Les meilleures montres Wear OS et les meilleures montres Android de 2021

Il n’y avait que quelques options de smartwatch décentes dans les premiers jours d’Android Wear, principalement de Motorola et de LG. Depuis lors, la plate-forme a été rebaptisée Wear OS et de nombreuses autres entreprises ont rejoint le parti Wear OS. Nous voyons maintenant que les montres Wear OS proviennent de marques de mode et d’horlogers plutôt que de fabricants OEM de smartphones. Il existe de nombreuses options, mais lesquelles sont les meilleures? Voici nos choix pour les meilleures montres Wear OS et les meilleures montres Android que vous pouvez acheter.

Ne manquez pas: Guide d’achat de Wear OS: ce que vous devez savoir sur la plate-forme de montre intelligente de Google

Pourquoi choisir Wear OS en 2021?

Wear OS a connu des jours meilleurs. Et si nous sommes sincères, l’avenir de la plateforme est en quelque sorte dans l’air. Google publie rarement des mises à jour logicielles notables sur la plate-forme, et les fonctionnalités innovantes de Wear OS sont rares. De plus, Google vient d’acheter Fitbit, qui dispose déjà de sa propre plate-forme de smartwatch. Nous devrons rester à l’écoute pour savoir ce que la société a en réserve pour le système d’exploitation alimentant certaines des meilleures montres Android.

Cela dit, Wear OS a certaines choses à faire. Tout d’abord, une intégration étroite avec Android: que vous interagissiez avec une notification ou que vous posiez une question à Google Assistant, l’expérience entre votre smartwatch et votre smartphone devrait être relativement transparente. Wear OS ressemble beaucoup à Android en ce sens qu’il offre un choix à l’utilisateur. Besoin de quelque chose de sportif pour vos activités de plein air? Il y a une montre pour ça. Vous recherchez une montre intelligente plus élégante qui ressemble réellement à une montre traditionnelle? Oui, il existe également des montres pour ce cas d’utilisation.

Les meilleures montres Wear OS

La Mobvoi TicWatch Pro 3 est la meilleure montre Wear OS que vous puissiez acheter. Il fonctionne sur le dernier matériel et a une autonomie impressionnante.La Fossil Gen 5 est la meilleure smartwatch Wear OS de dernière génération. Elle est disponible dans de nombreux styles et tient toujours (pour la plupart) encore aujourd’hui.La Skagen Falster 3 est une autre excellente montre Wear OS. Elle a le même matériel que la Fossil Gen 5, mais elle a été conçue par Skagen.La Suunto 7 est la meilleure montre Wear OS que vous pouvez acheter pour le fitness. C’est une montre multisport GPS à part entière avec Wear OS.La Moto 360 (2019) est l’une des meilleures montres Wear OS à acheter pour la durée de vie de la batterie. Il peut facilement durer deux jours avec une seule charge.

Mobvoi TicWatch Pro 3: la meilleure montre Wear OS

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Le nouveau TicWatch Pro 3 de Mobvoi est la première smartwatch avec le nouveau chipset Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. Ceci, associé à 1 Go de RAM, offre de bonnes performances globales et une durée de vie de la batterie exceptionnelle. Bien que certains matériaux semblent un peu bon marché, la Mobvoi TicWatch Pro 3 est toujours notre choix pour la meilleure montre Wear OS que vous puissiez acheter.

GPS Mobvoi TicWatch Pro 3

La TicWatch Pro 3 GPS est la première montre intelligente Wear OS alimentée par le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Il offre une durée de vie de la batterie améliorée par rapport aux modèles précédents et comprend un suivi de l’oxygène dans le sang. La smartwatch a également été repensée pour être plus fine et plus légère que les modèles précédents.

Avantages

Grande autonomie de la batterie Performances zippées Le double affichage est un atout Conception améliorée Capteur de fréquence cardiaque précis

Les inconvénients

Application compagnon DireSuivi du sommeil et de la condition physique inexact Sangle bon marché Moins durable que les modèles précédents

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le TicWatch Pro 3.

Fossil Gen 5: Un vieux mais un goodie

Wear OS a besoin d’une refonte, mais la smartwatch Fossil Gen 5 tire le meilleur parti d’une situation logicielle étrange avec un matériel et des performances excellents. Il dispose de 1 Go de RAM et du SoC Snapdragon 3100 de Qualcomm, ce qui signifie que les performances sont excellentes.

Même le logiciel est un point positif. Google n’a pas donné la priorité à Wear OS comme il se doit, mais c’est bien d’avoir un accès rapide à l’Assistant Google, au calendrier et à d’autres applications Google.

Vous cherchez quelque chose avec la connectivité LTE? Vous voudrez vérifier le Fossil Gen 5 LTE.

Fossil Gen 5

Wear OS a besoin d’une refonte, mais vous n’obtiendrez pas une meilleure expérience avec le logiciel que sur le Fossil Gen 5. Comme il s’agit de Wear OS, vous pouvez utiliser l’Assistant Google, le calendrier et d’autres applications Google.

Avantages

Affichage net et lumineuxBeaucoup de superbes cadrans préinstallésUtilisation de la batterie personnaliséeGPS, NFC et capteur de fréquence cardiaqueSuivi précis de la condition physiqueLe haut-parleur intégré est pratique

Les inconvénients

Autonomie de la batterie, performances des Pokey en 2021, cela peut coûter cher quand il n’est pas en vente

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Fossil Gen 5.

Skagen Falster 3: identique au Gen 5, mais différent

Le Skagen Falster 3 corrige tous les problèmes de performances et de batterie qui ont affecté les deux premières montres intelligentes Falster. Il a essentiellement les mêmes spécifications que le Fossil Gen 5 (ci-dessus), ainsi que ses fantastiques modes de batterie personnalisés qui l’aident vraiment à économiser autant de batterie que possible. Un haut-parleur intégré vous permet d’entendre l’Assistant Google vous parler et de répondre aux appels téléphoniques directement sur la montre via Bluetooth.

Si j’avais une plainte, ce serait que cette montre est trop chère. Il en va de même pour la génération 5, mais le Falster 3 bénéficie rarement de réductions.

Skagen Falster 3

Le Skagen Falster 3 corrige bon nombre des torts commis par son prédécesseur. Il a des spécifications améliorées, une prise en charge pour passer / recevoir des appels Bluetooth, un haut-parleur intégré et les mêmes excellents modes de batterie personnalisés que ceux du Fossil Gen 5.

Avantages

Conception simple et épurée Autonomie de la batterie toute la journée Modes de batterie personnalisés utiles Les performances sont grandement améliorées Le haut-parleur intégré est pratique

Les inconvénients

Wear OS peut être très bogué, il peut être coûteux lorsqu’il n’est pas en vente

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Skagen Falster 3.

Suunto 7: la meilleure montre Wear OS pour le suivi de la condition physique

Suunto est nouveau dans le domaine des smartwatchs, et sa première offre, la Suunto 7, est un premier essai solide.

C’est la meilleure montre intelligente que vous pouvez acheter chez Suunto, pour commencer, et c’est absolument la meilleure montre Wear OS pour le fitness. Vous avez accès à la merveilleuse fonction Heatmaps de Suunto, à un cadran de montre Heatmaps super cool, et la montre se synchronise avec l’application pour smartphone de Suunto.

Cependant, les statistiques de fitness et de santé sont réparties entre l’application Suunto et Google Fit, ce qui est franchement un gros faux pas. Le capteur de fréquence cardiaque n’est pas non plus à la hauteur de certaines autres montres de fitness GPS. Ce n’est peut-être pas la montre des utilisateurs purs et durs de Suunto.

Même avec ses mises en garde, la Suunto 7 est une montre intelligente Wear OS solide et certainement l’une des meilleures montres Wear OS que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Suunto 7

Il y a une nouvelle montre Wear OS d’extérieur en ville, et elle est fabriquée par Suunto. La montre Suunto 7 Wear OS intègre un GPS, une prise en charge des cartes hors ligne et bien plus encore.

Avantages

Conception durable et haut de gamme Performances solides Suivi GPS précis Nombreux modes d’entraînement et fonctions de santé Autonomie de la batterie de deux jours

Les inconvénients

Mesures d’activité réparties entre l’appli Suunto et Google FitNon compatible avec les capteurs de fréquence cardiaque externesLe système d’exploitation portait des limitations qui entravent l’expérience globaleTrop cher pour l’ensemble de fonctionnalités

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur le Suunto 7.

Moto 360 (2019): l’un des meilleurs pour la durée de vie de la batterie

Une société appelée eBuyNow a ressuscité la ligne emblématique Moto 360 avec un nouvel appareil Wear OS en 2019. La Moto 360 (2019) est une fantastique montre intelligente Wear OS dans l’ensemble. L’affichage, les performances et la durée de vie de la batterie sont tous de premier ordre et exactement ce que vous attendez d’une montre Wear OS moderne.

Des points négatifs? Oui. C’est cher. La rondelle de chargement est également assez mauvaise. Si vous aimez le design, cependant, vous devriez envisager d’en choisir un. Je ne pense pas que vous serez désolé.

Moto 360 (2019) L’une des montres Wear OS les plus appréciées, ressuscitée par eBuyNow

Beaucoup pensaient que la gamme de montres intelligentes Moto 360 était morte, mais une société appelée eBuyNow s’est précipitée pour sauver la situation. La Moto 360 (2019) est une belle montre intelligente Wear OS avec des spécifications de premier ordre.

Avantages

Conception élégante Une bonne autonomie de la batterie (pour Wear OS) GPS, NFC et capteur de fréquence cardiaque sont tous ici (principalement) capteur de fréquence cardiaque précis

Les inconvénients

Palet de chargement médiocre

Consultez notre revue complète pour en savoir plus sur la Moto 360 (2019).

Pourquoi devriez-vous faire confiance à l’éditeur

Non seulement Jimmy Westenberg adore les objets connectés, mais il adore aider les gens à trouver les appareils adaptés à leurs besoins. Il est notre examinateur de fitness résident à l’Autorité Android depuis 2016, et pendant cette période, il a passé en revue des dizaines de produits de fitness et d’autres appareils portables.

Grâce à ses tests rigoureux des produits de fitness et à sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes. Vous recherchez des recommandations plus spécifiques à votre marque? Consultez les guides suivants: