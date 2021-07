Les meilleures montres intelligentes hybrides que vous pouvez acheter en 2021

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Table des matières

01Acheter la bonne montre connectée hybride02Withings ScanWatch03Skagen Jorn Hybrid HR04Fossil Hybrid HR05Garmin Vivomove 306Withings Move / Move ECG

Les montres connectées sont d’excellents outils pour rester au courant de vos notifications, suivre votre activité, et plus encore. Cependant, rien ne vaut le look classique d’une montre analogique attachée à votre poignet. Les montres analogiques sont simples, élégantes et ont une bien meilleure apparence que la plupart des montres intelligentes lorsque vous vous habillez. Si vous voulez un appareil portable qui ressemble à une montre analogique mais qui puisse également suivre votre activité et vous envoyer des notifications, ne cherchez pas plus loin : nous avons rassemblé certaines des meilleures montres intelligentes hybrides du marché.

Acheter la bonne montre connectée hybride

Les montres intelligentes hybrides associent des éléments de montres traditionnels à des montres intelligentes. Cela signifie généralement que ces appareils présentent une esthétique inspirée des montres analogiques, mais peuvent également inclure des éléments de suivi de la condition physique et de la santé. La plupart des montres hybrides ont également une longue durée de vie de la batterie en raison de l’absence d’un grand écran. Si une montre intelligente hybride dispose d’un écran, il est généralement assez grand pour ne fournir que des informations rapides et visibles au porteur.

Le choix d’une montre connectée hybride dépend en grande partie de ce que vous recherchez. Bien que tous les produits que nous listons ci-dessous soient élégants, chacun présente une force différente. Bien sûr, si vous recherchez un appareil capable d’exécuter des applications, de passer des appels, etc., un appareil comme l’Apple Watch peut être une meilleure option. Juste intéressé à suivre votre santé? Un tracker de fitness traditionnel pourrait être une meilleure option.

Les meilleures montres connectées hybrides

La Withings ScanWatch est la meilleure montre intelligente hybride que vous puissiez acheter en 2021, grâce à sa détection AFib cliniquement validée et à sa superbe suite de suivi de la santé. La Skagen Jorn Hybrid HR est la meilleure montre connectée hybride de Fossil Group. Nous sommes de grands fans du design élégant et de la qualité de construction améliorée. La Fossil Hybrid HR est une autre bonne montre connectée hybride. Il s’agit de l’appareil de fréquence cardiaque hybride de première génération de Fossil, avec des éléments de conception Fossil classiques. La gamme Garmin Vivomove 3 est la meilleure montre connectée hybride de Garmin. Il possède un écran « caché » innovant qui épouse vraiment le facteur de forme de la montre intelligente hybride. Les Withings Move et Withings Move ECG sont les meilleures montres intelligentes hybrides bon marché que vous puissiez acheter. La Move est une montre hybride bon marché et personnalisable, tandis que la Move ECG ajoute… ECG.

Withings ScanWatch : la meilleure montre connectée hybride que vous puissiez acheter

La Withings ScanWatch est notre choix pour la meilleure montre connectée hybride que vous puissiez acheter. Il a été validé cliniquement pour informer les utilisateurs des signes d’AFib et de troubles respiratoires pendant la nuit. Il dispose d’un ECG, d’un oxymètre de pouls pour les lectures de SpO2, d’un GPS connecté et d’un capteur de fréquence cardiaque assez précis.

La navigation sur l’appareil n’est pas la meilleure (soyons honnêtes, quelle montre intelligente hybride obtient cette partie correctement ?), mais le petit écran OLED est assez bon pour les fonctions de base. Ajoutez à cela une autonomie d’un mois, une qualité de construction fantastique et un excellent suivi du sommeil, et vous avez vous-même un gagnant.

Juste un problème : le Withings ScanWatch n’est toujours pas approuvé par la FDA aux États-Unis, alors assurez-vous de consulter le site Web de Withings pour voir s’il est disponible dans votre région.

Withings ScanWatch

Le nouveau Withings ScanWatch fait passer le suivi de la santé au niveau supérieur. Il est doté de capteurs ECG et SpO2 intégrés pour aider à détecter les premiers signes d’AFib et d’apnée du sommeil. De plus, il agit comme une montre intelligente hybride, vous donnant des notifications, des données RH et plus encore sur votre poignet.

Avantages

Design haut de gamme et élégant Batterie longue durée L’application Health Mate est bien conçue et facile à utiliser Moniteur ECG potentiellement salvateur et facile à utiliser Notifications AFib et respiratoires validées cliniquement Suivi du sommeil fantastique

Les inconvénients

Un petit écran limite les fonctionnalités intelligentes Peu de fonctionnalités ou d’informations avancées sur la condition physique

Consultez notre test complet pour en savoir plus sur la Withings ScanWatch.

Skagen Jorn Hybrid HR : La meilleure montre connectée hybride Skagen

Fossil Group a apporté sa plateforme Hybrid HR à la marque Skagen avec le Skagen Jorn Hybrid HR. Il s’agit de notre montre intelligente hybride préférée de la société en raison de sa conception améliorée par rapport au Fossil Hybrid HR (ci-dessous), de sa longue durée de vie de la batterie et, bien sûr, de son écran e-ink innovant.

L’écran e-ink du Jorn Hybrid HR est plus grand que les petits écrans que l’on trouve sur la plupart des autres montres intelligentes hybrides. Cela vous permet de voir plus d’informations sur votre poignet en même temps sans avoir besoin d’interagir avec la montre. Encore une fois, il y a quelques problèmes d’utilisation avec la montre de Skagen, mais nous sommes de grands fans de la plate-forme dans l’ensemble.

Skagen Jorn Hybride HR

Un hybride stylé

La Skagen Jorn Hybrid HR est une montre intelligente hybride construite sur la plate-forme de montre intelligente e-ink de Fossil Group. Il peut durer plus de deux semaines avec une seule charge, refléter les notifications de votre smartphone, et plus encore.

Avantages

Beau design L’écran E-ink est innovant et amusant Autonomie de la batterie de plus de 2 semaines Options de suivi de la condition physique décentes (mais basiques)

Les inconvénients

Le logiciel sur l’appareil est maladroit

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Skagen Jorn Hybrid HR.

Fossil Hybrid HR : La meilleure montre connectée hybride Fossil

Le Fossil Hybrid HR est presque identique au Skagen Jorn Hybrid HR en termes de fonctionnalité. Les principales différences entre les deux sont la qualité globale de construction, l’application compagnon et le prix.

Bien que notre Fossil Hybrid HR (modèle Collider) ait l’air magnifique, sa qualité de construction fait nettement défaut par rapport à l’offre de Skagen. Cependant, vous pourriez trouver celui-ci en vente plus souvent. La montre a été annoncée en 2019, elle bénéficie donc de remises régulières sur le site Web d’Amazon et de Fossil.

Fossil Hybrid HR (pour hommes)

Vous cherchez à profiter un peu plus de votre montre analogique ? Ne cherchez pas plus loin que la Fossil Hybrid HR, un nouveau type de montre intelligente hybride dotée d’un écran e-ink innovant et de fonctions de base de suivi de la condition physique.

Fossil Hybrid HR (pour les femmes)

Le Fossil Hybrid HR est un appareil portable unique et personnalisable. Il dispose d’un écran e-ink utile qui affiche vos notifications, vos statistiques d’activité, etc.

Avantages

L’écran E-ink est idéal pour la batterie et la visibilité Design haut de gamme et élégant Autonomie de la batterie de plus de 2 semaines

Les inconvénients

Suivi du sommeil irrégulier Moniteur de fréquence cardiaque peu fiable Aucune option GPS (GPS connecté ou intégré) Fonctionnalités logicielles limitées

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fossil Hybrid HR.

Garmin Vivomove 3 : La meilleure montre connectée hybride Garmin

Nous avons dû inclure la gamme Garmin Vivomove 3 sur notre liste des meilleures montres intelligentes hybrides. Ces trackers de fitness avancés ont en grande partie les mêmes fonctionnalités que les autres montres Garmin, mais avec un écran «caché» unique qui se cache lorsque vous ne l’utilisez pas. C’est aussi cool que ça en a l’air.

Selon le modèle que vous choisissez (il existe de nombreuses références différentes), vous pouvez opter pour un écran monochrome ou couleur, un ou deux écrans et divers matériaux de boîtier et de bracelet.

Garmin Vivomove 3

Le Vivomove 3 associe la plupart des fonctions intelligentes de suivi de la condition physique des montres intelligentes de Garmin au style d’un visage analogique. Il contient également un affichage numérique “caché”, de sorte que vous verrez toujours vos notifications et vos statistiques d’activité directement sur le cadran de la montre.

Withings Move et Withings Move ECG : les meilleures montres connectées hybrides pas chères

Déménagement Withings Withings Move ECG

D’accord, nous étendons en quelque sorte le terme « montres intelligentes hybrides » en ce qui concerne l’ECG Withings Move et Move, mais les deux montres sont en fait des trackers de fitness capables de vous aider dans votre parcours de santé global.

Aucune des deux montres n’a d’affichage – seul un cadran de montre traditionnel accompagné d’un cadran secondaire pour suivre vos pas quotidiens. Ils disposent tous deux d’un suivi d’activité toute la journée et d’un GPS connecté, tandis que le Move ECG dispose d’un capteur d’électrocardiogramme. Comme le ScanWatch, le Move ECG peut effectuer des lectures ECG à la demande afin que vous puissiez garder un œil sur votre santé cardiaque.

Déménagement Withings

Vous cherchez quelque chose qui suivra votre condition physique mais ne ressemble pas à un tracker de fitness ? Vous devriez vérifier le Withings Move.

Withings Move ECG

La Withings Move ECG est une montre intelligente hybride peu coûteuse qui suit les statistiques d’activité de base. La vraie raison de l’acheter, cependant, est son ECG intégré, qui vous permettra de garder un œil sur votre santé cardiaque quand vous en avez besoin.

Avantages

Conception personnalisable (Move) Les lectures ECG facilitent le suivi de la santé cardiaque (Move ECG) Suivi précis de la condition physique Le GPS connecté est un énorme bonus Suivi précis et perspicace du sommeil Prix abordable Longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients

Le suivi du sommeil peut être inexact Pas de notifications sur smartphone Pas de capteur de fréquence cardiaque Le boîtier en plastique se raye facilement

Consultez nos critiques complètes pour en savoir plus sur l’ECG Withings Move et Withings Move.

