Les meilleures émissions originales de HBO Max à diffuser (jusqu’à présent)

Génération

Dans Generation (stylisé comme Genera+ion), les téléspectateurs suivent un groupe de lycéens du comté d’Orange, en Californie, qui explorent leur sexualité dans le monde moderne de la technologie et des médias sociaux, testant leurs propres valeurs sur la vie, l’amour et famille tout en vivant dans une communauté très conservatrice.

J’aime toujours regarder des comédies pour adolescents et des drames pour adolescents, mais je ne pense pas qu’aucun d’entre eux ne fasse autant mouche que Generation. Il fait vraiment un travail exceptionnel pour expliquer ce que la génération actuelle pense du monde dans lequel elle grandit et des luttes constantes auxquelles elle est confrontée quotidiennement, avec des familles qui ne sont peut-être pas les plus tolérantes envers qui elles sont. Les histoires d’amour sont douces mais sérieuses, et la distribution de l’ensemble fonctionne incroyablement bien.

Génération de flux sur HBO Max.