Les meilleures histoires de cette semaine: sortie d’iOS 14.5, mise à jour du micrologiciel AirPods, lancement d’AirTag, plus

Cette semaine‘les meilleures histoires de s: iOS 14.5 est officiellement rendu public, une mise à jour du micrologiciel pour les AirPods et AirPods Pro, les gains record d’Apple, etc. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus.

iOS 14.5 maintenant disponible

Après un cycle de test bêta qui a duré près de trois mois, iOS 14.5 est désormais disponible pour tous aux côtés d’iPadOS 14.5. Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Lisez la suite pour plus de détails sur tout ce qui est nouveau dans iOS 14.5.

Le plus gros changement dans iOS 14.5 est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch lorsque vous portez un masque facial. La mise à jour comprend également la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications d’Apple axée sur la confidentialité.

Vous pouvez trouver plus de détails sur les nouveautés d’iOS 14.5 dans notre vidéo pratique détaillée ici.

Micrologiciel AirPods et AirPods Pro

Apple a suivi la sortie d’iOS 14.5 avec une petite mise à jour pour les utilisateurs d’AirPods et d’AirPods Pro. Le nouveau micrologiciel est la version 3E751, et il intervient sept mois après la publication de la version précédente du micrologiciel pour les utilisateurs d’AirPods et d’AirPods Pro.

Malheureusement, il n’y a pas de notes de mise à jour pour les mises à jour du micrologiciel AirPods. Apple n’a pas mis en place de mécanisme de mise à jour très robuste pour les logiciels AirPods, ce qui laisse souvent les utilisateurs dans l’ignorance des changements.

Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour de vos AirPod dans notre guide complet.

Revenus AAPL

Jeudi, Apple a annoncé une autre série de bénéfices record. Pour le deuxième trimestre de 2021, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 89,6 milliards de dollars et un bénéfice de 23,6 milliards de dollars. Cela se compare aux revenus de 58,3 milliards de dollars et au bénéfice de 11,25 milliards de dollars de la société pour le même trimestre de l’année dernière.

47,94 milliards de dollars: iPhone (en hausse de 65%) 9,1 milliards de dollars: Mac (en hausse de 70% en glissement annuel) 7,81 milliards de dollars: iPad (en hausse de 79% en glissement annuel) 7,84 milliards de dollars: appareils portables, maison et accessoires (en hausse de 24% en glissement annuel) 16,9 milliards de dollars: services (en hausse 26% YOY)

Celles-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

