Les meilleures histoires de cette semaine: la conception de MacBook de nouvelle génération, les performances de l’iPad Pro et de l’iMac M1, plus

Cette semaine‘les meilleures histoires de s: Des références pour l’iMac M1 et l’iPad Pro émergent, des rumeurs sur le MacBook Air de nouvelle génération, les changements iOS 14.6 beta 3, et plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus.

Conception de MacBook nouvelle génération

Un nouveau rapport de YouTuber Jon Prosser cette semaine a mis en lumière ce à quoi s’attendre de la gamme de MacBook de nouvelle génération. Le rapport explique qu’Apple proposera son MacBook ou MacBook Air de nouvelle génération dans sept couleurs différentes, similaires au nouvel iMac. Le design n’est pas non plus effilé comme le MacBook Air actuel.

D’autres changements de conception rumeurs incluent des cadres blancs autour de l’écran, ainsi qu’un clavier redessiné qui est également blanc. Encore une fois, on ne sait pas si ce nouveau design viendrait sur le MacBook Air ou peut-être sur un MacBook sans adjectif. Vous pouvez consulter les rendus ici.

Benchmarks M1 iPad Pro et iMac

Avant l’arrivée des premières commandes la semaine prochaine, les premiers repères pour l’iPad Pro M1 et l’iMac M1 ont émergé. Voici les détails.

Résultats monocœur:

M1 iMac: 1 700 M1 iPad Pro: 1 700

Résultats multicœurs:

M1 iMac: 7 400 M1 iPad Pro: 7 200

Comme vous pouvez le voir, les résultats entre les deux produits sont assez similaires, ce qui est normal étant donné qu’ils partagent la même puce M1 à l’intérieur. Avec les premières commandes arrivées aux clients le 21 mai, nous nous attendons à ce que des revues de presse sous embargo soient publiées la semaine prochaine.

AirPods 3 et Apple Music HiFi

Une rumeur sommaire cette semaine a suggéré qu’Apple pourrait annoncer les AirPods 3 et Apple Music HiFi dans un communiqué de presse le 18 mai. Cela vient après qu’un rapport plus tôt ce mois-ci a indiqué que les annonces n’étaient que dans «quelques semaines».

La rumeur vient du YouTuber Luke Miani. qui dit que les AirPods 3 sont déjà prêts à être expédiés et qu’Apple devrait les annoncer via un communiqué de presse mardi. Il suggère également qu’Apple pourrait annoncer un nouveau plan Apple Music HiFi le même jour.

Reste à savoir si cela se concrétisera ou non, mais nous avons maintenant deux rapports indiquant que les AirPods 3 et Apple Music HiFi pourraient être annoncés ce mois-ci.

Celles-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

