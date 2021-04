Les meilleures histoires de cette semaine: l’événement Apple d’avril confirmé, Apple Pencil 3, rumeurs sur l’iPhone 14, plus

Cette semaine‘les meilleures histoires de s: Apple confirme son événement spécial d’avril, les rumeurs d’un nouvel Apple Pencil se poursuivent, les fuites d’accessoires MagSafe de l’iPhone 12, etc. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus.

Événement Apple confirmé

Cette année, Apple organise un événement le 20 avril et le taquine avec le slogan «Spring Loaded». L’événement pourrait inclure un nouvel iPad Pro, des AirTags, etc. L’événement aura lieu le 20 avril à 10 h HP / 13 h HE. En raison de la pandémie COVID-19 en cours, cet événement sera complètement virtuel et diffusé directement depuis Apple Park.

Vous pourrez diffuser l’événement sur le site Web d’Apple, sur YouTube et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac. Et comme d’habitude, . aura une couverture complète de tout ce qu’Apple annonce pendant l’événement.

Crayon Apple 3

Une paire de rumeurs cette semaine a suggéré qu’Apple annoncerait un nouvel Apple Pencil lors de son événement de mardi. Sur la base des fuites que nous avons vues jusqu’à présent, l’Apple Pencil 3 semble être très similaire à l’Apple Pencil de deuxième génération, mais avec un changement clé: un retour à une finition brillante.

Il est possible, ou même probable, qu’il y ait d’autres changements sous le capot, tels que de nouvelles fonctionnalités, des gestes ou une précision plus élevée. Des changements pourraient également être en magasin pour améliorer l’expérience avec le mini-écran LED venant de l’iPad Pro 12,9 pouces.

Fuites de l’iPhone 12 MagSafe

Apple met régulièrement à jour ses coques iPhone 12 avec de nouvelles couleurs, et les images divulguées cette semaine offraient un aperçu de ce à quoi s’attendre cette semaine.

Nous avions déjà vu des cas de pistache, de bleu capri, de cantaloup et d’améthyste fuir, et de nouvelles images divulguées cette semaine ont également révélé un nouveau jaune plus foncé, une orange brûlé et un violet bleuâtre clair qui ressemble à de la pervenche.

Vous pouvez voir de plus près tous ces nouveaux cas dans notre couverture complète ici.

iPhone 14 et au-delà

Enfin, l’analyste fiable d’Apple Ming-Chi Kuo a fourni une foule de détails sur les détails de l’iPhone 2022 et 2023. Découvrez notre couverture ci-dessous:

Celles-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

