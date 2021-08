Les meilleures montres Suunto que vous pouvez acheter

Table des matières

Suunto est un grand nom dans le monde des montres de sport mais pas tellement dans le monde des smartwatch. La société finlandaise produit des appareils portables principalement pour les amateurs de plein air et les professionnels du sport à la recherche d’un suivi des performances et d’un GPS embarqué avec une longue durée de vie de la batterie. Les montres Suunto sont également connues pour leur qualité de fabrication.

Acheter la montre Suunto adaptée à vos besoins

Toutes les montres Suunto se concentrent sur le suivi de la condition physique et du sport au-dessus des fonctionnalités intelligentes. À cet égard, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper si vous cherchez un compagnon d’entraînement. Un capteur de fréquence cardiaque se trouve sur chaque montre répertoriée ci-dessous. Ils sont également tous résistants à l’eau dans une certaine mesure, et chacun utilise l’application mobile de santé, d’entraînement et de planification de Suunto. Le suivi de la condition physique pour un nombre vertigineux d’activités, de la pêche au ski, est également un trait commun. Bien que la durée de vie de la batterie diffère entre ces appareils, tous disposent de modes d’économie de batterie pour une utilisation avec le GPS.

Cependant, les modèles diffèrent dans certains domaines clés. Comme pour tout produit, trouver le bon appareil Suunto consiste à comparer les fonctionnalités dont vous avez besoin à la valeur de l’appareil. Nous décomposons les principales différences ci-dessous pour vous aider à trouver la montre Suunto la mieux adaptée à vos besoins.

Les meilleures montres Suunto

La Suunto 9 Peak est la meilleure montre Suunto que vous puissiez acheter. Il fourre le meilleur des caractéristiques du Baro dans un corps plus mince et plus encore. C’est aussi la plus belle Suunto que vous puissiez acheter pour la salle de réunion, mais elle servira tout aussi bien à un randonneur ou à un alpiniste. La Suunto 9 Baro est la meilleure Suunto pour les amateurs de multisports. Il fourre la valeur d’un évier de cuisine dans une montre multisports d’extérieur robuste et robuste. La Suunto 7 est la meilleure montre connectée Suunto. Propulsé par Wear OS, c’est la meilleure option pour ceux qui souhaitent une expérience de montre intelligente plus familière avec les services Google habituels. La Suunto 5 est la meilleure Suunto pour la plupart des gens. Il comprend toutes les fonctionnalités essentielles du Baro et du Peak, mais abandonne certaines spécificités et fonctionnalités plus coûteuses. La Suunto 3 est la montre Suunto la moins chère de cette liste. Il perd plusieurs fonctionnalités mais le compense à un prix inférieur. C’est la meilleure passerelle Suunto que vous puissiez acheter.

Suunto 9 Peak : la meilleure montre Suunto

Le Suunto 9 Peak est le nouveau produit phare de la société. Il s’agit essentiellement d’un Baro amélioré (ci-dessous) dans un corps plus mince de 10,6 mm d’épaisseur, ce qui devrait permettre un ajustement plus confortable lors de vos déplacements. Il est également considérablement plus léger et plus petit que son homologue Baro, pesant 62 grammes avec une face de 43 mm de diamètre. Cependant, le Peak ne réduit pas la qualité de construction. Il est livré avec une lentille en verre saphir fusionnée dans une coque en polyamide/acier inoxydable.

Suunto revendique également une autonomie habituelle de deux semaines, mais peut également durer 170 heures en mode tour GPS, ou 25 heures avec un suivi GPS de haute précision. Associé à une navigation détaillée hors ligne, cela le rend idéal pour les randonnées du week-end ou les aventures d’escalade en montagne. Le Peak comprend également un capteur de fréquence cardiaque optique et un capteur SpO2 destinés au suivi de l’oxygène dans le sang à haute altitude. Vous avez également la possibilité de mettre à jour le micrologiciel par liaison radio, ce qui est une fonctionnalité étrangement nouvelle pour Suunto.

Cela dit, le Peak manque de quelques commodités communes sur d’autres montres intelligentes, y compris aucune prise en charge des paiements sans fil et aucun stockage de musique intégré ou contrôle intelligent.

Suunto 9 Peak

Le frère plus mince et amélioré du Baro

Le Peak, plus élégant, emprunte de nombreuses fonctionnalités au Baro, mais comprend un capteur SpO2, une construction plus mince et des mises à jour OTA.

Suunto 9 Baro : la meilleure montre Suunto pour le multisport

La Suunto 9 Baro, comme la Peak, contient une longue liste de fonctionnalités. D’une part, c’est dur et encombrant. Il utilise un corps en polyamide renforcé de fibre de verre entouré d’une lunette en acier inoxydable. L’emballage est étanche jusqu’à 100 mètres. Au total, il pèse 81 grammes. Le cadran de 50 mm est également recouvert de verre saphir.

Suunto revendique également les mêmes chiffres d’autonomie de la batterie pour le Baro que le Peak, et les modes d’économie de batterie GPS habituels de la société sont également disponibles. Un altimètre et un baromètre informent les prévisions météorologiques à bord, une navigation hors ligne est également disponible, tandis que le suivi des activités couvrant une multitude d’activités (plus de 80) est également intégré. Un moniteur de fréquence cardiaque ajoute à son utilité en tant que tracker de fitness.

Malgré tout cela, la Suunto 9 Baro est chère pour ce qui lui manque. Comme le Peak, vous n’obtiendrez pas de modules complémentaires de suivi de santé supplémentaires trouvés sur d’autres montres intelligentes, comme un capteur ECG ou BIA. Il n’y a pas non plus de NFC ni de système de paiement sans fil disponible. Vous manquez également le capteur SpO2 de Peak et les mises à jour OTA.

Suunto 9 Baro

Le portable phare de Suunto

La montre phare de Suunto contient tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans un compagnon de sport en plein air, y compris une construction durable, une multitude d’intelligences de suivi de la condition physique, et plus encore.

Suunto 7 : la meilleure montre connectée Suunto

La Suunto 7 est la seule véritable montre intelligente de la société utilisant le système d’exploitation Wear de Google comme base logicielle. Cela en fait probablement l’appareil le plus adapté aux utilisateurs d’Android à la recherche d’un équilibre entre les fonctionnalités de suivi sportif et de smartwatch. Il comprend le suivi du sommeil, les mesures des ressources corporelles et le suivi continu de la fréquence cardiaque. La Suunto 7 suit également plus de 70 sports, prend en charge Google Pay, Google Assistant et les avantages de l’application Wear OS.

La présence de Wear OS pourrait cependant être une bénédiction et une malédiction. Le système d’exploitation a son lot de problèmes, même s’il fonctionne mieux avec les appareils Android. Il semble peu probable que la Suunto 7 passe également à Wear OS 3. La montre ne dure pas aussi longtemps entre les charges que ses homologues. Au-delà de cela, le Suunto 7 ne prend pas en charge les moniteurs de fréquence cardiaque externes, mais ce n’est peut-être pas quelque chose dont les acheteurs de cet appareil particulier ont ouvertement besoin.

Les plongeurs et les nageurs voudront peut-être aussi chercher ailleurs. La Suunto 7 présente une résistance à l’eau de 50 m et n’a pas les systèmes d’alerte météo de ses frères et sœurs plus chers.

Suunto 7

Il y a une nouvelle montre extérieure Wear OS en ville, et elle est fabriquée par Suunto. La montre Suunto 7 Wear OS contient un GPS, une prise en charge des cartes hors ligne et bien plus encore.

Consultez notre test complet pour en savoir plus sur la Suunto 7.

Suunto 5 : La meilleure Suunto pour la plupart des gens

La Suunto 5 est l’une des offres les plus anciennes de la société. Il est doté d’une lunette trapue et d’un cadran en verre minéral de 46 mm. Cela permet de réduire quelque peu les coûts, mais peut avoir un impact sur la durabilité par rapport à ses frères et sœurs en saphir.

C’est aussi l’enfant du milieu de la gamme Suunto, mais il contient toujours certaines caractéristiques des montres les plus chères. Cela inclut des modes d’entraînement qui prolongent la durée de vie de l’appareil lors de l’utilisation du GPS, bien qu’un peu moins que le Peak et le Baro. Le suivi de plus de 80 sports, une multitude de mesures de condition physique et d’informations sur la récupération de l’entraînement, ainsi qu’un moniteur de fréquence cardiaque sont également inclus.

Cependant, il souffre d’un écran minuscule et tacheté qui pourrait pousser les gens vers une alternative Garmin ou une montre de course équivalente. Néanmoins, le Suunto 5 est l’appareil Goldilocks Suunto si vous pouvez regarder au-delà de ces défauts.

Suunto 5

L’enfant du milieu

Le Suunto 5 packs suit plus de 80 activités, comprend les modes de batterie GPS intelligents de Suunto et dispose d’un boîtier robuste avec une résistance à l’eau de 50 m.

Suunto 3 : la meilleure montre Suunto à petit budget

La Suunto 3 est la montre la plus légère et la plus petite de la gamme. Il ressemble à un mini Suunto 9 Baro, ne pèse que 30 grammes et offre cinq jours d’autonomie. Il comprend également le suivi de divers modes sportifs, la surveillance de la fréquence cardiaque et la compatibilité avec plusieurs services de suivi.

Là où la Suunto 3 est insuffisante, c’est son manque de GPS intégré. C’est la seule Suunto de cette liste qui nécessitera un téléphone compagnon pour suivre vos courses. Cette omission, et quelques autres, réduit considérablement son prix, de sorte que le compromis est logique pour ceux qui sont moins sérieux au sujet de leurs régimes de formation. Cependant, si vous avez besoin d’une montre GPS, nous vous recommandons de pêcher au-dessus de la Suunto 3. Mais en tant que montre de passerelle Suunto, la 3 fait très bien l’affaire.

Suunto 3

L’option budgétaire

En supprimant plusieurs fonctionnalités présentes sur ses frères et sœurs plus chers, le Suunto 3 est proposé à un prix beaucoup plus bas. Si vous pouvez regarder au-delà de l’absence d’un GPS intégré ou d’une batterie plus petite, c’est la montre à petit budget.

Mentions honorables

C’est tout pour notre liste des meilleures montres Suunto que vous pouvez acheter, mais ce n’est qu’un avant-goût de ce qui existe. Nous souhaitons également donner une mention honorable à ces produits :

Suunto 9 : même si elle est un peu longue dans la dent, il y a encore beaucoup à faire pour la Suunto 9 d’origine. réclamé une semaine d’autonomie avec les modes d’entraînement GPS. Grâce à son âge, il est également assez abordable.