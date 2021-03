Les meilleures idées de trading de Sanjiv Bhasin pour le prochain trimestre: parier sur une sélection d’informatique et des actions bancaires alors que les rendements augmentent | ENTRETIEN

Sanjiv Bhasin a partagé quelques idées de trading pour le prochain premier trimestre de l’exercice suivant.

Les indices boursiers indiens BSE Sensex et Nifty 50 ont chuté de plus de 7% par rapport aux sommets historiques atteints à la mi-février 2021. Les marchés ont été sous pression en raison de la hausse des rendements obligataires américains à 10 ans. Sanjiv Bhasin, directeur de IIFL Securities Ltd, a déclaré à Surbhi Jain de Financial Express Online dans une interview, des rendements plus élevés aideront les banques à mener le groupe des gagnants, tandis que les actions technologiques du Nasdaq assisteront à une réservation de bénéfices. Il a déclaré que l’indice Nifty 50 pourrait trouver un support autour de 14 300 à 14 350 dans un contexte de volatilité, alors qu’il fera face à une résistance au niveau de 15 200. Sanjiv Bhasin a partagé quelques idées de trading pour le prochain premier trimestre de l’exercice suivant. Voici des extraits édités de l’interview:

1. Dans le scénario de marché actuel, quels sont vos niveaux de support et de résistance pour Nifty 50 et Bank Nifty à court et moyen terme?

Nifty trouve un support très fort autour de 14300/350 et fait face à une résistance autour de 15200, tandis que Bank Nifty trouve un support solide autour de 33250 et 35500 agira comme résistance.

2. La flambée des rendements obligataires américains a effrayé le sentiment des investisseurs. Quelle devrait être la stratégie des investisseurs? Devraient-ils l’utiliser comme une opportunité, être prudents ou attendre la poursuite de la baisse?

Il y a des anticipations inflationnistes qui ont vu les rendements obligataires grimper aux États-Unis. En outre, l’importante relance de 1,9 billion de dollars américains entraînera d’énormes emprunts de la part de la Réserve fédérale. Cela doit être pris avec une pincée de sel car à court terme, il peut y avoir le rapatriement du risque de remboursement aux États-Unis. Mais à moyen terme, cela indique que la dynamique de croissance est très forte, ce qui montre que les banques américaines sortent de 3 années de faibles rendements et récolteront désormais les bénéfices de rendements plus élevés qui verront les banques mener les gagnants tandis que les actions technologiques du Nasdaq verront réservation de bénéfices. Les marchés émergents ont déjà enregistré des réservations de bénéfices, mais les services financiers verront une énorme surperformance, car des rendements plus élevés entraîneront davantage de marges, ce qui constitue une excellente occasion de se diversifier dans les banques et les NBFC à partir de certains jeux informatiques et numériques.

3. Quelles sont vos principales idées de trading pour le trimestre d’avril à juin du nouvel exercice?

Les principales idées de trading pour le premier trimestre du nouvel exercice sont State Bank of India (SBI), ICICI Bank, Godrej Properties Ltd, HCL Technologies, Sun Pharmaceutical Industries et Bandhan Bank.

4. Que devraient faire les investisseurs des actions PSU en cas d’espoir de désinvestissement?

Les actions PSU sont un excellent jeu, car après quatre ans de non-performance, elles devraient désormais surperformer en 2021. Les principaux choix d’actions PSU sont BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd), BEML Ltd, Container Corporation of India Ltd (CONCOR), NBCC (India) Ltd et Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL).

5. En outre, la prime du marché gris, les gens regardent le statut d’abonnement IPO, est-ce suffisant pour vérifier les gains de cotation?

C’était le récent éléphant dans la pièce avec une ligne à acheter sur la liste pour des retours rapides, la plupart s’étant brûlé les doigts. Les retours disparaissent aussi vite qu’ils sont arrivés avec certaines nouvelles annonces voyant trop de mousse – Soyez vigilant.

