Les meilleures faces B de George Harrison : 5 titres à découvrir

Il fut un temps, il y a longtemps, où la sortie d’un single très important avait deux faces, et la face B, bien que probablement considérée comme moins importante par les dirigeants des maisons de disques, était importante à la fois pour l’artiste et pour l’album dont ils étaient issus. très souvent pris. Durant George HarrisonDans la carrière solo de , il y avait de très belles faces B, ainsi que quelques petits joyaux – le “non-album, disponible sur un seul morceau”. Nous avons sélectionné quelques-unes des meilleures faces B de George, et dans certains cas les plus rares, et les avons compilées pour votre plus grand plaisir.

Qu’est ce que la vie

Comme à peu près tout le monde le sait, lorsque le premier single de George, “My Sweet Lord” est sorti dans le monde, il a été publié en double face A avec “Isn’t It A Pity”, mais pas au Royaume-Uni. La demande du public en Grande-Bretagne a conduit à la sortie tardive au Royaume-Uni de “My Sweet Lord”, le 15 janvier 1971, où le single était soutenu par “What Is Life”, une chanson qu’Apple a bientôt publiée presque partout ailleurs à la suite de “Doux Jésus.” En tant que face B de “What Is Life”, un autre morceau de All Things Must Pass a été utilisé, il s’agit de l’hommage de George aux fans les plus fidèles des Beatles, les “Apple Scruffs”.

Bleu profond

En 1971, les sorties se sont installées dans un modèle plus universel et pour la face B de “Bangla Desh”, George a utilisé une piste non-album, la profondément touchante, “Deep Blue”, une chanson inspirée des visites de George à sa mère à l’hôpital quand elle souffrait d’un cancer en phase terminale. Le suivi de “Bangla Desh” était “Give Me Love (Give Me Peace On Earth)” et cela avait également une face B non-album, l’esprit, “Miss O’Dell”. La dame en question était une ancienne employée d’Apple, qui devint plus tard liée à un certain nombre de groupes, dont Derek et les dominos et Les pierres qui roulent, en tant que « fixateur » et « facilitateur ».

En 1974, le single “Dark Horse” de George, qui était aussi la chanson titre de son nouvel album, avait comme face B américaine “I Don’t Care Anymore”, une autre face B non-album; au Royaume-Uni, cependant, la face B était « Hari’s On Tour », le morceau d’ouverture de l’album. Sur le prochain single de Dark Horse, “Ding Dong, Ding Dong”, les faces B ont été inversées.

Pour la face B de la belle “You” d’Extra Texture, “World Of Stone” du même album a été choisi. Exceptionnellement, “Maya Love” de Dark Horse a été choisi comme face B de “This Guitar (Can’t Keep from Crying)”, le prochain single tiré d’Extra Texture.

Cette chanson

Le single principal de Thirty Three & 1/3 en 1976 était “This Song” et un autre morceau de l’album, le magnifique “Learning How To Love You”, a été choisi comme face B. Le single britannique de George, “It’s What You Value” présente le morceau d’ouverture “Woman Don’t You Cry For Me” de Thirty Three & 1/3 en tant que face B.

“Blow Away” était un single de l’album éponyme de George en 1979 et au Royaume-Uni, “Soft Touch” est devenu la face B, tandis qu’aux États-Unis, “Soft-Hearted Hana” a été choisi; les deux morceaux sont tirés du même album.

L’écriture est sur le mur

Le succès phénoménal “All These Years Ago”, de Somewhere In England, présente une autre des plus belles faces B de George, l’évocatrice “Writings On The Wall”. Le deuxième single de George de son album Gone Troppo était sa reprise de “I Really Love You”, une chanson originale des Stereos datant de 1961. La face B était une autre piste de l’album, “Circles”, une chanson que George a écrite en Inde en 1968 alors que lui et les Beatles étudiaient la méditation transcendantale avec Maharishi Mahesh Yogi.

Zigzag

De 1987 Cloud Nine est venu “When We Was Fab”, et sur la face B est “Zig Zag”, une chanson écrite par George et Jeff Lynne qui a été écrite pour le film Shanghai Surprise, mais non incluse dans l’album original

En janvier 2002, deux mois après le décès de George, est venue la réédition posthume du single “My Sweet Lord” – un CD caritatif de trois chansons qui comprenait le hit original de 1970-1971, ainsi que la belle et sensible de “Let It Down” C’est une belle façon de terminer ce retour sur les faces B de George.