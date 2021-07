Les meilleures histoires de la semaine : rumeurs sur le MacBook Pro, attentes de l’iPhone 13, et plus encore

Dans les articles phares de cette semaine : Les rumeurs et les attentes du MacBook Pro, l’erreur AAPL de 18 milliards de dollars de Warren Buffett, les efforts d’Apple pour se développer en dehors de la Silicon Valley, et bien plus encore. Lisez la suite pour toutes les meilleures histoires de cette semaine et plus encore.

Macbook Pro

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté cette semaine qu’Apple était toujours sur la bonne voie pour sortir un MacBook Pro redessiné avec la technologie d’affichage mini-LED cette année. L’analyste a également annoncé qu’Apple lancerait un nouveau MacBook Air avec cette technologie d’affichage en 2022.

Un rapport distinct publié cette semaine a également corroboré que le MacBook Pro redessiné laissera tomber la barre tactile, probablement en faveur d’une rangée traditionnelle de touches de fonction. Découvrez ici notre résumé complet de ce à quoi s’attendre du nouveau MacBook Pro d’Apple.

Pomme + Silicon Valley

Bloomberg a rapporté cette semaine qu’Apple cherchait à se développer rapidement en dehors de la Silicon Valley en raison des difficultés de recrutement et de rétention des talents. Le rapport indique également qu’Apple a eu du mal à diversifier sa main-d’œuvre en raison de sa concentration sur la Silicon Valley.

Apple a “perdu du talent” en raison du coût de la vie élevé dans la région de la baie de San Francisco, a rapporté Bloomberg. “De nombreux ingénieurs ont déploré qu’ils ne pouvaient pas équilibrer les frais de subsistance avec d’autres activités comme les frais de scolarité pour leurs enfants et les économies à long terme”, indique le rapport.

iPhone 13

Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement publié lundi cette semaine a suggéré que les iPhones 2021 s’appelleraient en fait iPhone 13 plutôt que iPhone 12S.

Le nouvel iPhone d’Apple cette année est entré dans la phase de compte à rebours du stockage, et la chaîne d’approvisionnement a annoncé que le nouveau téléphone de cette année s’appellerait iPhone 13.

Comme toujours, consultez notre guide complet ici pour les derniers détails sur les rumeurs et les attentes de l’iPhone 13.

Ceux-ci et le reste des meilleures histoires de cette semaine ci-dessous.

iOS |

iPhone |

Montre Apple |

Apple TV et HomePod |

Mac |

iPad |

Applications |

Magasins Apple |

Industrie technologique |

Société AAPL |

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de . pour plus de vidéos.

Les meilleures vidéos de la semaine |

. Quotidien |

Écoutez un récapitulatif des meilleures histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Happy Hour . |

Cette semaine sur Happy Hour ., Benjamin et Taylor évaluent la différence que fait iPadOS 15 pour la productivité de l’iPad et abordent l’état d’Apple TV+. De plus, un examen bonus de la moto LiveWire.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Stacktrace |

John et Rambo discutent de l’annonce récente de GitHub Copilot et des implications qu’un tel outil pourrait avoir sur le monde du développement logiciel. En outre, décider entre SwiftUI et UIKit au niveau des composants et le pouvoir de relaxation.

Stacktrace de . est disponible sur iTunes et l’application Podcasts d’Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d’autres lecteurs de podcast.

Podcast Apple @ Work |

Apple @ Work by . est disponible sur Apple Podcasts, Overcast, Spotify et via RSS pour d’autres lecteurs de podcast.

Sponsorisé par Mosyle: La gestion des appareils Apple au travail ne devrait pas être difficile. Mosyle facilite les choses.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :