Pour l’impact d’un accessoire féminin haut de gamme et la fonctionnalité d’un appareil intelligent, les montres intelligentes Michael Kors correspondent à une facture unique. Associez forme et fonction (ainsi que n’importe quelle tenue) avec l’un de nos meilleurs choix.

Comme leurs homologues analogiques, les montres intelligentes Michael Kors sont des bonbons de bras haut de gamme. Avec des anneaux de bling, des finitions métalliques et des visages surdimensionnés, ce sont des accessoires avant-gardistes destinés à impressionner. Ce qui les fait rompre avec la tradition, c’est ce qu’il y a sous le capot, Google Wear OS et une multitude de fonctionnalités de suivi de la condition physique.

Les meilleures montres connectées Michael Kors pour femmes

Tout le monde n’aime pas l’ambiance sportive de la plupart des montres intelligentes. Michael Kors propose une option plus élégante, une smartwatch logée dans le style classique d’une montre de luxe. Les appareils de cette marque privilégient l’esthétique et le glamour avec les détails de conception emblématiques que les clients adorent. Ils n’utilisent pas nécessairement les dernières technologies, mais ils contiennent de nombreuses fonctionnalités de smartwatch pour vous garder actif et organisé.

En parcourant nos choix ci-dessous, essayez de décider quelles spécifications et quel style correspondent le mieux à vos intentions. Voulez-vous une montre flashy pour la salle de sport ou une montre formelle cachant les spécifications de la smartwatch ? Il existe un choix facile pour l’une ou l’autre réponse, ainsi qu’une toute nouvelle option contenant les dernières technologies. Comme avec les montres traditionnelles Michael Kors, attendez-vous à un prix élevé.

Michael Kors Gen 6 Bradshaw : La montre connectée avec la meilleure technologie

Grande et volumineuse, cette montre est une pièce de déclaration. C’est également la seule montre Michael Kors dotée des derniers matériels et logiciels, faisant de la Gen 6 Bradshaw un investissement dans l’avenir. L’appareil fonctionne actuellement sur le Snapdragon 4100+ de Qualcomm, et il sera probablement mis à niveau vers Wear OS 3 en 2022. C’est quelque chose qu’aucune autre montre de cette liste ne peut vanter et c’est un facteur important compte tenu de leurs prix. Le Bradshaw Gen 6 est disponible en quatre styles différents, chacun avec un boîtier de 44 mm et un écran tactile AMOLED de 1,28 pouce. Les options commencent à 350 $ et augmentent en fonction des détails de conception.

Les fonctionnalités actuelles incluent la prise en charge des notifications et la prise en charge de la musique hors ligne, le suivi de la condition physique, la surveillance de la SpO2, le GPS intégré et des spécifications de charge améliorées. Il peut également accéder à Google Assistant, effectuer des paiements avec Google Pay et passer ou recevoir des appels via Bluetooth via un téléphone couplé.

Michael Kors Gen 5E Darci : La meilleure montre connectée pour les femmes aux petits poignets

La Darci est la montre connectée toujours chic mais toujours voyante pour les poignets délicats. Avec les spécifications Gen 5E de Fossil, la montre n’exécute pas la technologie la plus récente, mais c’est toujours une montre intelligente très solide. De plus, c’est un incontournable qui s’associe facilement avec n’importe quoi, d’un t-shirt à une robe longue. Ses fonctionnalités incluent un haut-parleur Bluetooth intégré, un GPS connecté, NFC pour Google Pay et l’accès à une multitude d’applications. Le Darci dispose également d’une autonomie estimée à 36 heures et de 4 Go de RAM.

Cependant, parce qu’elle est alimentée par le chipset Snapdragon Wear 3100, cette montre ne sera pas mise à niveau vers Wear OS 3. En d’autres termes, à 350 $, c’est l’option pour quelqu’un qui ne veut pas la majeure partie du Bradshaw Gen 6 et est prêt à se contenter d’une technologie plus ancienne pour l’éviter.

Michael Kors Gen 5E MKGO : La montre connectée pour femme la plus polyvalente

Une option élégante mais sportive, la MKGO Gen 5E est la montre connectée Michael Kors pour les femmes en mouvement. Avec un boîtier en aluminium de 43 mm, un bracelet en silicone et des détails pavés, c’est la quintessence du luxe sportif. Running Wear OS et un Qualcomm Snapdragon 3100, cette option offre les mêmes spécifications et fonctionnalités que le Darci, mais dans un style différent. Les deux suivront vos pas, vos calories brûlées, votre fréquence cardiaque et votre sommeil, mais le MKGO est légèrement mieux adapté pour être associé à vos vêtements de sport. De plus, il est également un peu moins cher à seulement 250 $ et est disponible en noir, rose ou gris.

Dans l’ensemble, avec un mélange de fonctionnalités de smartwatch et de suivi de la condition physique, cette montre est un accessoire attrayant. Il ne peut pas rivaliser avec les meilleurs trackers de fitness en termes de précision, mais pour bien paraître tout en gardant un œil sur votre bien-être général, c’est un choix impressionnant.

Michael Kors Gen 4 MKGO : La meilleure montre connectée à petit budget

L’option athlétique originale de la ligne Michael Kors, le MKGO est une option plus légère et axée sur le fitness destinée aux femmes qui veulent aller à la salle de sport avec style. Des bracelets interchangeables et des boîtiers aux couleurs vives remplacent le look haut de gamme à clous pavés des options les plus avant-gardistes de la marque. Comme le nouveau MKGO 5E, la conception est à l’épreuve de la natation avec une variété de fonctionnalités de suivi de la condition physique. Ce qui maintient cette ancienne version dans la course, c’est le prix nettement inférieur. La MKGO 4 est destinée à l’acheteur pratique qui souhaite une montre connectée sportive de marque à une fraction du prix.