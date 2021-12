Les meilleures listes de lecture de chants de Noël sur Spotify | La technologie

Il reste tellement peu pour que Noël arrive qu’il semble que l’esprit de Noël commence à nous envahir et nous avons même envie d’écouter de la musique en rapport avec ces dates.

Les chants ou chansons de Noël sont les plus écoutés sur les plateformes de musique en ligne à cette période de l’année, du moins jusqu’à ce que les Trois Rois passent.

Eh bien, pour que vous n’ayez pas à chercher, nous allons vous laisser quelques-unes des meilleures listes du moment sur Spotify, l’application de streaming musical par excellence, dédiée aux chansons de Noël.

Nous pourrons profiter de la musique que nous pouvons considérer comme des classiques de Noël aux options plus actuelles, mais avec le même contenu pour Noël.

Succès de Noël

C’est le Liste Spotify officielle pour Noël. Vous avez plus d’une centaine de chansons, toutes avec un thème de Noël et où il est démontré que nous pouvons alterner des chansons que nous considérons déjà comme des classiques avec d’autres beaucoup plus modernes.

On peut profiter de chansons aussi connues que All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, en passant par Last Christmas de Wham!, sans oublier des artistes bien plus actuels comme Ariana Grande avec sa chanson Santa Tell Me.

Dîner de Noël

Ceci est une liste de lecture de musique calme, être en famille ou entre amis le soir de Noël ou Noël et dans lequel il y a plus de 80 chansons avec plus de 4 heures de la meilleure musique de Noël.

En plus de la plupart des chansons que nous vous avons racontées dans la liste précédente, nous avons également des artistes établis comme John Legend et Kelly Clarksson et leur chanson Baby, It’s Cold Outside, le grand Frank Sinatra et le classique Let It Snow ou Celine Dion avec Joyeux Noël.

chants de Noël

Pendant deux heures et demie Vous pouvez écouter les chants de Noël de ceux que nous considérons comme une vie, c’est pourquoi nous avons chanté quand nous étions petits et à quel point nous les aimions tellement.

Vous ne pouvez pas manquer Fish in the River, Kings are coming, Happy de José Feliciano, Silent Night chanté par Luis Miguel ou Burrito Sabanero d’Elvis Crespo. Ce sont des chants de Noël que nous avons tous chantés à un moment donné, interprétés par ces artistes établis ou d’autres tels que Raphaël, Manolo Escobar, Laura Pausini ou le groupe d’enfants Parchís, parmi tant d’autres.

Chants de Noël Flamenco

Une autre façon de découvrir les chants de Noël avec une approche différente est de les couvrir style flamenco, ce qui se passe dans cette liste de lecture Spotify.

Nous avons des chansons bien connues telles que Fish in the river, mais chantées par Lola Flores, El tambourine de Alazán ou A Belén pastors interprétées par l’inoubliable Camarón de la Isla.

Le nombre infini d’artistes flamenco totalement consacrés dans cette Playlist de plus de 3 heures est impressionnant, avec des artistes de la stature de Niña Pastori, Raya Real. Los Chhunguitos, Diego El Cigala, Enrique Montoya, Rafael Farina ou Peret.

Piano de Noël

Quoi le piano est un des instruments qui sonne le mieux et qu’ils apportent plus de sensibilité, quand on les associe à des chansons bien connues comme des thèmes de Noël, on peut obtenir de vrais bijoux pour nos oreilles.

Eh bien, cette liste de lecture contient des chants de Noël et des chansons aussi connues que Bell on Bell, Silent Night, Hail Mary, Joy To The Word ou Run Horse, mais jouées avec le piano pour les écouter attentivement et être transporté vers la sensibilité qui émane de cela. instrument de musique ou comme musique de fond parfaite pour ces jours.

Noël latin

Une autre grande liste officielle de Spotify est le Noël latin qui n’est rien de plus qu’un rencontre d’artistes latins faire des versions de chansons de Noël, qu’elles soient classiques ou même certaines de ses propres créations.

Nous parlons de grandes voix de la scène latine telles que l’éternelle Celia Cruz avec Jingle Bells, l’inoubliable José Feliciano jouant Merry Christmas, Prince Royce et Mon cadeau préféré, Sebastian Yatra avec le Père Noël arrive en ville, Joyeux Noël de Thalia ou Blanca Navidad d’Alejandro Fernández.

Il y a beaucoup plus d’artistes latins bien connus dans les presque 100 chansons qu’il a et sa durée de près de 6 heures.

Noël rock

Dans quel est le Rock a également interprété plus d’une chanson de Noëla, certains d’entre eux que vous gardez en tête depuis de nombreuses années, car ces dates ne passent inaperçues pour aucun type de genre musical

Ce sont des chansons aussi connues que All I Want for Christmas Is You, cette fois interprétées par The Chemical Romance, I Won´t Be Home For Christmas par blink-182, Christmas par U2, Christmas All over again par Tom Petty et The Heartbreakers , Happy Xmas de John Lennon ou Please Come Home for Christmas de Eagles.

Plus d’une centaine de chansons et près de six heures du meilleur Rock aux accents de Noël pour vous accompagner dans les prochaines vacances.

Spotify compte plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde. Si vous n’êtes pas encore l’un d’entre eux et que vous souhaitez maîtriser Spotify comme un pro, vous ne pouvez pas manquer ce guide détaillé pour écouter de la musique en streaming.

Pop de Noël

Dans ce cas, tout ce que nous allons trouver sont artistes pop chantant des chansons de Noël, quelque chose qui sonnera beaucoup mieux aux plus jeunes, puisqu’il s’agit de chanteurs, dont la grande majorité est parfaitement à jour.

Nous avons Ariana Grande et son Santa Tell Me, Sia avec Santa’s Coming for Us, la chanson créée par Ed Sheeran et Elton John pour ce Noël intitulée Merry Christmas, My Only Wish de Britney Spears, Cozy Little Christmas de Kety Perry, Justin Bieber’s Mistletoe , Oh! Santa de Mariah Carey, Ariana Grande et Jennifer Hudson ou La chanson de Noël de John Legend.

Ces artistes actuels et d’autres un peu plus classiques sont mélangés dans une Playlist vraiment alléchante avec beaucoup de choix, puisqu’on parle de plus de 8 heures de musique avec plus de 160 chansons.

Avec toutes les listes que nous venons de voir, vous allez avoir tout Noël très bien couvert avec de la musique de Noël et de différents genres avec des artistes avec une carrière consacrée et d’autres qui, bien que n’ayant pas pris si longtemps, ont déjà récolté un énorme succès.

Ce qui est clair, c’est que presque aucun chanteur ou groupe ne peut résister à avoir dans son répertoire une chanson de Noël classique ou qui fait mention et traite de ces dates très attachantes qui occupent la fin décembre et le début janvier de chaque année de notre vie.