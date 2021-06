Les meilleures offres Amazon Prime Day sur les Chromebooks

Les Chromebooks sont plus populaires que jamais. Vous avez peut-être attendu votre temps pour en attraper un ou envisagez de remplacer votre ordinateur portable encombrant par quelque chose de plus agile. Maintenant, Amazon Prime Day 2021 est peut-être le moment de passer à l’action. Il y a aussi un produit en spécial pour chaque acheteur.

Vous cherchez quelque chose d’agile et portable? L’Acer Chromebook Spin 311 contient un écran de 11,6 pouces dans un design convertible. Alimenté par un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, c’est le centre de divertissement portable idéal pour les petits budgets. Et c’est devenu beaucoup moins cher. Habituellement au prix de 499,99 $, l’Acer Chromebook Spin 311 peut être acheté pour seulement 224,99 $ (55 % de réduction) sur Amazon aujourd’hui ! C’est une économie de plus de 274 $.

Achetez le Chromebook Spin 311 d’Acer

Vous voulez un Chromebook avec un stylet ? Doté d’une caméra arrière de 13 MP, d’un écran de 12,2 pouces et d’un stylet intégré, le Chromebook Plus V2 de Samsung est un excellent Chromebook pour les créateurs. Son prix est généralement de 499,99 $, ce qui est sans doute un peu élevé pour son matériel. Mais en ce moment, il est en vente à 40 % de moins que son prix catalogue. C’est un nouveau prix Amazon Prime Day de 299,99 $.

Acheter le Chromebook Plus V2 de Samsung

Besoin d’un peu plus de puissance ? Le Lenovo Chromebook Flex 5 contient un processeur Intel Core i3 de 10e génération avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Son écran de 13 pouces offre aux utilisateurs un peu plus d’espace que les deux Chromebooks précédents mentionnés ci-dessus, et devrait être mieux adapté en tant que machine de travail axée sur les affaires. Bien que son prix de 429,99 $ reflète généralement cela, il est maintenant beaucoup moins cher à 309,99 $ (28 % de réduction) sur Amazon Prime Day.

Achetez le Lenovo Chromebook Flex 5

Plus d’offres Chromebook Amazon Prime Day

Vous recherchez d’autres Chromebooks ? Assurez-vous de parcourir les offres supplémentaires ci-dessous.