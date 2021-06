Les meilleures histoires de cette semaine : les Beats Studio Buds annoncés, les infos sur iOS 15, plus

Dans les articles phares de cette semaine : Apple dévoile officiellement les nouveaux Beats Studio Buds, d’autres informations sur iOS 15 émergent, des rumeurs sur l’Apple Watch Series 7, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Beats Studio Buds

Après plusieurs semaines de rumeurs, les écouteurs sans fil Beats Studio Buds ont été officiellement lancés cette semaine. Ils sont au prix de 149,99 $ avec la suppression active du bruit, le mode transparence, le chargement USB-C, etc. Vous pouvez les commander maintenant sur Amazon pour une arrivée plus tard en juin.

Pour plus de détails sur les Beats Studio Buds sans tige, assurez-vous de consulter notre critique complète ici.

Apple Watch série 7

Un nouveau rapport de Bloomberg cette semaine a jeté un éclairage supplémentaire sur ce à quoi s’attendre de la mise à jour Apple Watch Series 7 à venir plus tard cette année. Selon Mark Gurman, l’Apple Watch Series 7 comportera des bordures plus fines autour de l’écran, un processeur plus rapide et une technologie ultra-bande latérale améliorée.

Apple aurait également visé à inclure un capteur de température corporelle, mais cette fonctionnalité a peut-être été retardée jusqu’à la montre 2022.

Jeudi, Apple a lancé sa promotion annuelle Back to School aux États-Unis et au Canada. Les clients peuvent obtenir une paire gratuite d’AirPod avec l’achat d’achats Mac et iPad éligibles jusqu’au 27 septembre.

Sur les offres iPad et Mac, vous économisez un total de 159 $. En savoir plus dans notre couverture complète ici.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS |

Travaux pratiques : voici comment fonctionne l’OCR de texte en direct de l’iPhone dans iOS 15 Travaux pratiques : comment configurer la nouvelle fonction de résumé des notifications dans iOS 15 Le choix de la mise à jour iOS 15 pourrait signifier de grands changements dans iOS 16 – Macworld Apple publie iOS 14.7, watchOS 7.6 , et macOS 11.5 beta 3 aux développeurs Comment iOS 15 rendra votre iPhone encore plus utile avec SharePlay, Find My Upgrades, et plus L’application de films et d’émissions de télévision piratés, déguisée en jeu Sudoku, grimpe dans les classements de l’App Store [update: gone]

Apple publie iOS 12.5.4 pour les iPhones plus anciens avec des « mises à jour de sécurité importantes » Pokémon UNITE pour iOS : monstres disponibles, date de sortie, ensemble de règles, plus Concept Partie 1 : Ce que nous aimerions voir l’année prochaine dans iOS 16, et pourquoi on en parle maintenant

iPhone |

Apple Watch |

Apple TV et HomePod |

Mac |

iPad |

Beats Studio Buds |

Magasins Apple |

Société AAPL |

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de . pour plus de vidéos.

Les meilleures vidéos de la semaine |

. Quotidien |

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Sponsorisé par iMazing: Les lecteurs . peuvent télécharger iMazing à 30% de réduction pour une durée limitée avec le code WWDC21.

. Daily : 18 juin 2021 – Changements AppleCare+, plus . Daily : 17 juin 2021 – Promo Apple Back to School, iOS 15 friandises . Daily : 16 juin 2021 – Feuille de route Apple Health, plus . Daily : 15 juin 2021 – Essai Apple TV +, mise à jour iOS 12.5.4 . Daily: 14 juin 2021 – Beats Studio Buds, rumeur Apple Watch Series 7

Podcast Happy Hour . |

Cette semaine, Benjamin et Zac de . discutent de la sortie tant attendue des abonnements Apple Podcast, de Spatial Audio dans Apple Music, des nouveaux Beats Studio Buds et des rumeurs concernant les nouveaux appareils Apple à venir.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace |

John et Rambo plongent beaucoup plus profondément dans certaines des nouvelles API et fonctionnalités clés du système qui ont été annoncées lors de la WWDC21, notamment SharePlay, ShazamKit, le nouveau système de concurrence de Swift et les nouveautés de Xcode 13. En outre, le débogage des plantages de bas commencer avec le développement d’applications.

Stacktrace de . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work by . est disponible sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify et via RSS pour d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par DEVONthink 3: Gérez les documents de manière intelligente sur iPhone, iPad et Mac. Les auditeurs d’Apple @ Work bénéficient d’une réduction de 10 % avec ce lien.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :