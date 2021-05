Les meilleures nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Android 12 ne seront pas prêtes avant la version bêta 2 – .

Google a dévoilé Android 12 plus tôt cette semaine lors de son discours très chargé sur les E / S 2021, confirmant la plupart des fuites d’Android 12 qui ont précédé la conférence des développeurs. Android 12 introduit une refonte de conception significative, y compris une fonction de personnalisation à une touche qui permet à chaque utilisateur de donner à ses téléphones et tablettes un look distinct sans installer de thèmes. La refonte touche également d’autres éléments de l’interface utilisateur, tels que les boutons et les menus, Google insistant sur le fait que la refonte fluide fonctionnerait bien sur divers types d’appareils. Ensuite, Google a intégré toutes sortes de nouvelles fonctionnalités dans Android 12 pour améliorer l’expérience globale du smartphone et les mises à jour de confidentialité et de sécurité attendues.

La plupart des initiatives de confidentialité de Google pour Android 12 ont été divulguées avant l’événement. Nous connaissions les indicateurs du microphone et de la caméra, le nouveau tableau de bord de confidentialité et la fonction d’hibernation de l’application. Mais Google a confirmé la plupart d’entre eux lors de l’événement principal ou lors de présentations ultérieures pour les développeurs, prouvant qu’il est prêt à améliorer les fonctionnalités de confidentialité à l’avenir. Cependant, les meilleures nouvelles fonctionnalités de confidentialité ne seront disponibles qu’une fois la version bêta 2 d’Android 12 déployée.

Google n’est pas tout à fait prêt à copier les deux grandes mises à jour de confidentialité d’Apple fournies avec iOS 14. Les étiquettes de confidentialité des applications de Google commenceront à être déployées en 2022 au plus tôt. Les fonctionnalités anti-tracking d’Apple auraient déclenché un débat interne chez Google, car le géant de la publicité est conscient que ces fonctionnalités peuvent avoir un impact sur son activité publicitaire.

Android 12 offrira toujours quelques fonctionnalités de confidentialité notables, le tableau de bord de confidentialité étant l’un des points forts. Le tableau de bord informera les utilisateurs sur les applications de données utilisées, y compris les applications de Google. Le tableau de bord contiendra des informations sur trois types spécifiques de données personnelles, notamment l’emplacement, la caméra et le microphone. Les utilisateurs peuvent voir une chronologie claire des dernières 24 heures et décider s’ils ont besoin de réviser les autorisations pour des applications spécifiques ou non. Ce ne sont pas seulement les applications tierces qui apparaîtront dans la liste, mais également les applications de Google.

Le nouveau tableau de bord de confidentialité d’Android 12. Source de l’image: Google

En parlant de localisation, Android 12 donnera aux utilisateurs un contrôle encore meilleur sur le partage de localisation. Plus précisément, ils peuvent choisir de laisser une application accéder à leur emplacement réel ou de n’offrir qu’un emplacement approximatif. L’autorisation d’appareil à proximité est une autre mise à niveau utile d’Android 12 pour protéger les données de localisation. La fonction cible les gadgets portables et les appareils Bluetooth qui se connectent au téléphone pour le couplage. Plutôt que d’accéder à l’emplacement réel de l’utilisateur, ces appareils demanderont l’accès aux appareils à proximité.

Les indicateurs de microphone et de caméra seront présents dans le coin supérieur droit, tout comme sur iPhone, signalant qu’une application utilise l’un des capteurs. Les utilisateurs pourront accéder aux paramètres rapides pour gérer les capteurs et en bloquer définitivement l’accès. Une fois les capteurs arrêtés, les applications qui nécessitent un accès à un microphone et / ou à une caméra indiqueront à l’utilisateur de les réactiver.

Les paramètres rapides repensés d’Android 12 incluent des boutons permettant d’éteindre la caméra et le microphone. Source de l’image: Google

L’iPhone indique également aux utilisateurs lorsqu’une application accède aux données du presse-papiers et que les appareils Android 12 feront la même chose, tant que les données ont été copiées à partir d’une application ou d’une source différente de l’application au premier plan. Un message apparaîtra en bas de l’écran informant les utilisateurs de l’accès au presse-papiers.

La mise en veille prolongée des applications est une autre fonctionnalité qui semblera familière aux utilisateurs d’iPhone. iOS peut supprimer automatiquement les applications inutilisées lorsque le stockage devient un problème, et Android 12 fera de même. La fonctionnalité s’appuie sur la fonctionnalité de réinitialisation automatique des autorisations lancée l’année dernière qui révoque les autorisations pour une application si elle n’est pas utilisée pendant une période prolongée. La mise en veille prolongée des applications ne révoquera pas seulement les autorisations. Cela empêchera également l’application d’utiliser les ressources, y compris la mémoire et le stockage. Le lancement de l’application la sortira de l’hibernation.

Le tableau de bord de confidentialité, les indicateurs de microphone et de caméra, les commutateurs des capteurs de réglages rapides et la notification de lecture du presse-papiers ne seront disponibles que pour les utilisateurs de la version bêta 2. Les autorisations des appareils à proximité, l’emplacement approximatif et la mise en veille prolongée des applications sont disponibles dès maintenant.

