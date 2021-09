Les meilleures histoires de cette semaine : attentes de l’événement Apple, décision d’Epic Games, et plus encore

in

Dans les articles phares de cette semaine : Apple confirme son événement de septembre, les fuites offrent un premier aperçu des retards de l’iPhone 14, de l’Apple Watch Series 7, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Événement Apple

Apple a officiellement confirmé cette semaine son événement très attendu pour l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 pour le 14 septembre. L’événement sera entièrement virtuel et diffusé depuis Apple Park. Apple taquine l’événement de septembre avec le slogan : “California streaming”.

L’événement Apple du 14 septembre aura lieu à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Il s’agit de la deuxième année consécutive qu’Apple organise son événement annuel de septembre de manière entièrement virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19.

Apple Watch série 7

Alors que des rapports ont indiqué que l’Apple Watch Series 7 faisait face à des retards de production, Apple prévoit toujours de l’annoncer mardi. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a décrit trois scénarios possibles : l’annonce est retardée alors que les problèmes de production sont résolus, l’annonce avance et l’appareil est disponible en quantités limitées, ou l’appareil est annoncé mais n’est disponible qu’à une date ultérieure. .

Pour l’Apple Watch Series 7, Gurman a écrit que l’appareil sera annoncé lors de l’événement habituel de septembre, mais qu’il y aura un “mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités”.

iPhone 14

Le leaker Jon Prosser a rapporté cette semaine qu’il avait reçu des images de l’iPhone 14 Pro Max d’une source. Afin de protéger cette source, Prosser a travaillé avec Ian Zelbo pour créer des rendus basés sur ces images. Selon Prosser, l’iPhone 14 ne comportera pas de bosse d’appareil photo, ce qui est rendu possible par un design globalement plus épais.

Décision épique

Un peu plus de trois mois après la conclusion du procès, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rendu vendredi sa décision dans l’affaire Apple contre Epic Games. Le juge Rogers a émis une injonction permanente disant qu’Apple ne peut plus interdire aux développeurs de diriger les utilisateurs vers des options de paiement tierces.

L’injonction devrait entrer en vigueur dans 90 jours. Tel qu’il est écrit, cela signifie qu’Apple doit permettre aux développeurs de toutes les applications de se connecter à des solutions de paiement tierces. Plus particulièrement, cela inclut la catégorie des jeux très lucratives.

