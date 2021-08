Les meilleures offres Apple Watch pas chères en janvier 2021

Si vous recherchez les meilleures ventes Apple Watch bon marché, vous êtes au bon endroit. Nous avons rassemblé les meilleures offres disponibles en ligne, qui incluent tout, de l’Apple Watch Series 3 abordable à la toute nouvelle Apple Watch 6. Notre guide vous trouvera non seulement les meilleures offres Apple Watch, mais nous vous aiderons également. décidez quelle montre connectée vous convient le mieux.

Grâce à la rumeur de la sortie de l’Apple Watch 7, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour trouver d’incroyables offres Apple Watch sur tous les modèles disponibles. L’Apple Watch 6 et le budget Apple Watch SE sont sortis en 2020, et depuis lors, nous avons vu des remises incroyables sur les smartwatches grâce à des ventes comme Prime Day et Black Friday. Vous pourrez également obtenir des prix record sur des modèles plus anciens, notamment l’Apple Watch 3 et l’Apple Watch 5, difficile à trouver.

Les meilleures offres de montres Apple d’aujourd’hui aux États-Unis incluent l’Apple Watch Series 6 en vente pour 319 $ et une baisse de prix de 10 $ sur l’Apple Watch SE. Si vous recherchez des offres sur des modèles plus anciens, Walmart propose l’Apple Watch 3 au prix de 168 $.

Au Royaume-Uni, les meilleures offres Apple Watch d’aujourd’hui incluent l’Apple Watch 6 à 379 £ et l’Apple Watch 3 en vente pour seulement 197 £.

Découvrez ci-dessous les meilleures ventes d’Apple Watch d’aujourd’hui, en comparant les prix de chaque modèle, y compris l’Apple Watch 6, l’Apple Watch SE, l’Apple Watch 5 et l’Apple Watch Series 3.

Les meilleures offres Apple Watch du jour

Meilleures ventes et offres Apple Watch pas chères

(Crédit image : Apple)

Offres Apple Watch 6

Le tout nouveau flagship d’Apple

Système d’exploitation : watchOS 7 | Compatibilité: iOS | Afficher: 40 mm – 44 mm toujours allumé | Processeur: S6 double cœur | Stockage à bord : 32 Go | Batterie: 18 heures | Méthode de charge : Sans fil | Indice IP : IPX7 | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS

Nouvelles variantes de couleurs

Nouveaux capteurs de santé

20% plus rapide que la série 6

Conception assez itérative

La dernière Apple Watch, la série 6, a fait ses débuts en septembre 2020 avec un prix de lancement de 399 $ / 379 £ – les mêmes coûts de base que la série 5 2019.

L’Apple Watch 6 riche en fonctionnalités est livrée avec quelques mises à niveau clés par rapport à la série 5 de l’année dernière, à savoir un nouveau moniteur d’oxygène dans le sang (avec l’application qui l’accompagne) et un tout nouveau processeur dual-core S6, qui, selon Apple, est 20 % plus rapide que celui de l’année dernière. maquette. Mis à part ces mises à niveau clés, l’affichage permanent est de retour, mais il a été considérablement amélioré avec de nouvelles commandes intéressantes pour les notifications, vous permettant d’interagir sans réveiller complètement la montre.

Vous obtenez également le dernier watchOS 7 en standard avec les deux nouvelles montres Apple, qui apportent quelques nouvelles fonctionnalités de fitness, et une application de partage familial unique qui permet de suivre les activités entre les groupes.

(Crédit image : Apple)

Offres Apple Watch SE

Une nouvelle option de niveau intermédiaire d’Apple

Système d’exploitation : watchOS 7 | Compatibilité: iOS | Afficher: 40 mm – 44 mm | Processeur: S5 double cœur | Stockage à bord : 32 Go | Batterie: 18 heures | Méthode de charge : Sans fil | Indice IP : IPX7 | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS

Nouvelle montreOS7

Abordable

Assez puissant

Pas de nouveaux capteurs

L’Apple Watch SE est l’autre version d’Apple l’année dernière en tant qu’alternative plus abordable à la série 6, à un prix de départ de 279 $ / 269 £.

Parmi les nouvelles fonctionnalités clés, citons le dernier watchOS 7, qui permettra à cet appareil d’accéder à la plupart des nouvelles mises à niveau de la série 6, la plus chère, mais à un prix plus abordable. En interne, vous obtenez également les mêmes altimètre, gyroscope et accéléromètre que la série 6 – assez pour toutes les principales applications de fitness, mais vous manquez le tout nouveau moniteur d’oxygène dans le sang.

Dans l’ensemble, cette montre est certainement plus dépouillé que la plus sophistiquée de la série 6, mais étant donné que vous obtenez à peu près la même quantité d’énergie que la série 5 à un prix inférieur et le nouveau watchOS 7 – c’est un excellent rapport qualité-prix et l’une de nos offres Apple Watch préférées.

(Crédit image : Apple)

Apple Watch 5 offres

Des remises rares sur une excellente smartwatch

Système d’exploitation : watchOS 6 | Compatibilité: iOS | Afficher: OLED 40 mm et 44 mm | Processeur: S5 double cœur | Stockage à bord : 32 Go | Batterie: 18 heures | Méthode de charge : Sans fil | Indice IP : IPX7 | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS

Écran Retina toujours allumé

Fait d’aluminium 100 % recyclé

Nouvelles fonctionnalités de localisation

L’Apple Watch 5 est sortie en 2019 avec un prix de départ de 399 $ / 399 £ / 649 AU $ pour la taille 40 mm et coûte 429 $ / 429 £ / 699 AU $ pour la plus grande taille 44 mm.

La montre intelligente de la série 5 dispose désormais d’un écran Retina toujours allumé, ce qui résout l’une des plus grandes frustrations des utilisateurs avec les modèles précédents. L’écran estompé affichera désormais le cadran actuel de votre montre à tout moment, s’allumant lorsque la montre détecte le même mouvement de poignet qui déclencherait auparavant l’activation de l’écran. Il comprend également de nouvelles fonctionnalités de localisation comme une boussole intégrée et une application cartographique mise à jour.

À la sortie, de nombreux utilisateurs ont commencé à signaler une diminution de la qualité de la vie de la batterie dans la série 5, un problème qui ne semblait pas s’améliorer en désactivant l’affichage permanent. Cela a depuis été résolu avec la sortie de watchOS 6.1, ce qui suggère que les fonctionnalités d’économie de batterie de l’affichage permanent n’étaient pas en cause.

Grâce à la version Apple Watch 6 et SE, il est difficile de trouver des offres Apple Watch sur la série 5, donc si vous voyez la smartwatch en vente, nous vous recommandons d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

Offres Apple Watch 3

Une belle montre à moindre prix

Système d’exploitation : watchOS 6 | Compatibilité: iOS | Afficher: OLED 1,65″ | Processeur: S3 double cœur | Stockage à bord : 8 Go | Batterie: 18 heures | Méthode de charge : Sans fil | Indice IP : IPX7 | Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS cellulaire

Altimètre

Options cellulaires

Diffusion de musique avec cellulaire

Bon rapport qualité prix

LTE n’est pas une bonne valeur

La durée de vie de la batterie doit être plus longue

Alors que l’Apple Watch 3 est sortie en 2017, elle reste un appareil de premier plan en termes de forme physique et de longévité, avec un suivi de la course et du vélo à bord et un boîtier résistant à l’eau pour la natation, ainsi que le moniteur de fréquence cardiaque sur le dessous. Et la version LTE est livrée avec une connectivité cellulaire afin que vous puissiez l’utiliser indépendamment de votre téléphone.

Vous perdrez certains des avantages de conception des modèles plus récents en optant pour ce prix Apple Watch moins cher. L’écran et la taille du boîtier plus petits ne vous retiennent pas, mais il existe une option bien plus intéressante sur le marché avec les derniers modèles de châssis. La montre elle-même est légèrement plus épaisse et fonctionne sur un processeur plus ancien qui ne vous fera pas parcourir les applications aussi rapidement.

Néanmoins, l’Apple Watch 3 reste une solution de montre intelligente puissante, surtout si vous recherchez quelque chose de moins cher à utiliser pour le fitness ou la musique uniquement. C’est beaucoup plus abordable que les modèles plus récents tout en offrant les derniers logiciels, et, grâce au support continu d’Apple, on le trouve généralement chez la plupart des détaillants. Essentiellement, les offres Apple Watch se concentreront sur cet ensemble de fonctionnalités essentielles qui offre un rapport qualité-prix incroyable.

Où trouver des offres Apple Watch

Offres Apple Watch : le prix en vaut-il la peine ?

Le matériel Apple a souvent un prix élevé et l’Apple Watch ne tombe pas loin de l’arbre. Cela dit, si vous recherchez une montre connectée pour fonctionner avec votre iPhone, aucune autre marque n’offre les fonctionnalités de la propre montre d’Apple. Bien que le prix de l’Apple Watch soit toujours plus élevé que celui de nombreuses autres marques, vous payez pour l’intégration avec un grand nombre d’applications que vous utilisez déjà sur votre iPhone. De plus, avec toutes les offres Apple Watch et les récentes mises à jour logicielles des anciens modèles, vous pouvez facilement faire une bonne affaire.

Offres de bracelets/bracelets Apple Watch

Les groupes ne sont pas à taille unique

Grande variété de tailles, de couleurs et de prix

Incroyablement facile à glisser sur votre montre

Impossible d’utiliser des bracelets de montre normaux

Les bracelets Apple Watch officiels sont chers

Votre Apple Watch n’est littéralement pas complète sans les meilleures offres sur les bracelets Apple Watch. Ils rendent la smartwatch geek suffisamment élégante pour la montrer aux utilisateurs tardifs.

En fait, vous allez vouloir plusieurs bracelets Apple Watch bon marché simplement parce que les bracelets plus élégants sont loin d’être idéaux pour la salle de sport. Vice versa, les bandes de sport ne le coupent pas à la table de dîner chic.

Tous les jours dans l’actualité, nous voyons de nouveaux groupes Apple Watch bon marché essayer de devenir l’alternative de facto aux groupes Apple Watch officiels plus chers, et ils sont généralement tout aussi bons. Faites-nous confiance, acheter un trio de bracelets Apple Watch tiers similaires pour le prix d’un bracelet officiel est un soulagement après avoir payé autant pour la smartwatch elle-même.