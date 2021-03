Les meilleures montres intelligentes Amazfit que vous pouvez acheter en 2021

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Amazfit, propriété de Huami, est assez douée pour fabriquer des montres intelligentes. Fondée en 2015, la marque n’a cessé d’améliorer ses produits au fil du temps. Ils ne peuvent pas tout à fait rivaliser avec Garmin pour les coureurs et les athlètes sérieux ou Fitbit pour l’intelligence du suivi de la santé, mais Amazfit offre aux acheteurs un ensemble convaincant de produits à des prix raisonnables. Dans cet article, nous examinons les meilleures montres intelligentes Amazfit que vous pouvez acheter.

Comment choisir la bonne montre intelligente Amazfit pour vos besoins

Amazfit n’hésite pas à expérimenter la forme ou la construction de ses montres intelligentes. Vous trouverez des modèles inspirés de l’Apple Watch, des montres intelligentes pour les amateurs de plein air et des options budgétaires pour les nouveaux arrivants en matière de suivi de la condition physique. Un fil conducteur des montres intelligentes Amazfit est l’excellente autonomie de la batterie et les écrans lumineux. Cependant, chaque modèle offre au porteur quelque chose d’un peu différent. Vous trouverez ci-dessous un bref explicatif de chacun.

Les meilleures montres intelligentes Amazfit

Les Amazfit GTR 2e et GTS 2e sont les meilleures montres intelligentes Amazfit. Ils offrent l’expérience de montre intelligente la plus complète de la marque dans des corps circulaires et rectangulaires.Les Amazfit GTR 2 et GTS 2 sont les meilleures montres intelligentes Amazfit à prix réduit. Si vous pouvez les acheter à un prix légèrement inférieur, ce sont les montres intelligentes Amazfit à acheter.L’Amazfit Bip U est la meilleure montre intelligente Amazfit bon marché. C’est un portable abordable et gai qui offre un excellent suivi de la condition physique.L’Amazfit T-Rex Pro est la meilleure montre intelligente Amazfit robuste. Son design solide et sa longue durée de vie de la batterie le rendent parfait pour les amateurs de plein air et les guerriers de la route sérieux.L’Amazfit Band 5 est le meilleur tracker de fitness Amazfit. Si vous ne recherchez pas une montre intelligente de taille normale, c’est une excellente alternative.

Amazfit GTR 2e et GTS 2e: les meilleures montres intelligentes Amazfit

L’Amazfit GTR 2e présente ce que l’entreprise a de mieux à offrir, du moins en termes de design. Il s’agit d’une montre intelligente circulaire épaisse avec un écran AMOLED lumineux, une longue durée de vie de la batterie et de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique. Vous constaterez qu’Amazfit excelle vraiment dans ces domaines particuliers. Une caractéristique vedette supplémentaire est son suivi précis du sommeil, qui utilise son capteur SpO2 pour surveiller les apnées potentielles du sommeil. Alors que la GTR 2 souffre d’un manque d’applications tierces, d’une précision GPS terrible et d’un support de notification terne, c’est la meilleure montre intelligente Amazfit disponible.

Vous n’aimez pas les smartwatches circulaires? Le GTS 2e intègre un matériel similaire dans un design semblable à celui d’une Apple Watch. Il offre également une excellente autonomie de la batterie, prend en charge le suivi de jusqu’à six modes sportifs, un moniteur d’oxygène dans le sang et un suivi de la fréquence cardiaque.

Amazfit GTR 2e

Amazfit GTS 2e

Avantages

Écran AMOLED vibrant Design excellent, confortable à porter Longue durée de vie de la batterie Vaste catalogue de profils sportifs Suivi du sommeil en profondeur Résistance à l’eau 5 ATM

Les inconvénients

Connectivité GPS inégale Le capteur SpO2 n’ajoute pas beaucoup de valeur Aucune application tierce Aucune notification exploitable L’application Zepp nécessite une refonte de la conception

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Amazfit GTR 2e.

Amazfit GTR 2 et GTS 2: le meilleur à prix réduit

Amazfit GTS 2

Ce duo est bon, mais ils ne peuvent pas tout à fait rivaliser avec les GTR 2e et GTS 2e. Comme ce dernier, le GTS 2 emballe un design inspiré de l’Apple Watch. Les assistants vocaux hors ligne GTR 2 et GTS 2 offrent aux utilisateurs un autre moyen de contrôler leurs montres à la volée. Les deux appareils contiennent également des écrans AMOLED, une grande autonomie de la batterie et un éventail de fonctionnalités de suivi sportif.

Comme le GTR 2e et le GTS 2e, le duo est également confronté à des performances GPS erratiques, au manque d’applications tierces et à une surveillance de la fréquence cardiaque médiocre. Ces problèmes sont mis en évidence par leur tarification. Mais, comme nous l’avons mentionné, ils valent la peine d’être considérés si vous pouvez les trouver en vente.

Amazfit GTR 2

Amazfit GTS 2

Avantages

Écran AMOLED net et lumineux Conception confortable et légère Longue durée de vie de la batterie L’assistant vocal hors ligne est utile Résistance à l’eau 5 ATM Nombreux profils sportifs Suivi détaillé du sommeil

Les inconvénients

Conception générique et copiée (GTS 2) Pas d’applications tierces ni de visages de montre Pas de prise en charge d’Alexa au lancement L’application Zepp pourrait être améliorée Surveillance de la fréquence cardiaque médiocre Les données GPS peuvent être dérangées Le capteur SpO2 est insuffisamment cuit

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Amazfit GTS 2 et GTR 2.

Amazfit Bip U: La meilleure montre intelligente Amazfit bon marché

Malgré sa facturation en tant que smartwatch, le Bip U fait bien de défier la plupart des trackers de fitness sur le prix sans sacrifier de nombreuses fonctionnalités. Il contient un écran lumineux, une autonomie de neuf jours et un suivi pour une multitude d’activités. Suivi continu de la fréquence cardiaque, surveillance du stress et du sommeil, suivi des périodes et résistance à l’eau 5ATM. Il y a aussi un oxymètre de pouls – une victoire définitive pour le Bip U à son prix.

Cependant, ceux-ci sont emballés dans un corps bon marché et fragile, tandis que le problème habituel d’Amazfit de support d’application inexistant fait également baisser les perspectives du Bip U. L’écran est également un panneau LCD, de sorte que les porteurs devront faire face à des taux de contraste inférieurs à ceux des montres AMOLED plus chères de la marque. Cela dit, il y a peu de choses dont vous pouvez vraiment vous plaindre si vous recherchez une smartwatch capable mais bon marché de remise en forme.

Avantages

Écran lumineux et vibrantLégerPrix basPrix bas Autonomie de la batterie de neuf joursSuivi précis

Les inconvénients

Qualité de construction bon marché Manque de prise en charge des applications tierces

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Amazfit Bip U.

Amazfit T-Rex Pro: la meilleure montre intelligente Amazfit robuste

L’Amazfit T-Rex Pro simplifie l’expérience de la smartwatch. Ce n’est pas vraiment un défaut non plus. C’est une montre GPS orientée extérieur au cœur, enveloppée dans une coque extérieure résistante. Il n’est peut-être pas attrayant visuellement pour ceux qui recherchent plus de subtilité, mais il survivra probablement mieux qu’un week-end à camper. Il dispose également d’une longue durée de vie de la batterie de 18 jours – un must pour ceux qui ne sont pas à proximité d’une source d’alimentation fiable.

Là où il échoue, c’est son GPS capricieux, sa sensation relativement bon marché et le problème courant de l’absence d’applications tierces. Si rien de tout cela ne vous dérange et que vous recherchez une montre intelligente d’extérieur solide, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec le T-Rex Pro.

Avantages

Qualité de construction robusteLectures précises de la fréquence cardiaque et de la SpO2Écran AMOLED lumineux et toujours allumé en permanence10ATM résistance à l’eau15 certificats de durabilité aux normes militaires100 + modes sportifs

Les inconvénients

Pas de prise en charge d’applications tiercesConception volumineuse qui pourrait ne pas convenir à tout le monde Pas de mécanisme de libération rapide pour les sangles Le suivi automatique de l’activité est bancal Le GPS doit fonctionner

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Amazfit T-Rex Pro.

Amazfit Band 5: Le meilleur tracker de fitness Amazfit

Le Band 5 est la meilleure entrée de la marque dans le segment des trackers de fitness. Sa caractéristique principale est le capteur SpO2 – quelque chose que vous ne trouvez généralement pas à ce prix. Il intègre également la prise en charge d’Amazon Alexa pour les commandes de la maison intelligente, la résistance à l’eau 5ATM pour les nageurs et le suivi de 11 sports et activités. Si nous devions choisir, son design est insipide et sans intérêt comme la plupart des trackers de fitness. Mais nous le prendrions compte tenu de son petit prix et de son faible encombrement.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleures montres intelligentes Amazfit que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une partie de ce qui existe. Nous souhaitons également donner une mention honorable aux produits suivants:

Amazfit GTS 2 Mini (Amazon): Le GTS 2 Mini est sur le point de battre le Bip U en tant que meilleure montre intelligente Amazfit bon marché de la marque. Cependant, ce n’est vrai que si vous pouvez trouver ce modèle en vente. Il contient un écran lumineux, une excellente autonomie de la batterie et un capteur SpO2 précis. Son capteur de fréquence cardiaque et son GPS ont besoin de quelques travaux, cependant.Amazfit T-Rex (Amazon): Vous cherchez l’Amazfit T-Rex Pro mais vous voulez quelque chose d’un peu moins cher? L’Amazfit T-Rex 2020 est toujours une excellente option, rendue encore meilleure par son prix réduit.Amazfit Neo (Amazon): Si vous aspirez à une montre intelligente avec une esthétique rétro, la Neo pourrait être la montre qu’il vous faut. Ce n’est pas non plus simplement un cas de forme sur fonction. Le Neo comprend des fonctionnalités de suivi de la condition physique de base, un châssis résistant à l’eau et une autonomie de 28 jours.