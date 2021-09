Les meilleures histoires de cette semaine: rumeurs sur l’iPhone 13, retards de l’Apple Watch Series 7, et plus

Dans les articles phares de cette semaine : Modifications de l’App Store, nouveau programme de réparation de l’iPhone 12, plus de détails sur l’Apple Watch Series 7, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Modifications de l’App Store

Apple a apporté d’autres modifications à l’App Store cette semaine, annonçant via un communiqué de presse qu’il permettra enfin aux développeurs de certaines applications de rediriger les utilisateurs vers des services sur des sites Web au lieu d’utiliser le système d’achats intégrés de l’App Store. Apple a écrit :

Pour garantir une expérience utilisateur sûre et transparente, les directives de l’App Store exigent que les développeurs vendent des services numériques et des abonnements à l’aide du système de paiement intégré à l’application d’Apple. Étant donné que les développeurs d’applications de lecture ne proposent pas de biens et services numériques intégrés à l’application à l’achat, Apple a convenu avec la JFTC de permettre aux développeurs de ces applications de partager un lien unique vers leur site Web pour aider les utilisateurs à configurer et à gérer leur compte.

L’annonce intervient après une enquête de la Commission japonaise du commerce équitable. Vous pouvez trouver tous les détails sur les changements ici.

Apple Watch série 7

Une multitude de nouveaux détails sur l’Apple Watch Series 7 sont apparus cette semaine, y compris des rapports de Nikkei et Bloomberg suggérant que le lancement pourrait être retardé.

Bloomberg a également signalé que les nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm font référence à la dimension verticale du boîtier. L’écran de l’Apple Watch mesurera environ 1,9 pouces sur le modèle 45 mm, contre 1,78 pouces sur le modèle actuel de 44 mm.

Vous pouvez obtenir une visualisation de la nouvelle taille de l’Apple Watch Series 7 dans notre guide détaillé ici.

Apple retarde les fonctionnalités de sécurité pour les enfants

Vendredi matin, Apple a fait l’annonce surprise qui retarde le lancement de ses nouvelles fonctionnalités controversées de sécurité pour les enfants. Apple a déclaré qu’il faudrait “plus de temps” pour affiner les fonctionnalités avant de les lancer au public.

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité des enfants d’Apple devaient être lancées dans le cadre des mises à jour d’iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey plus tard cette année. On ne sait désormais pas quand la société prévoit de déployer les fonctionnalités.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

