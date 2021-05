Les meilleures histoires de cette semaine: rumeurs MacBook M1X et M2, mises à niveau Apple Music, plus

Cette semaine‘les meilleures histoires de s: Rumeurs M1X et M2 MacBook, prochains écouteurs Beats Studio Buds d’Apple, Apple Music ajoute une prise en charge sans perte et Spatial Audio, et plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Expansion Apple Music

Après plusieurs semaines de rumeurs, Apple a officiellement annoncé cette semaine qu’Apple Music ajoutait une prise en charge de la musique sans perte ainsi que Spatial Audio. Ces fonctionnalités seront déployées auprès des abonnés Apple Music en juin sans frais supplémentaires. Assurez-vous de consulter notre couverture complète pour tous les derniers détails.

Rumeurs MacBook M1X et M2

Un rapport monstre de Bloomberg cette semaine a jeté un nouvel éclairage sur ce à quoi s’attendre de la transition Apple Silicon pour le reste de la gamme Mac d’Apple. Tout d’abord, le rapport indiquait qu’Apple pourrait annoncer sa nouvelle gamme M1X MacBook Pro dès cet été.

Le rapport indique également qu’Apple développe un MacBook Air repensé qui comportera un «successeur direct» de la puce M1 dès plus tard cette année. La société continue également de travailler sur un Mac mini plus puissant, ainsi qu’un Mac Pro mis à niveau avec Apple Silicon à l’intérieur.

Beats Studio Buds

Cette semaine, Apple a publié iOS 14.6 RC pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique. Dans celui-ci, . a pu trouver des références et des images de nouveaux écouteurs Beats Studio Buds venant bientôt d’Apple. Ce sont des écouteurs Beats véritablement sans fil qui prendront en charge la suppression du bruit, Hey Siri, et plus encore.

Découvrez plus dans notre couverture complète ici.

Celles-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

