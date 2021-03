Les meilleures offres Amazon Echo d’avril 2021

La course à la maison intelligente se résume à deux acteurs principaux: Amazon Echo et Google Nest. Si vous souhaitez mettre à niveau votre technologie domestique et faire d’Alexa la voix de votre maison, il peut être utile de se pencher sur un nouveau haut-parleur Amazon Echo. Voici les meilleures offres Amazon Echo que vous pouvez obtenir en ce moment.

Il existe des milliers de compétences et de routines que vous pouvez exécuter sur un Amazon Echo, mais la première étape consiste à trouver l’appareil Echo qui vous convient. Que vous souhaitiez le furtif Echo Dot ou l’écran pratique de l’Echo Show, il y a de fortes chances que vous puissiez économiser un peu d’argent sur l’Echo de votre choix.

Offre en vedette: première baisse de prix sur le nouvel Echo Show 10

Vous trouverez ci-dessous des écrans intelligents Amazon à partir de 49,99 $ seulement, mais c’est votre première chance d’économiser sur les plus grands et les meilleurs d’entre eux. Le nouvel Echo Show 10 vient de voir sa première vente majeure sur le site du géant de la vente au détail, faisant chuter le prix demandé à 209,99 $ (40 $ de réduction).

La dernière mise à niveau de l’Echo Show 10 consiste à faire en sorte que l’écran HD de 10,1 pouces détecte où vous êtes et tourne en conséquence. Il peut vous garder au centre d’un appel vidéo ou vous permettre de regarder autour de vous pendant votre absence. Une autre fonctionnalité intéressante lorsque vous êtes absent est que le Show 10 peut détecter des bruits tels que des détecteurs de fumée ou des bris de verre et vous envoyer une alerte. Combinez cela avec le son de qualité supérieure et de nombreuses autres fonctionnalités intelligentes offertes par les écrans intelligents Amazon, et vous avez tout un ensemble.

Lire la suite: 10 meilleures compétences et applications pour Alexa!

Non seulement l’Echo Show 10 est proposé, mais vous pouvez également obtenir un abonnement gratuit d’un an à Food Network Kitchen. Si vous souhaitez ajouter une caméra intelligente Blink Mini pour plus de sécurité, comme la détection de mouvement, l’offre groupée est seulement 5 $ de plus à 214,99 $ (70 $ de rabais).

Nous ne pouvons pas dire quand cet accord prendra fin, alors ne le laissez pas trop longtemps si vous aimez l’écran. Le lien ci-dessous vous amène à l’offre.

209, 99 $

Echo Show 10 (3e génération)

Économisez 40,00 $

Achetez-le maintenant

Les meilleures offres Amazon Echo

Offres Echo DotAffaires Amazon Echo Offres Echo Plus Offres Echo StudioAmazon Echo Afficher les offresAutres produits Echo

Nous nous assurerons de garder cette liste régulièrement mise à jour. Après tout, Amazon a tendance à modifier les offres à tout moment.

1. Offres Amazon Echo Dot

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

L’Amazon Echo Dot est l’option la plus basique si vous recherchez votre premier appareil domestique intelligent. Il a été entièrement repensé pour sa quatrième génération et ajoute la fonctionnalité Alexa à n’importe quelle pièce de votre maison. Vous pouvez également choisir parmi trois modèles différents: l’Echo Dot d’origine, l’Echo Dot avec une horloge et l’Echo Dot Kids Edition.

Les deux premières options sont principalement explicites, mais l’édition pour enfants contient en fait des fonctionnalités uniques. Pour commencer, vous pouvez choisir entre une couleur bleue et une finition arc-en-ciel pour faire ressortir Echo Dot. Les parents peuvent également fixer des limites sur les compétences et les heures pendant lesquelles les enfants peuvent livrer des commandes.

2. Offres Amazon Echo

L’Amazon Echo est l’appareil qui a tout déclenché, et il en est maintenant à sa quatrième génération. L’Echo a été repensé en tant que sphère avec un extérieur doux au toucher qui correspond à celui de l’Echo Dot, mais c’est facilement le plus grand des deux. L’une des principales différences est que l’Echo standard convient à un woofer et à deux tweeters par rapport au haut-parleur unique du Dot. Cela signifie que vos listes de lecture Spotify et Pandora peuvent sonner mieux que jamais.

Vous pouvez également utiliser votre réseau d’appareils Echo comme système d’interphone pour diffuser des messages dans toute votre maison. L’Amazon Echo est disponible en quatre couleurs différentes pour correspondre à votre décor.

3. Offres Echo Studio

L’Echo Studio est encore plus grand et plus puissant que les options précédentes ci-dessus. Il contient cinq haut-parleurs stratégiquement positionnés qui peuvent remplir la pièce de son. Amélioré avec Dolby Atmos, l’Echo Studio lit même de la musique dans des formats maîtrisés pour la 3D. C’est l’option parfaite pour donner vie à une fête et vous pouvez même la connecter à votre Fire TV Stick pour une expérience de son surround.

4. Offres Echo Show

Toutes les options jusqu’à présent sur la liste étaient des haut-parleurs intelligents cylindriques avec un accent principal sur la qualité du son. Tout cela change avec l’écran ajouté sur l’Echo Show. Vous ne voudrez peut-être pas regarder un film complet sur Echo Show 5 ou Echo Show 8, mais les deux options sont idéales pour les vidéos YouTube rapides et les clips d’actualités. Vous pouvez même suivre une recette directement dans votre cuisine.

L’Echo Show de deuxième génération facilite un peu le visionnage de vidéos plus longues avec le plus grand écran de dix pouces et facilite le contrôle de votre maison. Vous pouvez discuter par vidéo avec votre famille, régler vos lumières et bien plus encore. Découvrez les offres sur un Echo Show 5 et un Echo Show 8.

5. Autres produits Echo

Les haut-parleurs et les écrans intelligents ne sont pas les seules options de la famille Amazon Echo. Amazon propose également des intégrations Alexa dans une variété d’autres appareils, tels que l’horloge murale Echo. L’horloge est en fait un appareil compagnon, vous devrez donc également disposer d’un haut-parleur standard, mais cela vous permet d’afficher facilement les minuteries d’un simple coup d’œil à l’horloge.

Lisez aussi: Les meilleurs accessoires Amazon Echo et Echo Dot

Amazon propose également l’Echo Flex pour les situations où vous n’avez tout simplement pas d’espace pour un haut-parleur de taille normale. L’Echo Flex est un mini haut-parleur intelligent enfichable pratique qui épouse parfaitement votre prise.