Les meilleures fonctionnalités Apple Watch à essayer dès le premier jour

Si vous venez de déballer une nouvelle Apple Watch en cette période des fêtes, il existe une variété de trucs et astuces qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouveau portable. Lisez la suite pour obtenir des conseils sur nos fonctionnalités Apple Watch préférées pour la santé, l’activité, la personnalisation et plus encore.

Configurer les sonneries d’activité de votre Apple Watch

Pour de nombreuses personnes, l’Apple Watch est avant tout un appareil portable axé sur le fitness. La clé est un trio d’anneaux représentés chacun par une couleur différente : rouge pour bouger, vert pour faire de l’exercice et bleu pour se tenir debout.

Par défaut, l’anneau d’exercice vert se ferme lorsque vous enregistrez 30 minutes d’activité intense, l’anneau de support ou de roulement bleu se ferme lorsque vous vous déplacez pendant au moins 1 minute de 12 heures différentes et l’anneau de mouvement rouge se ferme lorsque vous atteignez votre objectif personnel pour les calories actives brûlées en une journée.

Cette année, cependant, Apple a ajouté pour la première fois la possibilité de personnaliser vos objectifs d’exercice et de support. Peut-être que vous vous remettez d’une blessure et que 12 heures debout associées à 30 minutes d’exercice sont trop difficiles à gérer pour votre corps. Les gens ont également demandé à Apple d’intégrer les jours de repos dans le système d’anneaux d’Apple Watch, et la fonctionnalité donne au moins aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs objectifs.

Voici comment modifier les objectifs de mouvement, d’exercice et de position de votre Apple Watch avec watchOS 7 :

Sur votre Apple Watch, ouvrez l’application Activité Faites défiler vers le bas et recherchez le bouton « Modifier les objectifs » Utilisez les boutons + ou – pour ajuster vos objectifs, ou utilisez la couronne numérique Appuyez sur « OK » pour confirmer vos modifications.

L’anneau d’exercice peut être abaissé ou relevé par intervalles de cinq minutes, jusqu’à un minimum de 10 minutes ou un maximum de 60 minutes. L’objectif du stand peut être modifié par intervalles d’une heure, jusqu’à un minimum de 6 heures. Vous ne pouvez pas augmenter l’objectif de stand au-delà de la barre des 12 heures par défaut.

Personnaliser le cadran de votre montre

La pièce maîtresse de votre Apple Watch est le cadran de la montre. Sur le cadran de votre montre, vous pouvez ajouter des informations appelées complications, notamment la météo, les données d’activité, la fréquence cardiaque et bien plus encore. Le moyen le plus simple de créer un visage Apple Watch consiste à utiliser l’application Apple Watch sur iPhone.

Vous pouvez trouver l’intégralité de la bibliothèque de cadrans de montre dans l’onglet « Galerie de visages » de l’application, et au fur et à mesure que vous les créez, vous pouvez ajouter des visages à votre collection personnelle. Une fois que vous avez créé plusieurs cadrans de montre, vous pouvez glisser entre eux depuis votre Apple Watch, ce qui facilite l’ajustement à la volée pour différents scénarios.

Apple Watch App Store

Vous pouvez trouver des applications conçues spécifiquement pour l’Apple Watch dans l’App Store de watchOS. Appuyez simplement sur la couronne numérique de votre Apple Watch et recherchez l’icône App Store. Ici, vous pourrez facilement trouver et installer des applications Apple Watch dédiées sans utiliser du tout votre iPhone.

Partager votre activité

L’une des façons dont j’aime rester motivé avec mon Apple Watch est de partager mes données d’activité avec mes amis et ma famille. Lorsque vous faites cela, vous pouvez voir quand vos amis terminent leurs entraînements, à quel point ils ont progressé vers leurs objectifs et quand ils gagnent de nouvelles récompenses.

Pour partager vos données d’activité Apple Watch avec d’autres, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Fitness sur votre iPhone Appuyez sur l’icône de partage dans le coin inférieur droit Appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur Commencez à saisir un nom, puis appuyez sur le nom que vous souhaitez ajouter. Si l’autre personne possède une Apple Watch, le nom deviendra rouge Appuyez sur le bouton Envoyer, puis attendez que votre ami accepte votre demande d’activité. Une fois accepté, vous recevrez une notification sur votre Apple Watch.

Configurer les fonctionnalités de surveillance de la santé

L’Apple Watch n’est pas seulement utile pour suivre délibérément vos progrès de fitness, mais aussi pour les surveiller passivement en arrière-plan.

Détection de chute

L’une de ces fonctionnalités s’appelle la détection de chute et utilise le gyroscope et l’accéléromètre pour détecter si vous êtes tombé et, plus important encore, si vous êtes tombé et que vous ne pouvez pas vous relever. Par défaut, la détection des chutes est désactivée pour les utilisateurs de moins de 65 ans, mais vous pouvez l’activer manuellement en procédant comme suit :

Ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone Appuyez sur SOS d’urgence Recherchez la bascule de détection de chute Apple avertit que les utilisateurs plus actifs physiquement peuvent déclencher la détection de chute même si vous n’êtes pas tombé. Cela est dû à une activité à fort impact et peut apparaître comme une chute. Appuyez sur Confirmer

Cœur

Dans l’application Apple Watch sur iPhone, vous pouvez également activer une suite de fonctionnalités qui permettront à votre Apple Watch de vous aider à prendre soin de votre cœur. Ouvrez simplement l’application Apple Watch sur votre iPhone et recherchez la catégorie Cœur. Dans cette section, vous pouvez activer les fonctionnalités suivantes :

Installez l’application ECG pour prendre des électrocardiogrammes à partir de votre Apple Watch (série 4 et versions ultérieures) Configurez les niveaux de condition physique et les notifications, qui sont un indicateur fort de votre état de santé général. Notifications de rythme irrégulier pour recevoir une notification lorsque Apple Watch identifie plusieurs rythmes cardiaques qui peuvent être fibrillation auriculaire Notifications de fréquence cardiaque élevée pour recevoir une notification lorsque Apple Watch détecte une fréquence cardiaque qui monte à un certain niveau alors que vous semblez inactif Notifications de fréquence cardiaque faible pour recevoir une notification lorsque Apple Watch détecte une fréquence cardiaque qui tombe en dessous de 50 BPM pendant 10 minutes

Oxygène sanguin

Si vous utilisez une Apple Watch Series 6, vous avez également la possibilité de prendre des mesures d’oxygène dans le sang avec votre appareil. Apple Watch peut également prendre des mesures en arrière-plan afin que vous ayez des données sur lesquelles réfléchir régulièrement. Ouvrez simplement l’application Watch sur votre iPhone, recherchez la catégorie Blood Oxygen, activez les paramètres comme vous le souhaitez.

Régnez sur vos notifications

L’Apple Watch vous permet de rester incroyablement au courant de vos notifications. Chaque fois qu’une application envoie une notification push, vous recevez une tape sur le poignet et entendez un son. Pour de nombreuses personnes, cependant, cela peut en fait être écrasant et inutile.

Pour gérer les notifications sur votre Apple Watch, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone et choisissez la catégorie Notifications. Ici, vous pouvez voir une liste d’applications et gérer les notifications si nécessaire. Ma recommandation est de limiter au maximum les notifications sur votre Apple Watch, sinon vous risquez d’être débordé.

Découvrez Apple Fitness+

L’une des dernières fonctionnalités d’Apple Watch, lancée l’année dernière, est l’intégration approfondie avec le service d’entraînement par abonnement Fitness+ d’Apple. Apple Fitness+ offre un accès à une bibliothèque de centaines d’entraînements à la demande dans des catégories populaires telles que la course à pied, le cyclisme, le HIIT, l’aviron, le yoga, etc.

Apple Fitness+ offre une intégration approfondie avec Apple Watch, affichant les données en direct de votre Apple Watch sur l’écran pendant votre entraînement. De plus, si vous avez récemment acheté une nouvelle Apple Watch, vous disposez probablement de 3 mois d’accès gratuit au service.

Vous pouvez trouver Apple Fitness+ dans l’application Fitness de votre iPhone ou Apple TV. Il est également disponible sur l’iPad et vous pouvez le télécharger depuis l’App Store iPadOS pour commencer.

Accessoires Apple Watch

Enfin, vous cherchez peut-être à compléter votre nouvelle Apple Watch avec des accessoires tels que des stations de chargement et des bracelets de montre. Voici quelques-uns de nos choix favoris.

Meilleures stations de chargement Apple Watch :

Meilleurs bracelets Apple Watch :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :