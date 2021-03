Les meilleures histoires de cette semaine: les rumeurs sur la puce A14X et l’iPad Pro, Apple Watch «  Explorer Edition  », plus

Dans le top de cette semaine histoires: Nouveaux détails sur l’iPad Pro, les iMac Apple Silicon bientôt disponibles, iOS 14.5 bêta 5 et plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires Apple de cette semaine.

Processeur A14X

Cette semaine, Apple a publié iOS 14.5 et iPadOS 14.5 bêta 5 aux développeurs, et de nouvelles références à un processeur A14X non annoncé sont incluses dans ces versions bêta.Cela intervient alors que des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait publier de nouveaux iPad Pro dès le mois prochain.

. a pu découvrir que l’A14X serait probablement basé sur le processeur M1 actuellement utilisé dans les Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air. Consultez notre rapport complet ici pour plus de détails.

Apple Watch Édition Explorer

Un nouveau rapport de Bloomberg cette semaine a indiqué qu’Apple développe une variante plus robuste de l’Apple Watch. Ce modèle pourrait sortir dès cette année et se positionnerait comme étant plus durable que les autres modèles d’Apple Watch.

En interne, Apple ferait référence à cet appareil sous le nom d’Apple Watch «Explorer Edition». Bien que cela puisse arriver cette année, le rapport indiquait également que le projet pourrait être complètement annulé.

IMacs Apple Silicon

Dans la dernière version bêta de macOS Big Sur 11.3, . a découvert des références à de nouveaux modèles d’iMac inédits. Cela survient alors que les rumeurs indiquent que de nouveaux iMac Apple Silicon pourraient bientôt arriver.

Les nouveaux iMac sont identifiés dans macOS comme «iMac21,1» et «iMac21,2». Malheureusement, nous ne pouvons pas découvrir grand-chose d’autre sur ce à quoi nous attendre, mais c’est encore une preuve supplémentaire que de nouveaux modèles se profilent.

HomePod

Un nouveau démontage cette semaine a révélé que le HomePod mini dispose d’un capteur d’humidité et de température caché et inutilisé. Comme indiqué par Bloomberg, ce capteur pourrait être activé via une mise à jour logicielle pour fournir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de HomePod mini.

Le même rapport Bloomberg mentionnait également au passage qu’Apple développe de nouveaux modèles HomePod avec un écran, mais les détails ici restent flous.

Celles-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

