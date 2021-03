Les meilleures histoires de cette semaine: HomePod et iMac Pro abandonnés, iOS 14.4.1 est sorti, et plus

Dans le top de cette semaine histoires: iOS 14.4.1 apporte des correctifs de sécurité importants pour les utilisateurs d’iPhone, l’avenir de l’iMac Pro et du HomePod, l’événement Apple annoncé pour le 28 mars, etc. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires Apple de cette semaine.

23 mars Événement Apple

Selon la rumeur, Apple prévoit d’organiser son premier événement de l’année le 23 mars. Selon plusieurs fuites cette semaine, l’événement comprendra l’introduction de nouveaux produits tels que les iPad Pro 2021, les AirTags, etc.

Si les projets d’Apple pour un événement du 23 mars se concrétisent, nous nous attendons à ce que des invitations soient envoyées à la presse au cours des prochains jours.

iMac Pro et HomePod abandonnés

Apple a officiellement arrêté l’iMac Pro, notant que le stock actuel n’est disponible que «jusqu’à épuisement des stocks» et qu’aucune production future n’est prévue. Toutes les configurations construites sur commande ne sont plus disponibles.

On pense qu’Apple présentera bientôt une toute nouvelle gamme d’iMac, comprenant des processeurs et des GPU au silicium Apple de nouvelle génération. On ne sait pas exactement pourquoi Apple a choisi d’arrêter l’iMac Pro en ce moment, mais cela pourrait être dû à la disponibilité de certaines pièces ou fournitures.

Deuxièmement, Apple a également interrompu le HomePod d’origine pleine taille sans le remplacer. La société dit maintenant qu’elle se concentrera sur le HomePod mini à l’avenir.

iOS 14.4.1 est sorti

Apple cette semaine a publié iOS 14.4.1 au grand public, apportant un correctif de sécurité important. La société a déclaré qu’iOS 14.4.1 corrige une vulnérabilité dans WebKit, le moteur de navigateur qui alimente Safari et les navigateurs tiers sur iOS.

Apple a expliqué que le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut avoir conduit à l’exécution de code arbitraire. Le problème a été corrigé en corrigeant un bogue de corruption de la mémoire avec une validation améliorée.

Apple a également publié iPadOS 14.4.1, watchOS 7.3.2 et macOS Big Sur 11.2.3 pour remédier à la même vulnérabilité.

Macbook Pro

Enfin, un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement cette semaine a indiqué que les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ne commenceront pas la production de masse avant la seconde moitié de l’année.

Ces modèles devaient initialement entrer en production de masse en mai / juin, mais cela a été retardé. Ainsi, alors qu’une annonce à la WWDC avait autrefois semblé possible, ce rapport de cette semaine signifie que nous allons probablement attendre un peu plus longtemps jusqu’à un moment donné à l’automne.

Celles-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

9to5Mac Daily |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de 9to5Mac. 9to5Mac Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.



12 mars 2021 – Étiquettes de confidentialité Apple, partage de mot de passe Netflix

07h00

11 mars 2021 – Fabrication de voitures Apple, plus

05:42

10 mars 2021 – Rumeurs Apple Silicon, mise à jour AirPods Max

05:56

9 mars 2021 – Sortie d’iOS 14.4.1, plus

05:47

8 mars 2021 – iMac Pro abandonné, plans AR et VR d’Apple

06:54

9to5Mac Heure de la montre |

Jeff Benjamin rejoint Zac Hall pour donner à Apple Watch Series 3 et Series 5 une interview de sortie avant l’annonce de nouveaux modèles. 9to5Mac Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont Apple Watch affecte leur vie.

9to5Mac Podcast Happy Hour |

9to5Mac Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Annonces dans le logiciel Apple, modifications iOS 14.5, paroles partageables Apple Music

01:18:21

Cartes iOS 14.5, rumeurs sur les lunettes Apple, première application TV + AR

01:09:48

Fonctionnalités bêta d’iOS 14.5, conclusion d’accords avec Apple Car, saison des récompenses Ted Lasso

01:17:50

Premium MacBook Air, version iOS 14.4, bénéfices AAPL

01:04:29

Premier appareil AR d’Apple, encoche iPhone 13, cadran Unity Apple Watch

01:14:27

Podcast Stacktrace |

Stacktrace par 9to5Mac est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work de 9to5Mac est disponible sur les podcasts Apple, Overcast, Spotify et via RSS pour les autres lecteurs de podcast.

