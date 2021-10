Les meilleures histoires de cette semaine: l’événement Apple ‘Unleashed’ confirmé, les rumeurs du MacBook Pro M1X, plus

Dans les articles phares de cette semaine : Apple définit officiellement son prochain événement spécial pour le 18 octobre, la sortie d’iOS 15.0.2, les rumeurs de dernière minute sur le MacBook Pro, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Événement Apple

Apple a officiellement confirmé cette semaine son événement très attendu en octobre. L’événement aura lieu le lundi 18 octobre et sera retransmis en direct depuis Apple Park. Apple taquine l’événement avec le slogan « Unleashed ». ce qui est probablement un indice sur les nouveaux MacBooks M1X qui seraient à venir.

L’événement Apple du 18 octobre aura lieu à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. L’événement sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, sur la chaîne YouTube de l’entreprise et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Version iOS 15.0.2

Apple continue d’affiner et d’améliorer iOS 15 après sa sortie au public le mois dernier. Cette semaine, Apple a publié iOS 15.0.2 pour les utilisateurs d’iPhone partout avec des améliorations continues des performances et des corrections de bugs.

iOS 15.0.2 se concentre spécifiquement sur la correction des bogues liés à MagSafe, AirTag, CarPlay, Photos, etc. Vous pouvez trouver les notes de version complètes dans notre couverture ici.

Rumeurs de MacBook Pro

Lors de l’événement « Unleashed » de lundi, nous nous attendons à ce que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces soient les stars du spectacle. Des rumeurs de dernière minute cette semaine ont indiqué que les nouvelles machines devraient présenter pour la première fois un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire à celui de l’iPhone 13 Pro et de l’iPad Pro.

D’autres rumeurs de dernière minute indiquaient également que les nouveaux modèles de MacBook Pro seraient dotés d’une webcam 1080p, ainsi que de 16 Go de RAM en standard.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Podcast Happy Hour .

Benjamin et Zac discutent de la réaction initiale aux annonces de l’Apple Watch Series 7, de HomeKit, de certaines actualités TV + et, surtout, de l’enthousiasme pour les nouveaux MacBook Pro à venir lors de l’événement Apple ‘Unleashed’ la semaine prochaine.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace

John et Rambo partagent leurs paris, leurs espoirs et leurs prédictions pour le prochain événement « Unleashed » d’Apple. Verrons-nous enfin un nouveau MacBook Pro alimenté par Apple Silicon, et quels autres produits pourraient faire leur apparition lors de l’événement ? En outre, la compatibilité descendante de SwiftUI et la re-priorisation des projets en préparation des nouvelles versions du système d’exploitation.

Commandité par Shortcut : L'outil de gestion de projet conçu spécifiquement pour les équipes de développement de logiciels. Commencez votre essai gratuit prolongé de deux mois sur raccourci.com/sundell.

Podcast Apple @ Work

Apple @ Work by . est disponible sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify et via RSS pour d'autres lecteurs de podcast.

