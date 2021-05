Les meilleures montres de course Garmin que vous pouvez acheter en 2021

Toute personne sur le marché d’une montre de course devrait envisager d’acheter chez Garmin. La société a une longue histoire dans le domaine des montres de course à pied, remontant à près de 20 ans avec la Garmin Forerunner 101. Les montres de course ont parcouru un long chemin depuis, et nous sommes ici pour rassembler les meilleures montres de course Garmin que vous pouvez acheter. 2021.

Pourquoi avons-nous choisi ces montres de course Garmin?

Garmin se spécialise dans tous les types de montres de sport, mais certains de ses produits les plus populaires sont destinés aux coureurs. Alors que toutes les montres Garmin peuvent suivre les métriques de course de base, la série Forerunner excelle dans ce domaine. En règle générale, les montres de course doivent avoir quelques caractéristiques clés: un GPS embarqué, un capteur de fréquence cardiaque optique et des cartes et un guidage d’itinéraire intégrés sur certains des modèles haut de gamme. La gamme Forerunner possède toutes ces caractéristiques à des degrés divers.

Les meilleures montres de course Garmin

Le Garmin Forerunner 745 est la meilleure montre de course Garmin vous pouvez acheter, grâce à sa combinaison de mesures de course avancées et de fonctionnalités de smartwatch. le meilleur Garmin pour les triathlons. Il dispose d’une cartographie hors ligne et d’une autonomie de 36 heures avec l’utilisation du GPS. la meilleure montre de course Garmin de milieu de gamme en raison de son ensemble complet de fonctionnalités solides et d’un prix d’environ 300 $. la meilleure montre de course Garmin pas chère. Pour moins de 200 $, il offre un GPS embarqué et une autonomie de 7 jours.Même s’ils ont quelques années, les Garmin Forerunner 35, 235 et 935 le sont toujours. montres de course capables. La meilleure partie, ils sont tous assez bon marché maintenant!

Garmin Forerunner 745: la meilleure montre de course Garmin

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La Garmin Forerunner 745 est notre choix pour la meilleure montre de course Garmin que vous pouvez acheter. Sa combinaison de fonctionnalités d’entraînement et de smartwatch fait de la 745 la montre de course à pied «goldilocks» de la société. Cela ne fait pas de mal non plus qu’il coûte 100 $ de moins que le Forerunner 945, dont certaines personnes pourraient trouver les avantages dont les avantages ne valent pas la prime de 100 $. Le 745 est presque le même que le 945, mais sans cartes hors ligne, moins de stockage à bord et une durée de vie de la batterie plus courte.

Le Forerunner 745 comprend les modes PacePro et ClimbPro de Garmin, les statistiques de mise au point de la charge d’entraînement, l’acclimatation à la chaleur et à l’altitude, et bien sûr des fonctionnalités désormais incontournables dans les appareils Garmin comme Body Battery, un suivi du stress toute la journée, un oxymètre de pouls pour les lectures de SpO2, Garmin Pay, stockage de musique, et plus encore. Il dispose également d’un altimètre barométrique, ce que n’a pas le 735XT.

Garmin Forerunner 945: la meilleure montre Garmin pour les triathlons

Besoin de quelque chose d’encore plus riche en fonctionnalités que le 745? La Forerunner 945 est la montre de course tout sauf l’évier de cuisine de Garmin. Il a tout ce qu’offre le 745, en plus des cartes routables hors ligne et une batterie qui durera jusqu’à 36 heures avec une charge avec l’utilisation du GPS – une mesure importante pour les athlètes qui seront absents pendant des heures. Le Forerunner 945 ajoute Firstbeat Respiration Rate et double le stockage embarqué pour la musique et les cartes.

Si vous vous trouvez autant sur les sentiers que sur la piste, vous pouvez également envisager le Garmin Fenix ​​6 Pro. La gamme Fenix ​​6 de Garmin correspond à la 945 en termes de mesures et de capacités de course et offre encore plus de fonctionnalités pour les randonneurs et les amateurs de plein air en général.

Garmin Forerunner 245 Music: la meilleure montre de course Garmin de milieu de gamme

Est-ce que l’idée de dépenser 500 $ pour une montre en marche vous rend malade? Nous ne vous en voudrions pas. La Forerunner 245 Music de Garmin est probablement la montre qu’il vous faut si vous recherchez un appareil de milieu de gamme.

Le Garmin Forerunner 245 Music dispose d’une prise en charge de la musique intégrée (duh), d’un oxymètre de pouls, d’un Virtual Racer et d’un partenaire virtuel, de programmes Garmin Coach, de la natation en piscine, de séances d’entraînement de force et de Galileo. Le matériel a également été considérablement amélioré par rapport au 235, le 245 Music arborant un écran plus haute résolution et une durée de vie de la batterie plus longue avec l’utilisation du GPS.

Les grandes omissions de la Forerunner 245 Music sont l’absence d’altimètre barométrique et de Garmin Pay. De plus, Garmin vous fait payer 50 $ de plus pour la version avec musique. Il existe un modèle Forerunner 245 moins cher sans musique, mais ce modèle manque également de téléchargements de données Wi-Fi.

Garmin Forerunner 45 et 45S: les meilleures montres de course Garmin bon marché

Garmin Forerunner 45 Garmin Forerunner 45S



La série Garmin Forerunner 45 est destinée à ceux qui veulent juste une simple montre de course à pied. Vous n’avez pas besoin des fonctionnalités d’entraînement supplémentaires, des cartes hors ligne ou de la prise en charge de la musique? Ces montres pourraient être pour vous.

Les 45 et 45S se concentrent sur l’essentiel. Ils disposent d’un GPS intégré, d’un capteur de fréquence cardiaque optique, d’un suivi d’activité 24h / 24 et 7j / 7, d’un suivi du sommeil et de Garmin Live Track. Vous bénéficiez même de quelques extras intéressants tels que la prise en charge de Garmin Coach, la compatibilité Connect IQ pour le téléchargement d’applications et de cadrans de montre, la prise en charge des plans d’entraînement et des alertes d’allure / vitesse. Vous remarquerez également les looks de la série 45 chemin mieux que le 35 (ci-dessous). Les montres ont des affichages arrondis et colorés et ressemblent plus à de vraies montres – pas seulement à de petits ordinateurs attachés à votre poignet.

Garmin Forerunner 35, 235 et 935: les montres abandonnées valent toujours le détour

Beaucoup de gens achètent des montres de course Garmin parce qu’elles durent des années. Alors, pourquoi ne pas envisager quelques produits de dernière génération et économiser de l’argent? Les Garmin Forerunner 35, 235 et 935 sont toujours disponibles chez plusieurs détaillants sur le Web. Ce sont bien sûr les prédécesseurs des lignes Forerunner 45, 245 et 945. Vous pouvez même trouver le prédécesseur de la 745, la 735XT, chez divers détaillants, bien qu’au moment d’écrire ces lignes, la 935 soit en fait la montre la moins chère.

Bien que moins chères, les trois anciennes montres ne disposent pas du stockage de musique embarqué, de Garmin Pay et d’autres fonctionnalités récemment lancées telles que VO2 max, Body Battery, suivi du stress toute la journée et détection des incidents.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleures montres de course Garmin que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous voulons également donner une mention honorable aux produits suivants:

Garmin Venu 2: Le Garmin Venu 2 est une montre de course solide dans l’ensemble si vous n’avez pas besoin de fonctionnalités d’entraînement avancées. Il a une excellente précision GPS autonome et une longue durée de vie de la batterie.Garmin Fenix ​​6 Pro: la Fenix ​​6 Pro haut de gamme de Garmin correspond à la Forerunner 945 en termes de fonctionnalités de fonctionnement. Il ajoute également des profils sportifs supplémentaires pour ceux qui passent leur temps à une variété d’activités, pas seulement à la course.Garmin Vivoactive 4 et Venu: les montres multisports de dernière génération de Garmin sont toujours capables de courir des montres en 2021. Encore une fois, vous n’obtiendrez pas de nombreuses fonctionnalités d’entraînement avec ces appareils, mais ils ont un GPS autonome.

Pourquoi devriez-vous faire confiance à l’éditeur

Non seulement Jimmy Westenberg adore les objets connectés, mais il adore aider les gens à trouver les appareils adaptés à leurs besoins. Il est notre examinateur de fitness en résidence à l’Android Authority depuis 2016 et a passé en revue des dizaines de produits de fitness et d’autres appareils portables.

Grâce à ses tests rigoureux des produits de fitness et à sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes. Vous recherchez des recommandations plus spécifiques à votre marque? Consultez les guides suivants: