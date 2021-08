Les meilleures nouvelles émissions HBO de 2021

Lorsque vous pensez à une télévision digne d’une obsession, vous pensez probablement aussi à HBO. C’est juste, compte tenu de la longue et très réussie feuille de route de la chaîne câblée premium dans le département de la télévision. De Sex and the City à Game of Thrones, HBO est devenu au fil des ans synonyme de télévision culturellement significative et de haute qualité.

Il était facile d’entrer en 2021 avec de faibles attentes en matière de contenu, même de la part d’institutions comme HBO. Après tout, 2020 a été une année de retards et d’arrêts de production et de stress collectif lié à la navigation dans l’existence pendant une pandémie mondiale en cours, dont aucun n’est un facteur qui dit : « Hé ! C’est un bon environnement pour faire de la création… enfin, n’importe quoi, sans parler des chefs-d’œuvre. »

Mais ne vous inquiétez pas ! Entre HBO traditionnel (vous savez, si vous vous abonnez toujours à l’ancienne via le câble) et HBO Max (c’est-à-dire la façon dont presque tous vivent HBO à ce stade, n’est-ce pas ?), Il y a plein de nouvelles émissions passionnantes. Des drames de haut niveau que nous considérons toujours comme l’endroit idéal pour HBO aux docuseries sérieusement passionnantes aux comédies hilarantes, voici quelques-unes des dernières émissions de HBO de 2021 que vous ne voulez pas manquer.

tigre

Date de première : 10 janvier

Ce documentaire en deux parties est une plongée fascinante dans la vie de la légende vivante Tiger Woods, de son ascension à la gloire à ses scandales très publics en passant par son retour en grâce dans le monde du golf.

La dame et le val

Date de première : 31 janvier

Cette docu-série vous emmène dans un voyage dans l’un des plus grands inconvénients dont vous n’aviez jamais soupçonné l’existence : lorsque l’entrepreneur automobile Elizabeth Carmichael prétendait avoir la solution pour réduire la consommation de carburant avec sa voiture à trois roues, The Dale, dans les années 70. (Alerte spoiler : La Dale n’était pas la voiture éco-énergétique du futur.)

C’est un peché

Date de première : 18 février

It’s A Sin suit un groupe de jeunes amis dans le Londres des années 1980 pendant la montée de l’épidémie de sida. Dans la série de cinq épisodes, attendez-vous à des fêtes, de l’amour et des chagrins dans des intrigues captivantes.

Beartown

Date de première : 22 février

Cette importation de HBO Nordic est basée sur le roman à succès de Fredrik Backman du même nom et suit une petite ville où l’équipe junior de hockey sur glace a une influence sérieuse – et que se passe-t-il lorsque les accusations d’agression sexuelle liées à l’équipe commencent à déchirer la ville une part

Jument d’Easttown

Date de première : 18 avril

Kate Winslet est la vedette (et la productrice exécutive) de cette série limitée sur un détective d’une petite ville de Pennsylvanie forcée d’enquêter sur un meurtre local alors que sa vie personnelle s’effondre.

Les Nevers

Date de première : 11 avril

La première saison de ce drame historique de science-fiction (oui, toutes ces choses) se concentre sur un groupe de femmes victoriennes qui découvrent qu’elles ont des capacités uniques (lire: surnaturelles) et utilisent leurs compétences pour se battre pour certaines des personnes les plus historiquement négligées.

Hacks

Date de première : Mai 13

Jean Smart joue dans cette comédie dramatique sur un comédien vétéran qui a besoin d’un peu de modernisation pour plaire à un nouveau public. Entrez dans Ava (Hannah Einbinder), une scénariste de comédie de 25 ans qui sait tout pour faire le dépoussiérage. Après des coups de tête et des tonnes de va-et-vient, la paire forme un lien… finalement.

En traitement

Date de première : 23 mai

HBO a relancé In Treatment après une décennie d’absence pour une quatrième saison. Le nouvel épisode se déroule dans l’actuelle LA et met en vedette Uzo Aduba dans le rôle du Dr Brooke Taylor, la thérapeute qui affronte ses propres défis tout en aidant sa liste de clients diversifiée avec une myriade de luttes modernes, comme la navigation dans la pandémie. Anthony Ramos joue également.

Génération

Date de première : 11 mars

Officiellement stylisée sous le nom de Genera + ion, cette comédie dramatique pour adolescents est une véritable série de lycées de la génération Z (la vraie adolescente Zelda Barnz, 19 ans, est l’une des cocréatrices) qui suit un groupe d’adolescents alors qu’ils explorent leur sexualité et leur place dans le monde tout en vivant dans une communauté conservatrice.

Une fille bavarde

Date de première : 8 juillet

En parlant de drame pour adolescents, HBO Max a publié cette année la première partie de son redémarrage tant attendu de Gossip Girl, la seconde moitié étant prévue en novembre. La nouvelle série se concentre sur un groupe entièrement nouveau (et beaucoup plus diversifié à peu près de toutes les manières imaginables) de l’élite adolescente de New York, mais le drame promet d’être aussi chaud que l’original.

Le lotus blanc

Date de première : 11 juillet

La mini-série satirique vient du créateur d’Enlightened Mike White, se déroule dans un complexe hawaïen chic et présente une distribution vraiment incroyable qui comprend Connie Britton, Jennifer Coolidge, Natasha Rothwell, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy et Steve Zahn. Étaient en.

À travers nos yeux

Date de première : 22 juillet

Dans quatre courts métrages de 30 minutes, vous découvrirez certains des obstacles les plus difficiles de la vie à travers les yeux des enfants. Des mêmes producteurs de Sesame Street, cette docuserie plonge dans l’itinérance, le changement climatique, l’incarcération parentale et les familles de militaires.

Le battage médiatique

Date de première : 12 août

Un spectacle de compétition comme vous n’en avez jamais vu auparavant, The Hype met à l’épreuve des créateurs de mode streetwear extrêmement talentueux. Dans la série de 8 épisodes, les concurrents se disputent 150 000 $, une fonctionnalité sur StockX (alias l’une des plus grandes plateformes de streetwear qui existe), et plus encore. Des invités spéciaux comme Wiz Khalifa, A $ AP Ferg, Cardi B, Offset et bien d’autres orneront vos écrans pour donner leur avis aux concurrents.

Douce vie : Los Angeles

Date de première : 19 août

Cette série de téléréalité produite par Issa Rae donne une grande énergie moderne à Baldwin Hills (sauf que tout le monde est adulte et a des emplois à la bombe) et nous adorons. à. voir. Article! L’émission suit un groupe de jeunes noirs d’une vingtaine d’années du sud de LA alors qu’ils naviguent dans l’amour, les amitiés, l’ambition et les carrières, et vivent la vie qu’ils veulent. Ils travaillent dur, jouent plus fort et ont l’air sacrément bien tout en faisant tout cela.

Scènes d’un mariage

Date de première : 12 septembre

Cette série limitée est un remake de la série suédoise de 1973 et mettra en vedette Jessica Chastain et Oscar Isaac en tant que couple marié dont la relation est examinée à divers moments au cours d’une décennie, retraçant leurs hauts et leurs bas ensemble.

