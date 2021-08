Les meilleures offres AT&T d’août 2021

Edgar Cervantes / Autorité Android

AT&T a toujours un bon mélange d’offres dans sa manche. Ceux-ci incluent des remises sur les smartphones et autres produits technologiques, divers forfaits, etc. À l’heure actuelle, vous pouvez même profiter d’offres sur le nouveau service de télévision d’AT&T. Nous avons rassemblé les meilleures offres AT&T que vous pouvez obtenir directement auprès du transporteur – consultez-les ci-dessous.

Voir également: Guide d’achat AT&T : plans, avantages et tout ce que vous devez savoir

Offre en vedette: Économisez 1 000 $ sur le Galaxy Z Fold 3 avec un échange

L’accord nécessite que vous souscriviez à un forfait illimité éligible pendant 36 mois. Vous recevrez la valeur d’échange sous forme de crédits de facture chaque mois. Les crédits commenceront dans les trois factures.

Cliquez sur le widget ci-dessous pour commencer, ou découvrez quelles autres économies vous pouvez réaliser sur AT&T plus loin dans la publication.

Les meilleures offres AT&T :

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste au fur et à mesure de l’annonce de nouvelles offres.

Échangez et obtenez le Galaxy S21 gratuitement

Le Galaxy S21 est l’un des meilleurs téléphones du moment et nous avons également classé la série S21 comme le meilleur smartphone Samsung. Cet appareil phare est idéal pour l’utilisateur quotidien et a suffisamment de punch pour gérer presque tout ce que vous voudrez lui lancer. À l’heure actuelle, vous pouvez échanger votre ancien téléphone et obtenir gratuitement le Samsung Galaxy S21.

La meilleure partie de cet accord est que, contrairement à certains opérateurs, la remise complète de 800 $ sur la gamme S21 est disponible pour le commerce d’une grande variété de téléphones, et pas seulement pour la mise à niveau d’un modèle de six mois. Par exemple, la commutation de votre ancien Samsung Galaxy S9 débloque toute la valeur.

Ensuite : Faut-il passer du S20 au S21 ?

Le Galaxy S21 allie premium et pratique d’une manière que la plupart des utilisateurs apprécieront probablement. L’appareil a un excellent design, un système à trois caméras à l’arrière, le processeur Snapdragon 888 et un écran AMOLED dynamique de 6,2 pouces. Bien que la durée de vie de la batterie puisse laisser un peu à désirer, le S21 est absolument capable de se tenir au coude à coude avec les meilleurs téléphones phares du marché comme le Google Pixel 5 et l’iPhone 12.

Économisez 700 $ sur la série iPhone 12 avec la plupart des échanges

Robert Triggs / Autorité Android

Étant donné que la série iPhone 12 a encore moins d’un an, pouvoir l’obtenir pour 700 $ de réduction en utilisant un échange est plutôt agréable. Avec un design différent et un anneau de charge magnétique MagSafe, la série iPhone 12 est une avancée notable par rapport aux modèles plus anciens.

Économisez gros sur les smartphones sans échange

David Imel / Autorité Android

Jusqu’à présent, nous avons expliqué comment vous pouvez obtenir un produit phare de Samsung ou d’Apple avec un échange, mais tout le monde ne possède pas un appareil prêt à être échangé. AT&T le reconnaît et propose une gamme de remises sur d’autres excellents smartphones sans nécessiter de changement. Si vous vous engagez sur une ligne illimitée, vous pouvez obtenir un prix réduit sur votre nouveau combiné.

Les téléphones sur lesquels vous pouvez économiser proviennent principalement des deux mêmes marques rivales, mais ils incluent le populaire Samsung Galaxy S20 FE et l’impressionnant iPhone SE. L’iPhone SE propose la puce A13 Bionic et jusqu’à 256 Go de stockage, mais cela ne vous coûtera que 5 $ par mois si vous vous engagez sur une nouvelle ligne.

Voici un aperçu des économies que vous pouvez réaliser :

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour découvrir la gamme par vous-même.

Obtenez un point d’accès Wi-Fi gratuit

Il existe également des offres AT&T sur les hotspots. À l’heure actuelle, vous pouvez mettre Unite Express 2 dans votre poche pour seulement le coût de votre forfait de données. Ce n’est pas un point d’accès compatible 5G, mais le prix de vente au détail est normalement de 145 $, ce qui pourrait donc être un excellent moyen de vous connecter pendant que vous attendez une connexion plus rapide.

Comment sonne Internet fibre ultra-rapide à 300 Mbps ? Si vous ne voulez plus jamais être à la traîne en ligne, vous pouvez mettre à niveau votre haut débit vers la fibre AT&T et profiter de vitesses beaucoup plus rapides que le câble.

Le prix est de 35 $ par mois, mais un édulcorant supplémentaire est disponible dès maintenant. Lorsque vous appuyez sur la gâchette de la mise à niveau, vous obtenez également une carte de récompense de 150 $ pour des dépenses supplémentaires. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour savoir s’il est disponible dans votre région.

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les offres AT&T ne s’arrêtent pas aux téléphones et aux services Internet. Les appareils portables sont également proposés par le fournisseur, avec la possibilité d’économiser 330 $ sur les modèles Apple Watch si vous sautez à travers les bons cerceaux.

L’offre consiste à acheter deux montres intelligentes et à ajouter une nouvelle gamme de services afin que les deux soient sur un plan. Si vous suivez ces étapes, vous bénéficierez d’une remise de 330 $ sur le deuxième achat, ce qui le rendra gratuit dans certains cas. Vous pouvez choisir entre les variantes 40 ou 44 mm et Nike ou standard de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE.

Découvrez quelle montre vous voulez via le lien ci-dessous.

Économisez 30 % à l’achat de trois accessoires

Cet accord n’est pas aussi bon qu’il n’y paraît, car de nombreuses grandes marques sont exclues, comme Apple, Google et Samsung. Néanmoins, cela vaut la peine de voir sur quoi vous pouvez économiser. Les étuis, les chargeurs et les protecteurs d’écran sont tous de bonnes options pour compléter votre appareil.

Quelques accessoires ont également des offres autonomes. Découvrez-les via le widget ci-dessous.

Des économies supplémentaires pour les meilleurs américains

En plus des autres offres AT&T, vous pouvez économiser un peu plus sur votre forfait sans fil si vous exercez une profession parmi plusieurs. Les militaires, les anciens combattants, les premiers intervenants, les infirmières, les médecins et les enseignants peuvent tous bénéficier de cette offre, qui offre une réduction de 25 % sur l’un des forfaits illimités.

Par exemple, un policier peut s’inscrire au plan AT&T Unlimited Starter pour seulement 48,75 $ par mois, au lieu des 65 $ habituels. Comme pour le reste de la population, ce prix par ligne baisse encore si vous ajoutez plusieurs lignes à votre compte.

Économisez 25 % sur le forfait Illimité Plus avec AutoPay

Outre les trois forfaits illimités proposés par AT&T à tout ancien parieur, il existe un forfait spécial en ligne uniquement appelé Unlimited Plus. C’est le moyen le moins cher d’aller en illimité avec le transporteur si vous utilisez AutoPay, car cela vous donne une remise de 33%. Le prix passe de 75 $ par mois à seulement 50 $ par mois.

Le plan Unlimited Plus offre des données illimitées qui peuvent ralentir au-delà de 22 Go d’utilisation par mois. Vous obtenez également des SMS et des appels illimités, y compris vers le Mexique et le Canada, et des SMS illimités vers plus de 230 pays. Fonctionnalités de point d’accès mobile de 10 Go, tout comme l’accès 5G, le streaming vidéo HD, le stockage cloud personnel de 100 Go, etc.

Vous cherchez une bonne affaire, ou vous envisagez peut-être d’opter pour un compte postpayé ? Voici d’autres ressources intéressantes à consulter :