Les meilleures machines pour déguster un bon café en capsule à la maison

09/07/2021

Le à 09:50 CEST

SPORT.es

L’arrivée des machines à café à capsules dans nos maisons a changé notre façon de boire le café. Si nous avons une de ces machines, en insérant simplement une capsule dans le compartiment pour elle et en appuyant sur un bouton, nous obtiendrons en quelques secondes un café fraîchement moulu et de la variété que nous voulons à tout moment, donc le manque de le temps ne sera plus une excuse pour ne pas pouvoir profiter d’un moment de plaisir café. De plus, ces appareils prennent si peu de place qu’on leur trouvera toujours une place.

Si vous aimez le café et envisagez d’acheter l’un des cafetières à capsules plus actuel, nous allons vous donner quelques conseils afin que vous puissiez obtenir le modèle qui correspond le mieux à vos besoins. le cafetières à capsules sur Amazon Ils montrent toutes les possibilités qui existent et, par conséquent, nous souhaitons faciliter votre recherche autant que possible.

Que prendre en compte pour choisir les meilleures machines à café à capsules ?

La première chose et la plus importante est d’évaluer précisément les capsules. Même les meilleures machines à café à capsules sont incompatibles avec certaines des options du marché. Par exemple, les capsules pour faire du café au lait directement ne sont pas les mêmes qu’un seul café auquel on ajoute ensuite le lait. Surtout dans ce cas, où des cafés plus élaborés peuvent être préparés, il est important de prendre en compte le type de café et la marque de capsules que nous allons acheter.

N’oublions pas non plus qu’il existe capsules compostables et réutilisables, nous vous recommandons donc, avant d’acheter votre cafetière idéale, de faire une petite étude sur les capsules que vous souhaitez utiliser.

D’un autre côté, il faut regarder les conception et dimensions de la cafetière. Il est vrai qu’aujourd’hui, ils sont tous modernes et peuvent être choisis en différentes couleurs. Cependant, il est préférable que décider où le mettre à l’avance, c’est-à-dire dans quel espace de votre maison la cafetière ira. De cette façon, vous saurez si vous disposez d’une surface suffisamment grande pour stocker tout ce qui s’y rapporte. Si vous aimez vraiment un modèle, mais que les dimensions sont trop grandes, il est fort probable qu’il y ait un mini-version que vous pouvez acquérir.

le réservoir d’eau C’est une autre des clés que vous devez valoriser. Pour combien de personnes est la cafetière ? Par exemple, dans une famille de quatre personnes qui boivent du café, il serait recommandé que la taille de ce réservoir soit un peu plus grande. De cette façon, il ne sera pas nécessaire de le remplir de temps en temps. Dans ces cas, nous vous recommandons de choisir une cafetière de plus grande taille.

Enfin, il faut tenir compte de la nettoyage et entretien. Même si cela peut sembler évident, une machine à café nettoyée rapidement et efficacement présente toujours des avantages au quotidien.

Tassimo ensoleillé

Bosch Tassimo Suny TAS3202 C’est une machine à café d’un noir profond pour faire du café et d’autres boissons de marques reconnues. C’est l’un des meilleures cafetières à capsules avec système SmartStart avec lequel faire beaucoup de boit en quelques secondes. Vous pouvez préparer du café, du thé, du cappuccino, du macchiato, du chocolat et plus encore.

Il a la Technologie INTELLIBREW qui reconnaît chaque boisson et la prépare pour profiter de la boisson chaude que vous voulez à un bouton. Avec le système SmartStart, vous pouvez démarrer la machine à café en appuyant simplement sur sa façade. Avec son chauffe-eau à flux continu, vous le préparez instantanément sans attendre.

ACHETER (67,19 €)

Krups Pixie XN3045

Krups Pixie XN3045 c’est une Machine à café à dosettes Nespresso avec une puissance de 19 bars et arrêt automatique qui est présenté en orange et une taille compacte très élégante.

Il a fonction automatique avec boutons lumineux pour une programmation facile, avec 2 mémoires personnalisables. Avec sa puissance et son thermobloc vous aurez un café chaud dès la première tasse. Éjectez la capsule en soulevant le levier ergonomique.

C’est l’un des meilleures cafetières à capsules sur Amazon que vous pouvez trouver à bon prix et vous offre un bon café. Il a 1260 watts et une capacité de 700 ml.

ACHETER (137,00 €)

Lattisima

Si tu veux acheter des cafetières à capsules, De’Longhi Lattissima One Evo est une machine à café à capsules à usage unique qui a mousseur à lait automatique. Vous pouvez faire du café avec du lait, du cappuccino et d’autres boissons chaudes.

Il dispose d’un système de pompage pour préparer votre café parfait et de 19 bars de pression, avec fonction de chauffage en 18 secondes. Il a 3 recettes avec du lait et du lait frais en une seule touche.

C’est une cafetière compacte que vous pouvez placer dans n’importe quel espace et préparer votre boisson préférée quand vous le souhaitez avec un pot à lait individuel avec couvercle amovible. Attrayant et fonctionnel, il fait partie des meilleures cafetières à capsules.

ACHETER (229,00 €)

Krups Dolce Gusto Lumio

Grand réservoir d’eau (1 litre) et design minimaliste sont les clés qui pourraient vous faire opter pour ce modèle. Cependant, nous souhaitons également vous montrer d’autres de ses fonctionnalités les plus intéressantes, telles que la possibilité de dosage XL et qu’il s’agit d’une cafetière programmable. Certains des extras qu’il a sont la capacité de crémer le lait et cela vous permet de faire du café spécial avec du lait, divers types de thés et aussi des boissons froides.

ACHETER (99,99 €)

Bosch Tassimo Heureux

L’adaptabilité à différents types de capsules est clairement le meilleur atout de cette cafetière. Il met à votre disposition plus de 40 spécialités de cafés de différentes marques et variétés et a une capacité de 0,7 litre d’eau, vous pouvez donc en faire plusieurs en même temps. De plus, il dispose d’une filtration qui permet aux saveurs entre les différents cafés de ne pas se mélanger et ainsi chacun peut profiter de celui qu’il aime le plus.

ACHETER (€ 29,00)

Nespresso De’Longhi Citiz

Le design classique de Nespresso en fait sans aucun doute l’une des meilleures cafetières à capsules sur Amazon. De différentes couleurs, il s’adapte à n’importe quel espace grâce à sa taille et fait un café idéal à 19 bars de pression et en maintenant la température pour préserver toute la splendeur du grain.

ACHETER (179,00 €)

Bosch TAS1402

Avec ce modèle Bosch, nous aurons notre boisson prête en quelques secondes en appuyant sur un seul bouton, et cela va au-delà de l’espresso, car il prépare également d’autres variétés telles que le cappuccino, le thé ou le chocolat. Cette machine, d’une puissance de 1 300 W, a une conception compacte qui lui permet d’être placée presque n’importe où, et son réservoir d’eau contient 0,7 litre d’eau. Quant à son nettoyage, il est automatique après chaque utilisation et dispose, quant à lui, d’un programme de détartrage. De plus, il permet de régler la hauteur du porte-gobelet, afin qu’il s’adapte au verre que nous utilisons.

ACHETER (99,00 €)

Nespresso De’Longhi Inissia EN80.B

Disponible en plusieurs couleurs et avec un design compact et léger, cette machine Nespresso dispose du système de chauffage Thermoblock, donc l’eau sera prête en 25 secondes pour pouvoir déguster le café qui nous attire le plus. De plus, il permet de programmer la quantité de café et réduit la consommation d’énergie grâce à son système d’arrêt automatique. Il dispose d’un réservoir de 0,8 litre d’eau et d’un dépôt pouvant contenir jusqu’à 10 capsules, où elles sont déposées une fois utilisées pour faciliter leur collecte.

ACHETER (85,95 €)

Dolce Gusto Krups Oblo KP1108

Le design de cette cafetière est très élégant et sophistiqué, et pour préparer un café nous n’aurons besoin que de quelques secondes, grâce à son système Thermoblock. Bien entendu, au lieu d’appuyer sur un bouton (comme dans beaucoup d’autres modèles de machines à café à capsules), nous devrons déplacer légèrement un levier manuel. De plus, il vous permet non seulement de profiter de la saveur d’un bon expresso ou du corps d’un Lungo, mais vous pouvez également boire des thés aromatiques ou du chocolat, toujours fraîchement préparés. Il dispose d’un arrêt automatique et d’un réservoir pour 0,8 litre d’eau.

ACHETER (€ 29,00)

Dolce Gusto Krups Mini Me KP123B

Cette machine se distingue par sa petite taille, avec seulement 16 centimètres de large, ce qui permet de lui trouver facilement une place dans n’importe quelle pièce. Son arrêt automatique après 5 minutes est un gage de tranquillité d’esprit et il dispose d’un système de mesure avec lequel nous pouvons régler au maximum la quantité de café que nous voulons dans notre tasse. Il prépare une grande variété de boissons, chaudes et froides, et dispose d’un réservoir de 0,8 litre d’eau. Toutes les caractéristiques d’une cafetière à capsule classique, mais en version mini.

ACHETER (62,80 €)

Nespresso Krups Inissia XN1005

En seulement 25 secondes, cette machine Nespresso pourra préparer notre café préféré. Son réservoir d’eau permet de préparer jusqu’à 9 tasses sans avoir à remplir et on peut choisir, avec deux boutons sur le dessus, entre deux modes de préparation : expresso et lungo. Ses dimensions sont vraiment petites et il n’atteint pas un kilo de poids, nous pouvons donc le transporter facilement, grâce à la poignée ergonomique qu’il intègre. De plus, cela économise de l’énergie, car après 9 minutes d’inactivité, la machine à café s’éteindra automatiquement.

ACHETER (78,82 €)

Philips L’OR Barista LM8012 / 60

Le design classique de Nespresso en fait sans aucun doute l’une des meilleures cafetières à capsules sur Amazon. De différentes couleurs, il s’adapte à n’importe quel espace grâce à sa taille et fait un café idéal à 19 bars de pression et en maintenant la température pour préserver toute la splendeur du grain.

ACHETER (59,00 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 9 juillet 2021.