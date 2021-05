Les meilleures offres AirPods de mai 2021

Les AirPods d’Apple font sans aucun doute partie des meilleurs écouteurs, mais ils sont livrés avec une bonne dose de taxe Apple. En fait, ils sont parmi les plus chers du marché. La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses offres AirPod disponibles sur Internet presque à tout moment. Pour vous faciliter un peu la recherche, nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures économies.

Offre en vedette: Première baisse de prix Amazon sur les AirPods Max

Ne nous emportons pas, ce n’est qu’une petite baisse de prix sur certains des écouteurs les plus chers du marché. Mais c’est la première baisse notable du prix des AirPods Max d’Apple, malgré leur sortie il y a plusieurs mois. Les modèles argent et gris sidéral sont maintenant disponibles pour 532 $ (17 $ de réduction) sur Amazon.

Si vous êtes un fan des AirPods Pro mais que vous voulez une option sur l’oreille, vous allez adorer les AirPods Max. Bien qu’elle ne soit pas parfaite, la qualité sonore est excellente, tandis que la suppression active du bruit est la meilleure de sa catégorie. Même avec cette fonction active, vous pouvez toujours obtenir environ 20 heures d’autonomie de la batterie du casque avant de devoir recharger.

En tant qu’Apple, vous payez également pour la marque et le design lorsque vous payez pour la technologie, et les AirPods Max ne déçoivent pas non plus sur ce front. Ils offrent une qualité de construction solide, avec un aspect et une sensation luxueux. Ce n’est pas une option rentable, mais ils ont obtenu une très bonne note dans l’examen de notre site sœur, SoundGuys, et au moins vous pouvez économiser quelques dollars aujourd’hui.

Meilleures offres AirPods:

Nous garderons les offres mises à jour régulièrement, alors revenez régulièrement. Les AirPod sont presque toujours en vente, alors ne vous précipitez pas pour payer le prix fort si vous n’êtes pas obligé de le faire.

1. Offres AirPods

Si votre budget est légèrement limité, le meilleur point de départ est une paire d’AirPods standard. Ils ont été dans tous les mèmes que vous pouvez imaginer, mais ils offrent toujours une connexion rapide et fiable si vous préférez les appareils Apple.

Les AirPod offrent environ quatre heures d’autonomie sur une seule charge, mais vous pouvez continuer à écouter la musique avec l’étui de chargement. Le plus grand choix que vous devez faire en ce qui concerne les AirPods est de savoir si vous voulez une paire avec charge sans fil ou si vous êtes bon avec la charge filaire.

Amazon est votre meilleur pari pour économiser de l’argent sur une paire filaire en ce moment, mais vous pouvez consulter toutes les options ci-dessous:

Apple AirPods avec étui de chargement filaire

Les AirPods d’Apple avec étui de chargement filaire constituent une excellente option audio, surtout si vous avez d’autres produits Apple.

AirPods Apple avec chargement sans fil

Passez aux AirPods avec la liberté de charger sur n’importe quel pad compatible Qi. Profitez des écouteurs conçus par Apple et pour les produits Apple.

Vous pouvez également vous procurer un étui de chargement sans fil d’Amazon pour 69 $ (10 $ de réduction) au cas où votre étui actuel casse ou si vous avez déjà l’étui filaire.

Vous pouvez lire la critique complète des Airpods sur SoundGuys ici.

2. Offres AirPods Pro

Si vous avez un peu plus de liberté et que vous voulez les meilleurs AirPod disponibles, vous pouvez faire passer les choses d’un cran avec une paire d’AirPods Pro. Ils offrent un confort amélioré avec trois tailles d’embouts en silicone et jusqu’à 24 heures d’autonomie combinée avec l’étui de chargement.

L’AirPods Pro dispose également d’une réduction de bruit améliorée et d’une tige sensible à la pression pour contrôler la musique et les appels téléphoniques. Certaines des meilleures options d’achat sont énumérées ci-dessous, y compris un excellent prix d’Adorama.

Apple AirPods Pro

Prenez la paire d’écouteurs Apple ultime et profitez de la puissance supplémentaire du nom Pro. Avec un étui de chargement amélioré et des embouts en silicone, vous pouvez écouter toute la journée avec facilité et confort.

Vous pouvez lire la critique complète ici sur SoundGuys.

3. Meilleures offres sur les alternatives AirPods

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Tout le monde sur le marché des nouveaux écouteurs n’a pas vraiment besoin d’une paire d’AirPod. Compte tenu du prix, il y a souvent un meilleur rapport qualité-prix.

De nombreuses options intéressantes sont recommandées dans les meilleurs écouteurs sans fil SoundGuys à moins de 100 $ et les meilleures listes d’alternatives AirPods. Certains de ces bourgeons stellaires sont également proposés dès maintenant. Voici quelques exemples d’offres intéressantes:

Si vous avez encore faim d’offres audio, vous trouverez des dizaines d’options sur notre hub d’offres d’écouteurs régulièrement mis à jour.