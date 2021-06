Les meilleures histoires de cette semaine : attentes de la WWDC21, rumeurs sur l’iPad, mise à jour AirTag, plus

in

Dans les articles phares de cette semaine : Attentes de la WWDC 2021, rumeurs d’actualisation du MacBook Pro, mise à jour du logiciel AirTag, etc. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

WWDC 2021

Nous ne sommes qu’à un jour du début de la WWDC 2021. Les choses démarrent demain à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE avec la keynote de l’événement spécial d’Apple. Au cours de cette keynote, nous attendons l’introduction d’iOS 15, watchOS 8 et bien plus encore.

Vous pouvez trouver notre résumé complet de ce à quoi vous attendre à la WWDC 2021 cette année ici.

Apple a déployé cette semaine sa mise à jour du firmware pour les utilisateurs d’AirTag. La mise à jour est axée sur l’amélioration des dispositions de confidentialité en place pour le suivi des objets.

Avec cette mise à jour du firmware, un AirTag jouera désormais un son après avoir été séparé de son propriétaire à un moment aléatoire dans un intervalle de huit heures et 24 heures. Au lancement, AirTag a émis un son après avoir été séparé de son propriétaire pendant plus de trois jours.

La société développe également une application pour les utilisateurs d’Android qui les alertera d’un AirTag potentiellement mobile avec eux. L’application détectera également d’autres accessoires compatibles Find My.

Rumeurs sur l’iPad

Un nouveau rapport monstre de Bloomberg cette semaine a indiqué qu’Apple développait actuellement un iPad Pro repensé pour une sortie en 2022. Cette refonte introduirait prétendument un nouveau dos en verre qui permet la charge sans fil et la charge sans fil inversée.

Apple travaillerait également sur un iPad mini repensé. La société continue également de développer un successeur spirituel à son tapis de charge défaillant AirPower.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

