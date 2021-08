Les meilleures nouvelles chansons de 2021

S’il y a généralement une constante sur laquelle on peut compter dans la vie, c’est la nouvelle musique. Alors que nous sommes sur le point d’en avoir fini avec 2021 (euh, wow), de nouvelles versions continuent d’arriver. Ils ne sont * espérons-le * qu’une petite fraction des morceaux qui tuent que nous écouterons pour la première fois cette année. En ce moment, nous avons un morceau pop-punk avec Avril Lavigne. Lorde a un nouvel album en route. Justin Bieber continue de produire des chansons d’amour passionnées. Il est sûr de dire que cette année s’annonce si loin, si bonne… en termes de musique, du moins.

1 “Plus heureux que jamais”, par Billie Eilish

Billie Eilish grandit. Fini l’angoisse avec laquelle Billie a percé l’industrie. Au lieu de cela, nous obtenons un niveau de maturité et de conscience de Billie qui est directement corrélé avec sa croissance de plus en plus sage au fil des ans. Ne me croyez pas ? Lis juste les paroles !

2 “Sans alcool”, par TWICE

TWICE n’est pas étranger à la création de tubes k-pop, mais “Alcohol-Free”, comme disent les enfants, est différent – c’est tellement addictif que je suis convaincu que je suis ivre des mélodies contagieuses de la chanson. (Jeu de mots totalement voulu.)

3 “Casse-le”, par PinkPanthress

Les années 2000 sont bel et bien vivantes – c’est si la mystérieuse fille Internet / la sensation virale de TikTok PinkPanthress a quelque chose à dire à ce sujet. Nous ne savons pas exactement qui est cette fille (elle garde son nom sur la DL et vient juste de montrer aux fans à quoi elle ressemble vraiment), mais homegirl a sorti bop après bop, avec “Break It Off” étant le premier à gagner une certaine attention du grand public en ligne.

4 “Lapidé au salon de manucure”, par Lorde

Lorde est de retour et meilleure que jamais, et par “meilleure”, je veux dire qu’elle adopte une ambiance beaucoup plus légère et hippie avec sa nouvelle ère. Écoutez ce morceau un dimanche après-midi alors que la lumière du soleil traverse votre chambre tout en vous blottissant avec un livre ou une tasse de thé. Je vous en prie.

5 “Purgez le poison”, par MARINA

Si vous cherchez un aperçu littéral de toutes les mauvaises choses qui se sont produites au cours de la dernière décennie – le changement climatique, la pandémie, Weinstein va en prison, #FreeBritney, et plus encore ! se. Trop pertinent pour les moments où ça fait presque mal.

6 “Flammes”, par Mod Sun feat. Avril Lavigne

C’est la collaboration dont nous ne savions pas avoir besoin ! Et écoutez-moi : si Bridgerton de Netflix était une comédie musicale pop-punk angoissante au début des années 2000, Daphne Bridgerton et le duc de Hastings se chanteraient cela. Dites-moi que je me trompe.

7 “N’importe qui”, par Justin Bieber

Justin Bieber a sonné en 2021 avec un nouveau single romantique. Dans la vidéo musicale, il dépeint un boxeur dont l’amour profond pour son SO – joué par Zoey Deutch – le pousse à la victoire. Il a des vibrations d’antan et tous ses tatouages ​​​​sont complètement recouverts.

8 « Meilleur ami », par Saweetie feat. chat doja

Qui n’aime pas un gros bop d’appréciation de bestie? Cette chanson est la quintessence de deux meilleurs amis qui s’excitent mutuellement, et nous sommes là pour ça.

9 “Le bandit”, par Kings of Leon

Kings of Leon a dévoilé son huitième album studio à venir, When You See Yourself, avec la sortie de deux chansons : “The Bandit” et “100.000 People”. Ils sont tous les deux une humeur absolue.

dix “Permis de conduire”, par Olivia Rodrigo

Le premier single de la star de Disney Channel Olivia Rodrigo vous fera manquer un ex que vous n’avez jamais eu. C’est plein d’émotion et ça a le sceau d’approbation de Taylor Swift, donc vous savez que ça vaut au moins la peine d’être écouté.

11 “Il est temps d’y aller”, par Taylor Swift

En parlant de T-Swift, comme si elle ne nous avait pas donné assez de nouvelles musiques pour être obsédés, elle a sorti l’édition de luxe d’Evermore avec deux morceaux bonus. La chanson “It’s Time to Go” serait la fin de son amitié avec Karlie Kloss. Dans tous les cas, il s’agit de savoir quand passer à autre chose.

12 « Words », de Barry Gibb feat. Dolly parton

Le cofondateur des Bee Gees, Barry Gibb, a réinventé le classique « Words » du groupe de musique de 1968 avec Dolly Parton pour son nouvel album, et le duo est vraiment magnifique. Sans oublier que Dolly améliore instantanément tout ce dans quoi elle est impliquée.

13 “Talk About Love”, de Zara Larson feat. Jeune voyou

Quiconque aime la période dans une relation avant qu’elle ne soit strictement définie se rapportera à cette chanson à l’esprit libre. De plus, le clip présente une chorégraphie passionnée et envoûtante dont vous ne voudrez pas détourner le regard.

14 « Emotion », par Molly Burch feat. Rien de sauvage

Bien que ce morceau disco-pop de rêve parle de vouloir contrôler une émotion forte – ce qui, vous le savez, n’est pas facile à faire – il vous donnera envie de vous lever et de flotter sur une piste de danse imaginaire.

15 “Délicieux”, par Nick Jonas

Quand il n’est pas occupé sur The Voice ou ne travaille pas avec ses frères célèbres, on peut le trouver en train de faire des beats malades sur lesquels vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger vos hanches lorsque vous êtes dans votre club à domicile.

16 “Obsédé”, par Addison Rae

Véritable surprise pour ses fans de TikTok, ce morceau ne manquera pas de vous faire penser : Putain, c’est accrocheur. Soyez prêt à avoir cela partout dans vos futures listes de lecture dès que possible.

17 “Gris”, par Why Don’t We

Oui, le boys band est connu pour ses morceaux bubblegum-pop, mais cette chanson prouve qu’ils ont mûri en tant qu’artistes. Les paroles sont significatives, l’air est plus calme que ce que nous avons connu de ce groupe pour chanter. Après avoir entendu cela, je les veux en numérotation rapide.

18 “LazyBaby”, par Dove Cameron

Adoptez pleinement l’ambiance des années 80 ! La star de la prochaine série d’action en direct Powerpuff Girls est là pour nous fournir la chanson estivale parfaite – ne la frappez pas avant de l’avoir écoutée.

19 “Mauvaises”, par Tate McRae

Si vous avez le don de toujours trouver le mauvais type de partenaires, cette chanson vous rassure à quel point c’est courant. Dieu merci, quelqu’un d’autre comprend !

20 “Film Out”, par BTS

Ce n’était qu’une question de temps avant que le plus grand groupe du monde ne sorte un autre tube. Cela vous mettra certainement dans vos sentiments. De plus, la vidéo est absolument magnifique.

21 “À la fois”, par Selena Gomez

Avec la sortie de son premier EP espagnol, il est rafraîchissant de voir la chanteuse embrasser ses racines latines. Cette chanson accentue les subtilités de sa voix tout en donnant un nouveau regard sur le type de musique qu’elle peut produire. Et pouvons-nous parler de la façon dont le collier en forme de cœur dans la vidéo donne des vibrations totales à Wizards of Waverly Place? K, merci.

22 “Montero (Appelez-moi par votre nom)”, par Lil Nas X

23 “Je l’ai rencontré la nuit dernière”, par Demi Lovato et Ariana Grande

Demi a sorti cette chanson en même temps que sa série YouTube, et avec le sujet correspondant à son partenaire visuel, il est logique que la chanteuse inclue un autre chanteur puissant pour l’accompagner dans ce voyage. La chanson est extrêmement entraînante et restera certainement coincée dans votre tête.

24 “Belles erreurs”, par Maroon 5 et Megan Thee Stallion

Que se passe-t-il lorsque l’un des groupes de jeunes filles les plus populaires collabore avec l’un des plus grands rappeurs d’aujourd’hui ? Une mélodie assez claquante, c’est quoi. Les deux parties tuent leurs parties dans la chanson, et pouvons-nous savoir qui a coiffé et maquillé Megan Thee Stallion pour la vidéo ? J’ai besoin d’un tutoriel de maquillage, stat.

25 « Laissez la porte ouverte », par Bruno Mars, Anderson .Paak et Silk Sonic

Est-ce le groupe old-school que nous espérions tous ? Je pense que oui. Avec sa douce ambiance R&B, combinée au fait que c’est Bruno Mars et Anderson .Paak, cette chanson me donne envie de passer une nuit romantique avec mon boo thang (imaginaire).

