Les meilleures montres intelligentes Huawei que vous pouvez acheter

Le secteur des smartphones de Huawei a peut-être dépassé son apogée, mais la gamme de produits portables de l’entreprise est toujours aussi solide. Depuis le lancement de la première montre Huawei en 2015, la société chinoise s’est appuyée sur les atouts de ses appareils portables : des designs minimalistes, une longue durée de vie de la batterie et un suivi fiable de la condition physique. Mais quelle montre connectée Huawei est faite pour vous ? Nous avons rassemblé les meilleures montres intelligentes Huawei disponibles actuellement.

Acheter la montre intelligente Huawei adaptée à vos besoins

Que vous recherchiez une montre intelligente Huawei qui privilégie le design, se concentre sur le suivi de la condition physique ou qui correspond le mieux à votre budget, il existe une option pour vous. Pour ceux qui recherchent spécifiquement une montre de course, toutes les montres intelligentes Huawei répertoriées ci-dessous contiennent un GPS intégré. Si vous privilégiez les fonctionnalités de la montre intelligente, Huawei propose trois appareils portables à face ronde, tandis que la bande rectangulaire 6 offre également une option alternative.

Les meilleures montres connectées Huawei

La Huawei Watch 3 Pro est la meilleure montre connectée Huawei. Le modèle phare de la société récemment lancé présente un design rafraîchi et raffiné chargé d’Harmony OS. La Huawei Watch GT 3 est la meilleure montre connectée Huawei pour la plupart des gens. Il n’a pas les caractéristiques de confort de ses concurrents Apple et Samsung, mais offre une autonomie de batterie à revendre. C’est aussi incroyablement abordable. La Huawei Watch GT 2e est la meilleure montre connectée Huawei abordable pour les utilisateurs actifs. Cette montre de milieu de gamme présente quelques modifications de conception qui en font un meilleur achat de salle de sport par rapport à la GT 2. Le Huawei Band 6 est le meilleur tracker de fitness Huawei. C’est bon marché, c’est compact et il regorge de fonctionnalités de suivi de la santé.

Huawei Watch 3 Pro : La meilleure montre connectée Huawei

Sans doute la plus belle montre connectée Huawei jamais conçue, la Huawei Watch 3 Pro est le nouveau produit phare de la société. Il est disponible en plusieurs styles, surmonté d’un cadran de 48 mm et d’un écran OLED de 1,47 pouce à 60 Hz. La Watch 3 Pro intègre l’excellente intelligence de suivi TruSleep de Huawei et offre une surveillance continue de la fréquence cardiaque et de l’oxygène dans le sang. Et en ce qui concerne les fonctionnalités de la montre intelligente, Harmony OS apporte un rafraîchissement agréable de l’interface utilisateur au poignet.

Huawei pourrait améliorer l’intelligence générale du suivi de la condition physique de la Watch 3 Pro, tandis que sa conception volumineuse n’est pas idéale pour ceux qui ont un style de vie actif. Bien qu’il propose un suivi pour plus de 100 types d’entraînement, la détection automatique des activités que vous pourriez réellement utiliser n’est pas fiable. La Watch 3 Pro intègre également un GPS double bande, mais son verrouillage est tardif.

À 499 £ / 499 €, la Huawei Watch 3 Pro est une excellente montre intelligente avec la promesse d’un développement futur, mais gardez à l’esprit ses lacunes et vos besoins avant d’investir dans une.

Montre Huawei 3 Pro

La Huawei Watch 3 Pro est une montre connectée élégante avec une longue liste de fonctionnalités et marque le début d’un nouveau système d’exploitation pour Huawei.

Avantages

Design de qualité supérieure Grand écran Durée de vie de la batterie fantastique Nombreuses fonctionnalités de smartwatch

Les inconvénients

Le suivi de la condition physique est inférieur à la moyenne Disparité des fonctionnalités pour les téléphones iOS/non Huawei Prise en charge de l’application maigre Charge lente

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Huawei Watch 3 Pro.

Huawei Watch GT 3 : la meilleure montre connectée Huawei pour la plupart des gens

À un prix beaucoup plus bas, la Watch GT 3 conserve l’accent mis par Huawei sur la qualité de construction, ajoute un écran plus grand par rapport à son prédécesseur et améliore le verrouillage GPS. Ce dernier est un gros problème pour ceux qui apprécient la fiabilité du suivi de distance sur un appareil portable. S’appuyant sur cela, le capteur de fréquence cardiaque raffiné de Huawei, qui marque une amélioration considérable par rapport au GT 2. Bien que Harmony OS offre toujours une autonomie de deux semaines et une nouvelle couche de peinture d’interface utilisateur, l’écosystème est jeune et dépourvu d’applications tierces. Il a cependant beaucoup de place pour s’améliorer.

Si vous êtes déjà investi dans l’écosystème de Huawei ou si vous ne vous appuyez pas trop sur les applications de montres intelligentes, la Watch GT 3 maîtrise les bases et a l’air bien de le faire.

Montre Huawei GT3

La meilleure montre connectée de Huawei, encore meilleure

La Huawei Watch GT 3 est destinée aux utilisateurs sportifs et occasionnels. Il est disponible dans une variété d’options de couleurs et de tailles, de sorte que la plupart des gens en trouveront un qui convient à leur style. Huawei vante également le capteur de fréquence cardiaque amélioré du GT 3, qui, selon lui, rivalise avec les meilleurs du marché.

Avantages

Écran plus grand et plus net Harmony OS s’améliore par rapport à Lite OS Verrouillage GPS plus rapide Autonomie de la batterie de 1 à 2 semaines Suivi précis de la condition physique

Les inconvénients

Suivi de la fréquence cardiaque non fiable à 100 % Prise en charge limitée d’applications tierces Exportation de données de santé compliquée

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Huawei Watch GT 3.

Huawei Watch GT 2e : La meilleure montre connectée Huawei pour les utilisateurs actifs

Si vous recherchez une montre intelligente axée sur le fitness avec une endurance étendue, la Watch GT 2e est une option solide. Il est doté de grosses sangles en silicone pour ceux qui transpirent à la salle de sport. L’AMOLED lumineux de 1,39 pouce permet également de consulter rapidement les données de suivi. Esthétiquement, c’est l’une des plus belles montres de fitness que vous puissiez acheter.

Le suivi de la condition physique est également excellent. Le GPS embarqué prend en charge 15 modes de suivi en profondeur, du cyclisme à l’escalade, tandis que 85 autres modes sont également disponibles. Plusieurs programmes axés sur la course sont également intégrés à la Watch GT 2e, ce qui en fait un excellent appareil portable pour ceux qui perfectionnent leur rythme et leur foulée. Les autres fonctionnalités incluent un capteur de fréquence cardiaque, des estimations de VO2 max, une surveillance de la SpO2 (uniquement sur demande) et un suivi du stress.

Cependant, comme son homonyme, la Watch GT 2e ne prend pas en charge les applications. Bien sûr, le stockage intégré pour la musique est agréable, mais il n’y a pas de compatibilité avec les services tiers. Cela signifie pas de Spotify ou YouTube Music pendant vos courses. L’interface utilisateur Lite OS de Huawei est également à la traîne sur cet appareil, mais cela pourrait ne pas être un facteur décisif compte tenu de sa durée de vie de près de deux semaines. En outre, il est difficile d’exporter des données de Huawei Health, vous devrez donc vous habituer à vos données de fitness vivant dans le jardin clos de Huawei.

Montre Huawei GT 2e

La Huawei Watch GT 2, sportifiée

Les montres intelligentes de Huawei ne sont généralement pas si intelligentes, mais elles offrent suffisamment de fonctionnalités de fitness pour satisfaire les athlètes débutants et intermédiaires. La Huawei Watch GT 2e est la dernière montre de la société destinée aux amateurs de fitness.

Avantages

Conception haut de gamme et durable Durée de vie de la batterie de 2 semaines Prix bas Nombreuses fonctions de remise en forme et de santé Fréquence cardiaque et performances GPS correctes Excellent suivi du sommeil

Les inconvénients

Prise en charge limitée des applications tierces Fonctionnalités limitées de la montre intelligente Le capteur SpO2 à écran tactile Finicky est un manque L’expérience iOS fait défaut

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Huawei Watch GT 2e.

Huawei Band 6 : Le meilleur tracker de fitness Huawei

Emballant un grand écran AMOLED rectangulaire, le Band 6 est sans doute l’un des meilleurs trackers de fitness à petit budget. Il est confortable à porter, comprend près de deux semaines d’autonomie et peut suivre vos niveaux de SpO2 toute la journée. Ce dernier est une grande victoire sur certains de ses frères et sœurs smartwatch plus grands et plus chers. Le Band 6 se concentre également davantage sur le suivi de vos mesures de santé que sur la fourniture de fonctionnalités de montre intelligente en tant que tracker de fitness. Vous pouvez également rencontrer un suivi de la fréquence cardiaque erratique lors d’entraînements plus intenses.

Malgré ses défauts, le Huawei Band 6 est un excellent choix si vos poches sont peu profondes ou si vous recherchez un portable plus minimaliste.

Huawei Bande 6

Le tracker de fitness d’entrée de gamme de Huawei

Vous cherchez une alternative Mi Band 6 ? Le Huawei Band 6 est peut-être ce que vous recherchez. Il dispose de 96 modes d’entraînement, d’une surveillance de l’oxygène dans le sang toute la journée et d’une batterie pouvant durer jusqu’à deux semaines.

Avantages

Facteur de forme confortable et spacieux Excellent rapport qualité-prix Autonomie de la batterie solide Nombreux modes d’entraînement Surveillance de la SpO2 toute la journée

Les inconvénients

Fonctionnalités et applications limitées de la montre connectée Sangles non amovibles Le capteur de fréquence cardiaque a du mal pendant les entraînements

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Huawei Band 6.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleures montres intelligentes Huawei que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’une fraction de ce qui existe. Nous voulons également donner une mention honorable aux produits suivants :

Montre Huawei GT 2: L’ancienne gamme phare de montres intelligentes de Huawei fonctionne sous Lite OS, a une autonomie de batterie à revendre et dispose de solides fonctionnalités de suivi de la condition physique. Il est également incroyablement bon marché par rapport à la série Watch GT 3.

Montre Huawei GT 2 Pro : Si vous aimez la Watch GT 2 mais que vous voulez plus de matériaux de construction haut de gamme et une recharge sans fil, la Watch GT 2 Pro est la réponse. Prenez simplement note de ses éléments internes datés et de son prix catalogue élevé.

Ajustement de la montre Huawei : Emballant un grand visage AMOLED, la Watch Fit accomplit la plupart des tâches de suivi de la condition physique de ses frères et sœurs de smartwatch circulaires pour un prix inférieur. Cependant, nous pensons que le Band 6 est un meilleur achat dans l’ensemble.

