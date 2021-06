Les meilleures montres connectées Fitbit que vous pouvez acheter

C. Scott Brown / Autorité Android

Fitbit, propriété de Google, est un fabricant de vêtements de fitness établi, et son jeu de montre intelligente est tout aussi impressionnant. Depuis son premier effort humble et discutable avec le Fitbit Blaze, les montres intelligentes de la société sont devenues des compagnons de poignet capables. Si vous n’êtes pas un utilisateur d’iPhone et d’Apple Watch, Fitbit est un argument solide pour proposer certaines des meilleures montres intelligentes disponibles.

Mais maintenant que les offres de montres connectées de Fitbit sont nombreuses, choisir celle qui vous convient le mieux est une tâche difficile. Ci-dessous, nous examinons certaines des meilleures montres connectées Fitbit que vous pouvez acheter.

Acheter la montre connectée Fitbit adaptée à vos besoins

Les montres connectées Fitbit offrent un bon équilibre entre le suivi de la santé et de la condition physique et les fonctionnalités générales de la montre connectée. Comme la Versa 3 et Sense, ses offres premium contiennent des microphones pour commander des assistants vocaux ou envoyer des réponses vocales aux messages. Les montres connectées Fitbit prennent également en charge une liste croissante d’applications, mais cela reste l’un des plus gros problèmes de la plate-forme. Si la fonctionnalité de l’application est de la plus haute importance pour vous, vous serez mieux avec une montre connectée Wear OS ou une autre alternative Fitbit.

Bien que les montres connectées Fitbit les plus récentes se ressemblent, elles excellent chacune de différentes manières. Heureusement, les prix des produits sont échelonnés, vous n’aurez donc aucun mal à trouver une montre connectée Fitbit adaptée à votre budget.

Les meilleures montres connectées Fitbit

La Fitbit Versa 3 est la meilleure montre connectée Fitbit que vous puissiez acheter. C’est un Fitbit Sense moins cher moins quelques capteurs spéciaux. En termes de valeur, vous ne pouvez pas vraiment obtenir une meilleure montre connectée Fitbit. La Fitbit Sense est la meilleure montre connectée Fitbit pour les amateurs de données. Si vous souhaitez maximiser la sortie des données de santé et de forme physique de votre montre intelligente, le Sense est votre appareil. Il suit trois paramètres supplémentaires en plus de ce que propose la Versa 3. La Fitbit Versa 2 est la meilleure montre connectée Fitbit pas chère. Cela devient long dans la dent, mais cela reste une montre intelligente Fitbit capable et abordable.

Fitbit Versa 3 : la meilleure montre connectée Fitbit

La Fitbit Sense est peut-être la montre phare de Fitbit, mais la Versa 3 est le meilleur achat. Il arbore un écran AMOLED de 1,58 pouce, un haut-parleur et un microphone intégrés pouvant être utilisés pendant les appels et un GPS intégré pour les coureurs. La Versa 3 est également dotée de la technologie de suivi de la fréquence cardiaque Pure Pulse de deuxième génération de Fitbit et d’un capteur SpO2.

Alors pourquoi la Versa 3 est-elle la meilleure montre connectée Fitbit et pas la Sense ? D’une part, il échange un prix catalogue inférieur pour trois capteurs. Au-delà de ceux-ci, la Versa 3 est presque identique à la Sense. De manière réaliste, l’utilisateur moyen pourrait vivre sans ces trois capteurs, et les performances de suivi de la santé de la Versa 3 ne souffrent pas non plus sans eux. C’est en grande partie pourquoi nous considérons la Versa 3 comme l’offre de valeur supérieure de la famille Fitbit. Par extension, c’est également l’une des meilleures montres intelligentes pour Android actuellement.

Fitbit Versa 3

L’une des meilleures montres connectées pour la plupart des utilisateurs d’Android

Si vous recherchez la meilleure montre intelligente polyvalente à un très bon prix, vous recherchez probablement la Fitbit Versa 3. La montre intelligente phare moins chère de Fitbit arbore un GPS autonome, un capteur de fréquence cardiaque précis et de nombreuses fonctionnalités de montre intelligente.

Avantages

Autonomie correcte de la batterie Suivi de la santé assez précis GPS intégré

Les inconvénients

Très petite bibliothèque d’applications Musique embarquée limitée à deux services Le bouton capacitif n’est pas idéal

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 3.

Fitbit Sense : la meilleure montre connectée Fitbit pour les amateurs de données

La Fitbit Sense est la montre intelligente phare de l’entreprise, offrant tout ce que la Versa 3 a et un peu plus. Il contient un grand écran AMOLED, un ajustement confortable et une excellente qualité de construction, mais l’emporte sur la Versa 3 avec ses offres de capteurs. En plus des mesures habituelles, le Sense suit également la température corporelle, les niveaux de stress via son moniteur d’activité électrodermique (EDA) et la santé cardiaque avec son électrocardiogramme (ECG). Ces trois capteurs fournissent plus de données de santé et de contexte à ceux qui en ont besoin. Mais tout le monde ne le fait pas.

Nous n’évaluons pas tout à fait la Sense aussi bien que la Versa 3 principalement en raison de son prix. Il est régulièrement plus cher que la Versa 3, et à moins que vous n’ayez absolument besoin de ses capteurs de santé supplémentaires, il n’offre rien au-dessus de la Versa 3. Vous feriez peut-être mieux d’attendre que la technologie EDA et ECG de Fitbit mûrisse. Nous avons trouvé les deux hasardeux dans notre examen. Cela dit, si vous pouvez accrocher le Fitbit Sense en spécial, cela peut finalement être un meilleur achat.

Fitbit Sense

Gérer son stress et sa santé cardiaque

La Fitbit Sense est la montre connectée phare de Fitbit axée sur la santé. Il intègre des capteurs ECG, GPS et de fréquence cardiaque, ainsi qu’une nouvelle application EDA Scan qui mesure les niveaux de stress de votre corps. C’est de loin la montre de santé la plus avancée de Fitbit à ce jour.

Avantages

Conception haut de gamme et haut de gamme Sangles à dégagement rapide améliorées (principalement) des capteurs GPS et de fréquence cardiaque précis

Les inconvénients

Bouton inductif défectueux Les capteurs EDA et ECG doivent être affinés Fitbit OS a encore besoin de travail

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fitbit Sense.

Fitbit Versa 2 : la meilleure montre connectée Fitbit pas chère

La Fitbit Versa 2 n’a peut-être pas le design plus élégant et le réseau de capteurs amélioré de ses nouveaux frères et sœurs, mais c’est toujours une montre intelligente capable. Son âge n’a pas nui à son attrait, et au contraire, c’est maintenant une offre encore meilleure qu’elle ne l’était au lancement. Vous bénéficiez toujours d’un suivi avancé du sommeil, d’une surveillance SpO2, d’un suivi de la fréquence cardiaque et plus encore avec la Versa 2. Elle contient également un microphone pour des réponses vocales rapides aux messages et pour commander Amazon Alexa si vous le souhaitez.

Il a ses inconvénients, cependant. Pour les coureurs, la Versa 2 n’a pas de GPS intégré. Il n’a pas non plus les caractéristiques astucieuses de la sangle à changement rapide du Sense.

Malgré ces défauts, la Versa 2 reste une montre intelligente capable pour ceux qui n’ont pas besoin de toutes les cloches et de sifflets coûteux. Cela est particulièrement vrai étant donné qu’il peut être acheté pour moins cher que le Fitbit Ionic.

Fitbit Versa 2

La Fitbit Versa 2 combine les connaissances de Fitbit en matière de fitness avec le cerveau d’une montre connectée. Le résultat est l’une des meilleures montres connectées que vous puissiez acheter aujourd’hui, que vous possédiez un iPhone ou un smartphone Android.

Avantages

Bel écran OLED Suivi précis de la condition physique et de la santé Le suivi du sommeil/le score de sommeil sont utiles

Les inconvénients

Fitbit OS a encore besoin de beaucoup de travail Pas de GPS intégré Les sangles à dégagement rapide sont pénibles

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 2.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleures montres connectées Fitbit que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous souhaitons également donner une mention honorable aux produits suivants :

Fitbit Versa Lite : la montre connectée la moins chère de Fitbit supprime quelques fonctionnalités pour un prix inférieur. C’est une bonne option d’entrée dans l’écosystème des montres connectées Fitbit, mais il est assez difficile d’en trouver une en vente de nos jours. Fitbit Charge 4: Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’une montre intelligente, le Charge 4 peut être l’appareil le plus économique de Fitbit. Le tracker de fitness mince contient des fonctionnalités de montre intelligente rudimentaires, mais il est très apprécié pour ses solides capacités de suivi de la condition physique et son excellent rapport qualité-prix. Fitbit Inspire 2: Sans doute le meilleur produit Fitbit pour débutants, l’Inspire 2 propose également un essai d’un an à Fitbit Premium pour les nouveaux utilisateurs, ce qui est la vraie raison pour laquelle vous devriez en acheter un. Fitbit Ace 3: C’est le seul véritable choix de la gamme Fitbit pour les enfants. Il comporte plusieurs fonctions de sécurité parentale, un corps robuste et un suivi de la condition physique adapté aux enfants.

