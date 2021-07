Les meilleures et les pires voitures avec lesquelles flirter | Moteur

in

Une voiture peut-elle vous aider à flirter ? Eh bien, il semble que oui … Mais il y en a aussi qui vont effrayer vos dates potentielles …

Ne vous y trompez pas : beaucoup de gens achètent des voitures pour plus que simplement se rendre d’un endroit à un autre. Beaucoup d’entre eux sont plus qu’un simple véhicule de transport : marquer une position sociale, ou un mode de vie.

De nombreuses personnes acquièrent une certaine marque ou un certain modèle pour renforcer leur estime de soi, voire, directement, pour lier davantage. Pouvez-vous avoir plus de dates avec un certain modèle de voiture ?

Selon la compagnie d’assurance britannique Money, c’est le cas. Et attention, car il perd aussi de son attrait si vous conduisez certains véhicules. Mieux vaut ne pas avoir de Seat ou de Subaru…

Comme nous le dit notre collègue Iván Fombella d’Auto Bild, Money a créé des centaines de faux profils sur des sites Web comme Tinder et autres, et dans différentes villes du monde.

Ils ont créé des profils avec les mêmes personnes, où la seule chose qui a changé, c’est la voiture avec laquelle ils ont posé sur la photo. Ils ont utilisé 70 modèles différents de 30 marques.

Et les résultats sont assez étonnants. Certains modèles de voitures ont augmenté le match pour les hommes et les femmes, et d’autres les ont diminués.

L’effet est beaucoup plus prononcé dans les profils des hommes, ce qui semble indiquer que les femmes (et les hommes gais) sont plus influencés par le fait que leur partenaire a une bonne voiture, que ceux qui sont attirés par les femmes.

Ici, nous pouvons voir les meilleures et les pires voitures à flirter dans les profils masculins :

On voit comment poser avec une voiture Tesla augmente l’attrait (le match sur Tinder) rien de moins que 110%. Aussi une Aston Martin et une Porsche.

Malheureusement Si vous avez une Seat ou une MG, vos chances de flirter sont réduites de moitié…

Si nous parlons de modèles spécifiques :

Tesla Model S (+ 113%) Tesla Model 3 (+ 106%). Aston Martin DB9 (+ 99%, bien qu’elle soit d’occasion, car elle a cessé d’être produite en 2016). Porsche Caïman (+ 77%). Porsche Boxster (+ 69%) Land Rover Range Rover Evoque (+ 57%, et le seul SUV).

Dans le cas de les profils des femmes, ça n’influence pas tellement qu’elles posent ou non avec une voiture:

Les filles qui posent avec une Tesla ou une Aston Martin améliorer leur matchmaking d’environ 10 %. En revanche, s’ils ont une SEAT ou une MG, il baisse de 5%.

Alors maintenant vous savez, selon la voiture que vous possédez, il peut être pratique (ou pas) de la mettre sur vos profils de réseaux sociaux…

Vous pouvez consulter l’étude complète sur le site Money.