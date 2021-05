Les meilleures nouvelles bandes-annonces de films et teasers TV pour les services de streaming

Nous avons eu une avalanche de nouvelles bandes-annonces de films et de teasers télévisés à regarder cette semaine. Les services de streaming nous présentent leurs grands titres d’été à venir et il y a beaucoup de divertissements à prévoir.

Le tour d’horizon de la bande-annonce d’aujourd’hui comprend de nouveaux clips pour quelques titres d’horreur à venir sur Netflix. Nous avons également vu de nouvelles images de Loki de Marvel avant sa sortie en juin sur Disney Plus. La célèbre réunion des amis a finalement obtenu une bande-annonce à part entière, tout comme le titre HBO Max de Steven Soderbergh.

Une histoire d’horreur classique

Netflix a taquiné son prochain film d’horreur italien dans un court et doux teaser cette semaine. L’intrigue du titre tournera autour de cinq inconnus qui partageront un voyage à bord d’un camping-car. Après un accident, ils se retrouvent dans une forêt peuplée d’êtres étranges dont il est impossible de sortir. Le teaser d’une minute ne nous donne pas grand-chose, mais nous voyons un homme crier pour la vie avec un engin perçant à quelques centimètres d’éclater ses pupilles. Ouais, ça pourrait être un pour les fans de gore.

Trilogie de la rue de la peur

Netflix a concocté un trio de films basés sur les romans Fear Steet de RL Stine. Tous sortent en juillet avec un intervalle d’une semaine entre chaque film. Rappelant la franchise Scream des années 90, les films Fear Street se déroulent également à la même période. La bande-annonce montre une jeune fille répondant à un appel téléphonique effrayant. Quand elle raccroche, un slasher masqué lui déchire le ventre. Trucs d’horreur classiques. Netflix décrit la trilogie comme l’histoire d’un groupe d’adolescents qui découvrent que les événements terrifiants qui hantent leur ville depuis des générations peuvent tous être connectés et qu’ils sont les prochaines cibles.

Resident Evil: Ténèbres infinies

Nous avons eu une nouvelle bande-annonce assez détaillée pour la série animée Resident Evil de Netflix cette semaine. Le nouveau clip montre les deux personnages principaux du jeu, Leon S.Kennedy et Claire Redfield, confrontés à une épidémie de zombies à la Maison Blanche. Dans le processus, ils semblent également découvrir une conspiration politique, seulement pour être fermés par le gouvernement américain.

Dent sucrée

La bande-annonce complète du conte de fées post-apocalyptique de Netflix est ici. Les nouvelles images de Sweet Tooth nous montrent comment des hybrides – des enfants à la fois animaux et humains – sont nés. Les humains ont détruit la Terre, la nature a riposté, tout le monde est tombé malade, puis des hybrides ont émergé. L’émission suivra l’histoire d’un tel chevreuil hybride qui doit trouver refuge avec son espèce mais doit parcourir un long chemin pour le faire. Il fait équipe avec un solitaire errant pour se protéger et ils se lancent dans leur voyage épique.

Loki

L’une des plus grandes sorties en streaming de juin, la série Loki de Marvel, a vu une toute nouvelle bande-annonce dans laquelle le dieu du mal est vu en train d’être réservé à la Time Variance Authority, alias la TVA. Il est chargé de perturber la chronologie et de rétablir l’ordre. L’émission arrive à Disney Plus le 9 juin, avec un nouvel épisode tous les mercredis.

Amis: La Réunion

La semaine dernière, nous avons vu le premier teaser de la réunion des amis avec les six copains marchant bras dessus bras dessous. Cette semaine, nous avons eu un peu plus que cela. Celui que nous attendions est ici. Le nouveau clip montre le casting marchant sur le tournage de la sitcom culte 17 ans après sa fin. Tant de souvenirs, tant d’émotion et, espérons-le, beaucoup de rires.

Faux positif

Cette comédie d’horreur Hulu à venir met en vedette Ilana Glazer, Justin Theroux, Sophia Bush, Josh Hamilton et Pierce Brosnan. Le film est censé être une version moderne de Rosemary’s Baby et le nouveau teaser nous présente l’ensemble du casting. Le synopsis officiel se lit comme suit:

Après plusieurs tentatives d’essayer et d’échouer de tomber enceinte, Lucy (Ilana Glazer) et Adrian (Justin Theroux) trouvent enfin leur médecin de rêve en fertilité chez l’illustre Dr Hindle (Pierce Brosnan). Mais après être tombée enceinte d’une petite fille en bonne santé, Lucy commence à remarquer quelque chose de sinistre à travers le charme étincelant de Hindle, et elle entreprend de découvrir la vérité troublante à son sujet et sa propre «histoire de naissance».

Pas de mouvement soudain

Ce nouveau film de HBO Max vient du réalisateur primé aux Oscars Steven Soderbergh et son garçon! a-t-il un casting à se vanter. Le film se déroule à Detroit en 1954 et se concentre sur un groupe de criminels embauchés pour voler un document, seulement pour que leur plan tourne terriblement mal. Qui est dedans? Vous obtenez Don Cheadle, Ray Liotta, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Julia Fox, Frankie Shaw et bien d’autres acteurs talentueux. Le film sort le 1er juillet.

