

Source : HBO Max

Dix ans après la première diffusion de la finale de la saison 3, la saison 4 de In Treatment reprend avec un nouveau médecin interprété par Uzo Adoba (Orange Is The New Black). La nouvelle saison trouve le Dr Brooke Taylor d’Aduba aidant un nouveau groupe de patients à tout naviguer, de la pandémie mondiale aux changements dans les paysages sociaux et culturels. Les quatre saisons sont maintenant en streaming.

C’est un peché

Source : Canal 4

It’s a Sin est centré sur un groupe d’amis très soudés vivant dans le Londres des années 80, dont la vie est changée à jamais par la crise du sida. La série met en vedette le musicien de Years & Years Olly Alexander dans le rôle de Ritchie Tozer.

Succession

Source : HBO Max

Succession met en vedette Brian Cox dans le rôle de Logan Roy, un magnat des médias qui oppose par inadvertance ses quatre enfants adultes les uns aux autres lorsqu’il annonce son intention de prendre sa retraite. Rattrapez maintenant les saisons 1 et 2, avant la première de la saison 3 cet automne.

Titans

Source : DC

Une version réaliste de DC Comics Teen Titans, la série Titans suit un groupe de jeunes héros à mesure qu’ils grandissent et essaient de comprendre où ils se situent dans le monde. La saison 3 sera diffusée le 12 août.

Comédie sur HBO Max

Envie de rire ? Cherchez pas plus loin! HBO Max propose une variété de séries comiques qui vous feront rire jusqu’à pleurer. Voici une sélection de certaines des meilleures séries comiques diffusées aujourd’hui sur HBO Max.

Betty

Source : HBO Max

Basé sur le film Skate Kitchen de Crystal Moselle en 2018, Betty suit un groupe diversifié de jeunes femmes alors qu’elles naviguent dans le monde du skateboard, principalement masculin.

Conan sans frontières

Source : SCT

Conan Without Borders trouve le comique Conan O’Brien qui emmène sa marque spécifique de comédie dans des villes du monde entier. La saison 2 trouve O’Brien en visite dans des villes de Cuba, d’Haïti, d’Israël, d’Italie, de Corée et du Mexique.

Amis

Source : NBC

Les fans de Friends peuvent revoir leurs épisodes préférés des 10 saisons. La sitcom emblématique des années 90 suit six amis à New York qui forment un lien indestructible tout en luttant pour se retrouver, naviguer dans des relations amoureuses et atteindre des objectifs professionnels.

Dessins Animés Looney Tunes

Source : HBO Max

Looney Tunes Cartoons propose un nouveau lot de courts métrages de dessins animés hilarants et nostalgiques mettant en vedette Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Sylvester, Tweety, Road Runner et Wile E. Coyote.

Côté sud

Source : Comedy Central

South Side suit deux amis à Chicago qui sont coincés à travailler chez Rent-T-Own tout en essayant d’élaborer un plan pour conquérir le monde. La série est tournée dans le quartier Englewood de Chicago et donne aux téléspectateurs un aperçu de la vraie vie du côté sud.

Docu-séries sur HBO Max

Vous trouverez également une collection de docuseries passionnantes sur HBO Max. Que vous aimiez le vrai crime ou quelque chose d’un peu plus exaltant, voici nos meilleurs choix de docuseries actuellement disponibles sur HBO Max.

Anthony Bourdain : Parties inconnues

Source : CNN

Rattrapez les 10 saisons d’Anthony Bourdain: Parts Unknown avant que le nouveau documentaire sur le regretté chef et auteur Roadrunner, ne fasse ses débuts au Tribeca Film Festival en juillet. La série primée aux Emmys suit Bourdain alors qu’il voyage à travers le monde pour découvrir des destinations sous le radar et explorer diverses cultures.

Catch and Kill : les cassettes du podcast

Source : HBO Films

Une docuserie en six parties basée sur le livre de Ronan Farrow, Catch and Kill: The Podcast Tapes, trouve Farrow en train d’interviewer les dénonciateurs, les journalistes et les enquêteurs privés qui ont contribué à son livre à succès Catch and Kill: Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators.

Égal

Source : HBO Max

Docuseries de HBO Originals en quatre parties, Equal relate les événements marquants et les héros oubliés du mouvement des droits civiques LGBTQ+.

Prie, obéis, tue (Knutby : j’aveugle tro)

Source : Warner Bros.

Pray, Obey, Kill est une série documentaire en cinq parties explorant le meurtre complexe d’une femme en Suède en janvier 2004. La série se concentre spécifiquement sur les aveux d’une nounou, qui a affirmé qu’on lui avait dit de commettre le meurtre par le biais d’une série de SMS. de Dieu.

La poursuite du bonheur de Ravi Patel

Source : HBO Max

Dans La poursuite du bonheur de Ravi Patel, l’acteur Ravi Patel parcourt le monde avec des amis et des membres de sa famille dans l’espoir de répondre à certaines des plus grandes questions de la vie. Les docuseries en quatre parties trouvent Patel et ses compagnons en visite au Japon, au Mexique, en Corée du Sud et au Danemark, où ils explorent les coutumes locales et différents modes de vie.

HBO au maximum

HBO Max a vraiment quelque chose pour tout le monde en ce qui concerne la série. Que vous cherchiez à revisiter un ancien favori comme Friends ou que vous souhaitiez plonger dans quelque chose de nouveau comme The White Lotus ou Gossip Girl, vous êtes sûr de trouver le contenu qui correspond à vos goûts.

Le service de streaming propose également une variété d’émissions qui vous garderont en haleine, que ce soit à travers des séries comiques comme A Black Lady Sketch Show ou Conan Without Borders – ou des séries dramatiques comme Succession ou It’s A Sin.

Si vous préférez vivre des histoires basées sur des événements réels, alors Anthony Bourdain: Parts Unknown pourrait valoir le détour. Et si vous cherchez quelque chose d’un peu plus effrayant, les docuseries Pray, Obey, Kill vous garderont probablement sur le bord de votre siège.

En plus des séries qui sont déjà en streaming, ainsi que de la gamme impressionnante de films sur HBO Max, la plate-forme a un nouveau lot de séries à venir sur la plate-forme au cours des prochains mois. Cela inclut la série dirigée par Oscar Isaac et Jessica Chastain Scenes From a Marriage, qui sera présentée en septembre, et la série préquelle des Sopranos, The Many Saints of Newark, qui arrive en octobre. Tiny Toons Looniversity devrait également arriver bientôt sur Cartoon Network et HBO Max.

Bien que HBO Max ne propose plus d’essai gratuit, il existe de nombreuses options pour obtenir le service via votre fournisseur de câble, AT&T TV et en tant que module complémentaire Hulu + Live TV. Vous pouvez également vous inscrire directement via le site Web de HBO Max.

HBO Max a toutes les émissions

HBO Max

Le meilleur des meilleurs de la série HBO

HBO Max dispose d’une bibliothèque multimédia massive et en constante expansion de films et de séries télévisées de HBO, WarnerMedia, DC, etc. Inscrivez-vous maintenant pour tout le contenu dont vous avez besoin et plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.