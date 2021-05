Quel enfant ne veut pas être un espion high-tech? Et quel élément de la technologie réelle incarne mieux ce rêve qu’une smartwatch? Les meilleures montres intelligentes pour enfants devraient être amusantes et encourager un intérêt sain pour la technologie à un jeune âge (car oui, la technologie peut et doit être saine). Mieux encore, ils peuvent également donner aux parents la tranquillité d’esprit tout en gardant les enfants actifs. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

Les meilleures montres intelligentes pour enfants

La meilleure smartwatch pour les enfants devrait être amusante et excitante pour l’enfant qui la porte. Dans le même temps, cependant, ils devraient également cocher des cases pour les parents. D’une part, les montres intelligentes peuvent offrir une incitation à faire de l’exercice et à rester généralement actives. Ils suppriment également toute excuse que votre enfant ou adolescent pourrait avoir pour ne pas répondre à vos messages.

Ci-dessous, nous examinons les meilleures montres intelligentes pour enfants que vous pouvez acheter en 2021. Beaucoup d’entre elles ont d’autres fonctionnalités pratiques que les parents et les enfants approuveront.

Verizon GizmoWatch 2: la meilleure montre intelligente pour les enfants (et les parents)

Comme son nom l’indique, la GizmoWatch 2 est plus une smartwatch qu’un tracker de fitness.

Avec son design arrondi et carré, la GizmoWatch 2 ressemble un peu à une Apple Watch, bien qu’un peu plus grande et avec un bracelet bleu ou rose. Comme l’Apple Watch, elle est également dotée d’un écran lumineux et coloré de 1,4 pouces. Il est résistant à l’eau et la batterie durera 2 à 4 jours selon l’utilisation.

L’application GizmoHub est conçue pour être installée sur le téléphone d’un parent, et à partir de là, ils pourront configurer des alertes de localisation, des listes de tâches, des objectifs d’étape, des «périodes de silence», etc.

Les parents apprécieront probablement aussi l’opportunité de suivre l’emplacement de leur enfant. L’enfant peut appeler et envoyer un message à un total de dix contacts (y compris les parents), et d’autres utilisateurs peuvent être définis comme tuteurs. C’est utile si les deux parents veulent pouvoir suivre leurs enfants.

L’appareil est facile à utiliser et utile pour les parents, ce qui lui donne le potentiel d’être la meilleure montre intelligente pour les enfants où la sécurité et la communication sont la principale préoccupation. Gardez à l’esprit que les fonctionnalités de suivi de la santé sont un peu basiques, cependant, et que de nombreuses fonctionnalités sont davantage destinées aux parents.

VTech KidiZoom DX2: La meilleure smartwatch bon marché pour les enfants

La VTech KidiZoom DX2 est une montre intelligente intelligente et colorée conçue pour les utilisateurs âgés de 4 à 12 ans. Il est livré avec des défis d’activité, des cadrans personnalisables, des jeux de réalité augmentée, non pas une mais deux caméras et un enregistreur vocal. Cela a le potentiel d’être la meilleure montre intelligente pour les enfants qui veulent un jouet divertissant. Il possède également des fonctionnalités de suivi de la santé et des jeux de logique, ce qui en fait un outil éducatif.

Cela dit, les parents qui recherchent un outil de communication et un moyen de suivre leurs enfants devraient chercher ailleurs: c’est avant tout un jouet.

En rapport: Les meilleurs trackers de fitness bon marché: Xiaomi, Fitbit, Samsung et plus

Little Tikes Robot Smartwatch: un robot ami pour les enfants

La montre intelligente Little Tikes Robot gagne des points majeurs pour être une montre qui ressemble à un robot… qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer?

Encore une fois, cela peut être la meilleure montre intelligente pour les enfants qui recherchent simplement un jouet amusant. Outre le design amusant, il y a un chronomètre, une minuterie, des rappels, un calendrier, un podomètre intégré, deux caméras et des jeux d’apprentissage. Le robot lui-même s’appelle «Tobi» et a beaucoup d’expressions amusantes, avec des bras escamotables. Il a même des fonctionnalités de style Tamagotchi qui vous permettent de nourrir et de prendre soin du robot.

La conception robuste et l’étanchéité en font une fantastique montre intelligente d’entrée de gamme pour les enfants.

Fitbit Ace 3: le meilleur tracker de fitness pour enfants

Fitbit est bien connu pour créer des montres intelligentes qui comptent les pas et encouragent l’activité. Même si l’Ace 3 est plus un tracker de fitness, il possède également de bonnes fonctionnalités de smartwatch.

Le Fitbit Ace 3 s’appuie sur le succès de l’Ace 2. Il dispose d’un écran lumineux, d’une intégration facile avec l’application Fitbit et d’un design durable. L’écran, bien que lumineux, est également en noir et blanc et n’est pas particulièrement accrocheur. Cela en fait un meilleur choix pour les enfants légèrement plus âgés. Cependant, les trois couleurs différentes et les options de sangles amusantes (y compris un design Minions) aident à atténuer l’esthétique par ailleurs basique.

L’Ace 3 a bien raison. Il a une autonomie impressionnante (jusqu’à huit jours), un capteur de fréquence cardiaque solide, une résistance à l’eau de 50 mètres, un suivi d’activité robuste, un suivi du sommeil et des fonctionnalités astucieuses comme un rappel de l’heure du coucher. La meilleure partie est l’encouragement offert par les différentes cibles, qui aident à gamifier des habitudes saines. Il manque cependant certaines des fonctionnalités trouvées sur les modèles pour adultes. Il n’y a pas de GPS, par exemple, ni de comptage d’escaliers non plus. Néanmoins, nous considérons que c’est le meilleur tracker de fitness pour les enfants qui essaient de devenir plus actifs.

Ne manquez pas: Les meilleurs trackers de fitness pour enfants: faites bouger vos enfants

Garmin Vivofit Jr.3: le meilleur tracker de fitness personnalisable pour les enfants

Le Garmin Vivofit Jr. 3 est un autre tracker de fitness que vous devriez envisager pour vos enfants. Il a un as dans sa manche par rapport au, euh, Ace: un écran couleur. Cela fait une grande différence pour les enfants et contribue à encourager un engagement actif avec les objectifs et les «missions».

Mieux encore, les sangles amusantes qui, une fois de plus, présentent des personnages de la télévision et des films (le design Black Panther est l’un de nos préférés).

Le Vivofit Jr. 3 est également livré avec sa propre application mobile, ce qui est un bonus (bien que cela puisse être une limitation si votre enfant n’a pas de téléphone). C’est aussi dommage de ne pas voir de cardiofréquencemètre ici.

Mention honorable: Apple Watch SE

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Les montres Apple disposent désormais d’un mode familial appelé Configuration familiale qui permet aux utilisateurs de configurer et de gérer un appareil pour un autre utilisateur. C’est génial pour ceux qui n’ont pas d’iPhone mais qui vivent avec quelqu’un qui en a. C’est également utile pour les enfants qui souhaitent mettre la main sur la montre.

Dans notre examen, nous avons qualifié l’Apple Watch SE de «montre intelligente que la plupart des gens devraient acheter».

Cependant, l’Apple Watch SE ne convient toujours qu’aux enfants plus âgés. C’est grâce à une interface utilisateur un peu surchargée. Cependant, le bel écran et le grand choix d’applications tierces rendront tout enfant assez chanceux pour en être extrêmement heureux. De même, les parents pourront trouver des applications qui imitent les fonctionnalités des autres appareils de cette liste. Cela fait certainement de l’Apple Watch la meilleure montre intelligente pour enfants, bien que le prix soit encore relativement élevé et que l’interface utilisateur soit beaucoup moins centrée sur les enfants.

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur l’Apple Watch SE.