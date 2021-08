Les meilleures nouvelles bandes-annonces de films et teasers télévisés pour les services de streaming

Août et septembre sont des mois passionnants pour le streaming. En fait, toutes les plateformes réservent leur meilleur pour les six derniers mois de l’année et les bandes-annonces que nous avons pour vous aujourd’hui vous donneront un aperçu de certains de ces titres coûteux dont nous parlons.

Le succès culte de Netflix, Money Heist, revient sur les écrans de streaming en septembre et la magie du karaté de Cobra Kai revient au service en décembre. Nous avons de nouvelles bandes-annonces pour ces deux-là et bien plus encore. Alors sans plus tarder, mettons le spectacle sur la route.

Les meilleures bandes-annonces de nouveaux films et teasers d’émissions de télévision pour les prochains titres en streaming

Cobra Kai : Saison 4

Ils se battent pour l’âme de la vallée. La saison quatre de Cobra Kai verra le retour du tournoi All Valley battre son plein et un combat pour le meilleur dojo de karaté est à portée de main. Malheureusement, la brève bande-annonce nous dit que nous devrons attendre décembre pour le nouvel opus de la série. Nous sommes sûrs que nous verrons beaucoup plus de séquences à mesure que la sortie se rapproche, mais pour l’instant, voici un aperçu rapide de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Kate

Un autre film d’action femme fatale des créateurs d’Atomic Blonde arrive sur Netflix en septembre. Kate, jouée par Mary Elizabeth Winstead, est une tueuse à gages impitoyable qui est empoisonnée avant l’un de ses emplois. Elle n’a que 24 heures à vivre et à se venger de ses ennemis. La bande-annonce nous présente également Woody Harrelson qui joue le deuxième rôle et à première vue, le gestionnaire de Kate.

Money Heist: Partie 5 Vol. 1

Nous avons enfin une bande-annonce à part entière pour la nouvelle saison de Money Heist. Le gang est piégé à la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures et la localisation du professeur a été compromise. Les autorités sont prêtes à envoyer les militaires mais la classe ne va pas abandonner sans combattre. La première partie de la nouvelle saison arrivera sur Netflix le 3 septembre et nous attendons avec impatience.

pleurer macho

Clint Eastwood réalise, produit et joue dans ce prochain film HBO Max. Star du rodéo à succès, Eastwood est chargé de ramener le fils de son ancien patron du Mexique. Le duo qui s’affronte est obligé d’emprunter les routes secondaires en route vers le Texas et, en cours de route, ils découvrent l’aventure, de nouvelles personnes, des relations inattendues et un sentiment de rédemption attendu depuis longtemps. Le film sortira sur HBO Max le 17 septembre, avec le forfait sans publicité, pendant 31 jours à compter de sa sortie en salles.

Amis de vacances

Hulu a publié une nouvelle bande-annonce pour son prochain titre de comédie originale avec John Cena, Lil Rey Howery, Meredith Hagner et Yvonne Orji. Ils forment un couple de couples qui passent des vacances folles ensemble au Mexique. Mais lorsque le duo primitif et approprié (Howery et Orji) décide de se marier, les fêtards indomptables et à la recherche de sensations fortes (Cena et Hagner) interrompent le mariage sans y être invités. Ce qui suit est une série incontrôlable d’événements maladroits conçus pour faire rire le public.

Y : Le dernier homme

C’est un monde de femmes dans cette bande-annonce de Y: The Last Man qui arrive sur FX sur Hulu. La série imagine une catastrophe mondiale qui tue tous les mammifères porteurs d’un chromosome Y, à l’exception d’un homme et de son singe de compagnie. Le spectacle est basé sur une série DC Comics du même nom. Il suit les survivants de ce nouveau monde alors qu’ils luttent avec leurs efforts pour restaurer ce qui a été perdu et l’opportunité de construire quelque chose de mieux.

Impeachment: American Crime Story

American Crime Story est de retour avec une nouvelle histoire vraie sur FX sur Hulu en septembre. Après le succès de The People v. OJ Simpson et The Assassination of Gianni Versace, la nouvelle saison se concentrera sur la crise nationale qui a conduit à la première destitution d’un président américain depuis plus d’un siècle. La bande-annonce montre Monica Lewinsky entrant dans le bureau de Bill Clinton et le récit de la série suit son point de vue.

C’était donc notre tour d’horizon hebdomadaire de nouvelles bandes-annonces de films et de teasers télévisés pour des éléments destinés aux services de streaming. Vous cherchez autre chose que de nouvelles bandes-annonces de films et des teasers d’émissions de télévision ? Consultez les liens ci-dessous.