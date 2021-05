Les meilleures histoires de cette semaine: sortie d’iOS 14.5.1, rumeurs colorées de MacBook, plus

Cette semaine‘les meilleures histoires de s: L’affaire Epic vs Apple commence, de nouvelles informations sur les AirTags, les détails de conception de l’iPhone 13, et plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

L’affaire Epic vs Apple

Cette semaine a marqué le début de l’essai juridique Epic vs Apple sur les politiques de l’App Store. Bien que nous ayons encore plusieurs semaines avant qu’une décision ne soit prise, la première semaine comprenait une variété de détails fascinants sur le fonctionnement interne de l’App Store.

N’oubliez pas de consulter notre récapitulatif complet de la première semaine ici.

iOS 14.5.1

Lundi, Apple a publié iOS 14.5.1 au public avec des corrections de bogues pour la transparence du suivi des applications ainsi qu’un correctif de sécurité important. Apple dit qu’iOS 14.5.1 corrige un bogue qui empêchait certains utilisateurs de voir les invites de transparence du suivi des applications:

Cette mise à jour corrige un problème avec la transparence du suivi des applications où certains utilisateurs qui avaient précédemment désactivé Autoriser les applications à demander le suivi dans les paramètres peuvent ne pas recevoir les invites des applications après sa réactivation. Cette mise à jour fournit également des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs.

Des MacBook colorés?

Un nouveau rapport cette semaine a indiqué que, suite à l’introduction de nouveaux modèles d’iMac colorés, Apple prévoit d’introduire de nouvelles couleurs pour le MacBook.

Leaker Jon Prosser a déclaré dans une vidéo sur sa chaîne YouTube qu’Apple avait testé des prototypes d’un nouveau modèle de MacBook dans plus de couleurs, dont une bleue. La source de Prosser suggère qu’Apple apportera «des couleurs pour les consommateurs moyens», suggérant que c’est probablement le MacBook Air – ou une nouvelle gamme de MacBook – qui obtiendra des options de couleur.

Celles-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS |

iPhone |

Apple Watch |

Mac et iPad |

Top des histoires Apple, vente au détail |

Epic vs Apple |

AirTag |

Société AAPL |

Les meilleures vidéos de la semaine |

. Daily |

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Sponsorisé par Crypto Pro: Ticker et portefeuille Bitcoin / crypto. Obtenez un mois de Premium avec le code 9TO5MAC.

7 mai 2021 – Examen AirTag, récapitulatif Epic vs Apple 41:36 06 mai 2021 – Location Apple AI, annonces App Store 08:25 05 mai 2021 – M1 iMac, batterie AirTag 07:15 04 mai 2021 – iOS 14.5 .1 version, iPhone pliable 08:12 3 mai 2021 – Apple Music HiFi, bénéfice App Store 07:35

. Heure de la montre |

Jeff Benjamin rejoint Zac Hall pour donner à Apple Watch Series 3 et Series 5 une interview de sortie avant l’annonce de nouveaux modèles. . Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont Apple Watch affecte leur vie.

. Podcast Happy Hour |

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Commandité par ExpressVPN: Reprenez votre vie privée sur Internet aujourd’hui et obtenez 3 mois gratuits avec un forfait d’un an sur ExpressVPN.com/HappyHour.

Commandité par BetterHelp: En tant qu’auditeur, vous bénéficierez de 10% de réduction sur votre premier mois en visitant notre sponsor à BetterHelp.com/MacHappyHour.

Podcast Stacktrace |

Stacktrace de . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Sponsorisé par Kandji: Une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser de manière centralisée vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV, permettant aux équipes informatiques d’économiser d’innombrables heures de travail manuel avec des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations et applications prédéfinies et les flux de travail. Demande d’accès.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work de . est disponible sur les podcasts Apple, Overcast, Spotify et via RSS pour les autres lecteurs de podcast.

Commandité par DEVONthink 3: Gérez vos documents de manière intelligente sur iPhone, iPad et Mac. Les auditeurs Apple @ Work bénéficient d’une réduction de 10% grâce à ce lien.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: