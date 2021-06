Les meilleures histoires de cette semaine : rumeurs sur l’iPhone 14, modifications et fonctionnalités de la version bêta d’iOS 15, plus

Dans les articles phares de cette semaine : De nouvelles rumeurs sur les gammes d’iPhone à venir cet automne et l’automne prochain, les modifications et fonctionnalités d’iOS 15 bêta 2, les inquiétudes antitrust d’Apple, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

iPhone 14

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié cette semaine une nouvelle note aux investisseurs dans laquelle il a doublé ses attentes pour une toute nouvelle gamme phare d’iPhone au second semestre 2022. L’analyste a déclaré qu’Apple lancerait deux bas de gamme de 6,1 pouces et Des produits phares de 6,7 pouces aux côtés de deux produits phares haut de gamme de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Pour plus de détails sur les attentes de Kuo pour la sortie de l’iPhone 14, consultez notre couverture complète ici.

Tim Cook sur l’antitrust

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a personnellement contacté la présidente Nancy Pelosi et d’autres membres du Congrès pour exprimer leurs préoccupations concernant la législation antitrust imminente, selon de nouveaux rapports et commentaires de Pelosi. Pelosi a déclaré à Cook: “Si vous avez une préoccupation de fond, exprimez-la pendant que le Congrès fonctionne bien.”

Les législateurs ont présenté cinq projets de loi ciblant Amazon, Apple, Facebook et Google la semaine dernière. Entre autres choses, la législation affecterait considérablement l’App Store et aurait un impact sur la capacité d’Apple à pré-installer des applications sur les iPhones. L’objectif, selon le représentant démocrate David Cicilline, serait de s’assurer que des entreprises comme Apple « n’utilisent pas leur domination du marché pour favoriser leurs propres produits et services ».

iOS 15 bêta 2

Jeudi, Apple a publié iOS 15 beta 2 pour les développeurs aux côtés de watchOS 8 beta 2, iPadOS 15 beta 2 et tvOS 15 beta 2. La mise à jour inclut une poignée de changements et de nouvelles fonctionnalités, y compris une nouvelle icône Apple Maps, SharePlay, des ajustements à la conception Safari, les améliorations des raccourcis, et plus encore.

Pour plus de détails sur les nouveautés d’iOS 15 bêta 2, consultez notre résumé complet ici.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

Les meilleures vidéos de la semaine |

