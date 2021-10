Les meilleures montres connectées Michael Kors pour hommes en 2021

Table des matières

Michael Kors est une marque de mode à l’origine de certaines des montres analogiques les plus emblématiques. Plus récemment, elle a fait ses premiers pas dans le secteur des montres connectées en lançant plusieurs produits soutenus par la technologie Fossil.

Ces appareils portables offrent une esthétique similaire à celle de leurs frères et sœurs classiques, mais ils exécutent surtout Wear OS, des outils de suivi de la condition physique et une multitude de fonctionnalités supplémentaires pour la montre intelligente.

Acheter la bonne montre connectée Michael Kors pour homme

Les montres connectées Michael Kors sont basées sur un matériel similaire, offrant à chacune des performances et des ensembles de fonctionnalités similaires. La vraie décision que vous devez prendre est le style et la taille de cadran que vous voulez. Grâce à leurs sangles épaisses, les séries Lexington et Bradshaw ont une apparence et une sensation considérablement plus grandes que ne le suggèrent leurs visages de 44 mm. De l’autre côté du spectre, la MKGO à bande de silicium a un visage de 43 mm mais semble décidément plus mince que toute autre montre intelligente Michael Kors.

Bien sûr, vous voudrez peut-être une montre intelligente plus imposante sur votre bras, ou vous voudrez peut-être quelque chose de plus mince pour la salle de sport. Quoi qu’il en soit, il y a probablement une montre connectée Michael Kors pour vous.

Les meilleures montres connectées Michael Kors pour hommes

Michael Kors Lexington 2: La meilleure montre connectée Michael Kors pour hommes

Michael Kors Lexington 2

La Lexington 2 est la meilleure montre connectée Michael Kors pour hommes. C’est la montre la plus imposante de la gamme avec un cadran de 44 mm de diamètre et peut être aromatisée dans plusieurs finitions métalliques et bracelets en cuir.

Ses capacités techniques incluent un microphone et un haut-parleur pour converser avec Google Assistant, une surveillance de la fréquence cardiaque, des estimations de VO2 max, un suivi du sommeil et une résistance à l’eau 5ATM. Les modes de batterie personnalisés aident également à prolonger la durée de vie de sa batterie, tandis que NFC est fourni en standard pour la prise en charge de Google Pay. Vous bénéficiez également de 8 Go de stockage interne et d’une prise en charge GPS non connectée.

Michael Kors Bradshaw 2 : Une option plus flashy

Le Bradshaw 2 est légèrement plus petit avec une face de 44 mm, mais cela n’enlève rien à son esthétique. Nous dirions que la Bradshaw 2 est la montre intelligente Michael Kors la plus flashy pour hommes grâce à ses sangles et lunette en option chargées de pierres. Comme la Lexington 2, la Bradshaw 2 est également disponible en plusieurs finitions métalliques, de l’or à l’argent.

En termes de matériel, il partage ses spécifications de base avec le Lexington 2. Cela signifie un haut-parleur intégré, des modes de batterie personnalisés et NFC pour les paiements numériques.

Michael Kors MKGO (Gen 4) : un équilibre entre style et fonctionnalité

Le Michael Kors MKGO est un pas en avant en termes de matériel car il est construit sur l’ancienne plate-forme Gen 4 de Fossil. Néanmoins, c’est de loin la meilleure option pour ceux qui recherchent un équilibre entre style, praticité et valeur.

Le MKGO échange des métaux et des pierres flashy contre un simple bracelet en silicone avec un boîtier en aluminium à code couleur. Vous bénéficiez également toujours d’une surveillance de la fréquence cardiaque, de la technologie NFC pour les paiements mobiles et d’un prix bien inférieur à celui de ses frères et sœurs. Son mode basse consommation personnalisé prétend allonger la durée de vie de sa batterie à trois jours tandis que le MKGO est également évalué à 5ATM.

C’est le prix qui distingue vraiment le MKGO. Régulièrement disponible pour moins de 200 $, c’est la meilleure montre connectée Michael Kors pour hommes à petit budget.

