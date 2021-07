Les meilleures friteuses sans huile pour une alimentation saine

01/07/2021

Le à 07:04 CEST

Sport.es

Les dernières nouveautés sont arrivées dans nos cuisines : friteuse. C’est une friteuse qui ne gaspille pas d’huile, salit la cuisine et, surtout, cuisine sainement. Faites frire les aliments en utilisant de l’air très chaud (jusqu’à 200 degrés) circulant à grande vitesse et une petite quantité d’huile. Il est utilisé pour cuisiner toutes sortes d’aliments tels que le poulet, le poisson, les pommes de terre, les œufs au plat et même les gâteaux, car ils ont différents types de cuisson.

le friteuses sans huile Ils sont une alternative à prendre en compte pour manger sainement, en réduisant la consommation de graisses jusqu’à 85%. De plus, ils représentent une importante économie d’argent et de temps lorsqu’il s’agit de nettoyer et d’entretenir ce type d’appareil.

Une autre des caractéristiques les plus importantes est que vous n’avez pas besoin de faire attention à son fonctionnement pour éviter de brûler les aliments. De même, ils ne provoquent pas d’éclaboussures et ne laissent pas d’odeur sur les vêtements, leur utilisation est donc toujours conseillée.

En ce qui concerne votre opération et maintenance d’une friteuse sans huile, vous devez savoir que :

A besoin d’une petite quantité d’huile travailler. Le reste du processus est effectué par l’air chaud qui aide à cuire les aliments de manière uniforme. puissance du moteur, qui est généralement comprise entre 800 et 2000 watts. N’oubliez pas que le temps de préparation de chaque aliment sera un peu plus long que celui d’une friteuse traditionnelle. moins que les friteuses à huile, bien qu’il existe des modèles qui ont une plus grande taille. Tenez-en compte avant d’acheter celui qui vous intéresse le plus. N’oubliez pas que vous n’achèterez pas seulement une friteuse, mais aussi un appareil qui a la capacité de bouillir, rôtir, cuire et cuire.Achetez un modèle doté d’un régulateur de température, d’un arrêt automatique, d’un système qui évite les échauffements excessifs et, finalement, de tous les mesure de sécurité nécessaire pour rendre la cuisson beaucoup plus sûre.

Pour vous faciliter l’achat du modèle le plus recommandé, nous avons sélectionné pour vous le meilleures friteuses sans huile pour qu’il vous soit beaucoup plus facile de commencer à cuisiner ce que vous préférez avec le moins de matière grasse possible.

Friteuses sans huile sur Amazon, notre sélection

Les trois suivants vous aideront à préparer toutes sortes d’aliments en moins de temps, en toute sécurité et en respectant toutes ses propriétés nutritionnelles.

Aicook

L’Aicook est l’un des meilleures friteuses sans huile de 2021 disponible sur le marché. Il possède jusqu’à 9 programmes intégrés, parmi lesquels se distinguent ceux pour la friture, le rôtissage, le réchauffage, le rôtissage, la déshydratation et plus encore. De plus, il dispose de 6 accessoires supplémentaires qui faciliteront la cuisson.

Par rapport à la friteuse commune, cet appareil adopte une technologie très moderne avec laquelle, grâce à un ventilateur, un flux de chaleur est produit qui circule rapidement à l’intérieur. Il est très facile à nettoyer et ne produit pratiquement pas de saleté. De plus, il a une capacité allant jusqu’à 10 litres.

ACHETER (€ 135,99)

Philips Avance Collection Airfryer XXL HD9652 / 90

Ce produit Philips est l’une des meilleures options en matière de acheter des friteuses sans huile sur Amazon. Il est idéal pour préparer des aliments de manière saine sans huile et donc avec moins de matières grasses. Grâce à sa technologie Twin TurboStar, il élimine fortement les graisses de chaque aliment.

C’est le meilleure friteuse sans huile, très polyvalent, assez rapide et de taille familiale, ce qui permet de cuisiner jusqu’à un poulet entier. De plus, il effectue d’autres tâches, telles que la friture, la cuisson au four, le grillage et le rôtissage de toutes sortes de plats. Parfait pour une famille de quatre personnes ou plus.

ACHETER (269,12 €)

Proscénique T21

Acheter une friteuse sans huile sur Amazon Cela n’a jamais été aussi simple car avec la friteuse Proscenic vous disposez d’un produit contrôlé par air chaud qui programme tous les types de cuisson et permet la personnalisation des recettes. Grâce à son application, vous obtenez un grand nombre de recettes qui vous aident lors de la préparation des aliments.

Vous pouvez réserver un menu et le garder au chaud jusqu’au moment de votre choix. De même, différents aspects peuvent être combinés en fonction des besoins de la cuisine. Tout cela fait de cet élément l’un des meilleures friteuses sans huile de 2021.

ACHETER (129,00 €)

Friteuse sans huile Innsky

Son moteur de 1500 watts et sa capacité de 10 litres sont des garanties suffisantes pour faire confiance à cette friteuse sans huile Amazon. Il comprend 10 fonctions différentes dans un seul appareil. Grâce à ses accessoires (deux plateaux de déshydratation, six brochettes, un panier à frites, une rôtissoire à poulet et des ustensiles à découper) vous pouvez l’utiliser comme four à convection, grill, four à pizza et appareil pour déshydrater fruits ou légumes.

Son panneau de contrôle comprend diverses icônes sur lesquelles il suffit d’appuyer pour obtenir le résultat souhaité. Il est facile à démonter et peut être nettoyé au lave-vaisselle et séché à l’air chaud.

ACHETER (139,99 €)

modèle cosori

Il est aussi moderne que révolutionnaire. Avec une puissance de 1500 watts, il dispose de différents tiroirs pour que jusqu’à trois personnes puissent préparer ce qu’elles préfèrent en même temps. La puissance de son air chaud garantit une cuisson uniforme des aliments. Il comprend une minuterie et un système d’arrêt automatique lorsque la cuisson est terminée. Le toucher extérieur est toujours froid. Il comprend des goujons antidérapants pour mieux le fixer à votre comptoir de cuisine.

ACHETER (89,99 €)

Innsky 5.5L

Les familles nombreuses pourront résoudre une partie de leurs repas avec cette friteuse airless 5,5L à 8 fonctions : pour la friture, pour la cuisson de gâteaux, pour la préparation de pizza, pour la cuisson de crustacés, pour la cuisson de poulet, pour la cuisson de rôtis, pour les frites et pour lard. Il est également facile à nettoyer et passe au lave-vaisselle.

La même marque propose une version plus petite pour les couples ou les personnes vivant seules.

ACHETER (110,99 €)

VPCOK 3.6L

VPCOK présente une friteuse à air domestique d’une capacité de 3,6L. Il est capable d’atteindre 240 degrés, avec un moteur de 1300W. Il comprend également un livre de recettes.

ACHETER (89,77 €)

Délice Sec Tefal

Cette friteuse compacte de 800 grammes est l’une des plus polyvalentes et des plus faciles à utiliser, avec quatre fonctions telles que frire, griller, griller et cuire pour une cuisson facile. La technologie Air Pulse permet de frire les aliments avec peu d’huile, en obtenant une texture dorée et croustillante. Il dispose également du système « Cold Touch », de sorte que l’extérieur ne chauffe pas pendant l’utilisation.

ACHETER (179,09 €)

Maintenant que vous savez quels sont les modèles de friteuses sans huile plus efficace, vous n’avez aucune excuse pour acquérir celui qui convient le mieux à vos besoins. Cuisinez mieux que jamais en protégeant votre santé.

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 1er juillet 2021.